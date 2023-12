Alba Carballal Sábado, 16 de diciembre 2023, 23:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La primera vez que se lo escuché decir, o al menos la primera que lo utilizó fuera de la cueva en la que se encierra a gritarse con sus colegas como si internet no existiese, como si se tuvieran que escuchar de punta a punta de la ciudad sin más armas que la fuerza de sus pulmones, lo empleó para definir la cena. «Mamá, estos macarrones están chetadísimos», me dijo el tío, y se quedó más ancho que largo.Lo primero que se me vino a la cabeza fue el tono anaranjado de los chetos pandilla que le teñían las yemas de los dedos de crío, un color parecido al de la salsa de tomate italiana que hace la thermomix. Eso debe ser, me convencí, y seguí con mi vida. Pero al cabo de unos días el dichoso verbo volvió a aparecer en la conversación durante los deportes del telediario, esta vez en referencia a Cristiano Ronaldo. Buah, es que el bicho está chetado de cojones, bro.