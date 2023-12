Relato sonoro | Ser yo sin mis circunstancias

Había imaginado muchas veces que nos encontraríamos en el momento menos oportuno y mi profecía se estaba cumpliendo: de mi mano tiraba mi hijo pequeño y de la de él, su mujer. Nadie en ese mercadillo atestado de gente parecía estar dándose cuenta de que en ese instante terminaba una versión de nosotros mismos que sólo había existido a solas. Por supuesto, tampoco nuestros acompañantes lo notaron, pero de qué otra manera iba a suceder si toda nuestra historia se basaba en saber disimular…

Habían sido varios meses de rodeos y generalidades para esquivar tener que preguntar, descartamos querer saber. ¿Cuántos exactamente? ¿Quizá siete, ocho? Más, sin duda. La mascarilla aún nos tapaba la mitad del rostro cuando se produjeron las presentaciones oficiales y quizá por eso, cuando nos libramos de ella, seguimos adoptando la costumbre de esconder. Dejar fuera las raíces, el pasado y las circunstancias. Sobre todo eso último, el contexto, ese marco que delimita quiénes somos y en qué modesto rectángulo nos podemos mover.

Ilustración Manuel Romero

Aquel sábado a mediodía el suyo había cobrado otra dimensión para mí, una inesperada y tangible. Fui consciente por ejemplo de su estatura, algo más baja de lo que había percibido al compararlo ahora con otros hombres de alrededor, y comprobé también que su pelo rubio era aún más brillante con luz natural. A la mujer que caminaba a su lado y que distraída se inclinaba hacia el puesto de los relojes me costó mirarla. Sentí que no tenía derecho a hacerlo, que observarlos como pareja era invadir su intimidad sin permiso. No era algo que no hubiera intuido: eran dos, un conjunto, la suma del uno más el otro.

Respecto a mi marco, mi envoltorio, a él tuvo que resultarle igual de revelador, aunque yo lo concebía de lo más mundano. Unos vaqueros viejos, un gorro azul de lana, dos bolsas de rafia en la mano derecha y un preadolescente en la izquierda que insistía en el hambre que tenía y en lo tarde que era. Eso parecía, demasiado tarde. Las cartas habían quedado al descubierto, nada de trucos, nada de 'chetar', como suele decirle el pequeño al mayor cuando se sientan frente a la consola. Durante diez meses -sí, tuvieron que ser diez- aquel hombre y yo habíamos vaciado nuestras siluetas para que ningún obstáculo le restara espacio a los cuerpos. Ahora cada uno regresaba a su rectángulo de origen y dábamos por terminada la partida.

Andrea Morán (Figueres, 1988) Es periodista de formación audiovisual especializada en el formato sonoro. Licenciada por la Universidad Carlos III de Madrid, desde 2021 forma parte del Departamento de Audio y Podcasts de Vocento, donde ha participado en distintos proyectos del grupo como 'Las dos muertes de Javier Ardines', 'Fuera del Radar' y 'La mirada encendida'. En 2023 dirige el podcast 'Ferrándiz. Alrededor de un asesino en serie' que parte de una investigación periodística desarrollada por el diario Las Provincias. Habitualmente también escribe en la sección Pantallas de las cabeceras regionales del grupo.