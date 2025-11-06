Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:03 Comenta Compartir

Créditos Autor y narración Helena Victoria Falcón Santana

Edición de sonido y masterización Jaime Perea

Cincuenta años después de la Marcha Verde ­–la movilización que en noviembre de 1975 abrió el proceso de ocupación del Sáhara Occidental– los ecos de ese exilio siguen muy presentes en Canarias. El archipiélago, frontera natural y cultural entre Europa y África, se convirtió en refugio para miles de saharauis que cruzaron allí la línea hacia lo desconocido y hasta hoy mantienen vínculos humanos, familiares y sociales con estas islas.

Las crónicas 'Marcha Verde: 50 años de exilio, silencio y resistencia saharaui' y 'Entre dos tierras: memorias de un exilio saharaui en Canarias' dibujan un relato de ruptura, pérdida, resiliencia y memoria compartida. Mientras las familias saharauis recuerdan la huida y el desarraigo, en Canarias se construyeron nuevas identidades híbridas, entre la nostalgia por la tierra de origen y la vida cotidiana en las islas.

En este podcast profundizaremos en estas historias de vida, hablaremos con saharauis que viven en Canarias, explorar cómo el conflicto continúa hoy en la agenda internacional y qué papel ha jugado Canarias como frontera, como hogar y como testigo de una memoria viva.