Relato sonoro | La conexión

Alberto Gómez Lunes, 18 de diciembre 2023, 08:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

¿Sabes? Me alegra mucho que hayamos superado esta crisis. Tenemos que celebrarlo. ¿Te apetece que haga salmón al horno? Probaré a pintarlo con mostaza, como en la receta que me diste. ¿Prefieres que pida una pizza?

Puedes poner música, mientras. Algo alegre, que nos haga bailar. Léeme alguna de tus frases inspiradoras. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Estaba escrito en un azucarillo, ¿o era una galleta de la suerte? Da igual. Lo importante es que estamos aquí, juntos. No volveré a gritarte. Ya conoces mi carácter, soy de mecha corta: estallo pero enseguida me quedo en nada, como los fuegos artificiales y los orgasmos. Todo lo que merece la pena dura poco.