Relato sonoro | Achiliii Achilipú Apú Apú

Ana María Tomás Martes, 19 de diciembre 2023, 08:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Me gusta ganar, lo confieso. Quien piense que la derrota enseña, le regalo todas las que he tenido que soportar. Soy una ganadora encerrada en un cuerpo de perdedora. La put…, digo, la madre naturaleza se ensañó conmigo. Pero en mi sesera hay más brillantes que todos lo que pudiera colocarse sobre la suya la estúpida de Crispi. Pensé que había desaparecido de mi vida cuando terminamos el bachillerato. Su recuerdo me marcó para el resto de mi existencia. No pasaba día en el que no me humillara ante las demás por mis vestidos o mi generosidad en carne, arrojándome, además de insultos, orines y hasta estiércol de mula.