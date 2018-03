Mandela, un referente «necesario»

«Si veo que una palabra no la podría conocer un adolescente la mantengo, porque así tendrá la ocasión de descubrirla»

El proceso de documentación comenzó con la biografía de Mandela que ya figuraba en su biblioteca personal, que su hijo pequeño le había regalado en uno de sus cumpleaños y que no había leído. «También me fui a Casa África y me volví cargado de libros suyos y sobre su figura», señala. En aquel cargamento figuraban títulos como El África de Mandela , de Juanjo Olasagarre, y Conversaciones conmigo mismo , del propio Mandela, entre otros volúmenes a los que se sumó El factor humano, del periodista británico John Carlin, que Lozano ya había leído.

«Anaya se puso en contacto conmigo para que escribiese una biografía novelada de Mandela, destinada a unos lectores que tuvieran a partir de 14 años. Querían aprovechar también que este año se cumple el centenario de su nacimiento. Aunque no contaba con mucho tiempo, acepté la propuesta. Mandela siempre me ha interesado, pero les solicité un tiempo para poder documentarme y para ver cómo enfocaba el proyecto», explica Antonio Lozano en la capital grancanaria.

«Cuando accedió a la presidencia, apostó por la reconciliación y el perdón en vez de por la venganza»

«Para escribir una novela juvenil no me pongo en la piel de un adolescente»

n Nelson Mandela. El camino a la libertad (Anaya), de Antonio Lozano, es una novela juvenil y a su vez no lo es. La explicación de esta paradoja reside en la perspectiva desde la que afrontó su escritura. «Nunca me pongo en la piel de una adolescente para escribir una novela juvenil. Me llamo Suleimán se publicó como una novela para adolescentes, pero no creo que lo fuera. Esta nueva novela sobre Nelson Mandela va destinada a jóvenes de 14 años en adelante, pero creo que le resultará interesante y amena a los adultos», explica Antonio Lozano.

Mientras escribía los dos libros, Lozano no discriminó en la selección del vocabulario. «Si estoy escribiendo y utilizo una palabra que creo que un joven de 14 o 15 años no debe conocer, no la elimino. La incluyo, porque considero que es una oportunidad para que la descubra y la busque en el diccionario».

Por los valores que encarnó el expresidente Nelson Mandela, considera Antonio Lozano que este libro es un texto ideal «para que lo trabajen en clase» alumnos de «tercero y cuarto de la ESO, en asignaturas como Historia, Literatura y Filosofía, entre otras».

En este sentido, el autor de Preludio para una muerte y Donde mueren los ríos destaca la forma y las formas que impuso Nelson Mandela cuando accedió a la presidencia de su país, a pesar de sus largos años en la cárcel y todo el sufrimiento padecido por los negros.

«Decidió que no fuera un proceso de venganza. Apostó por la reconciliación y el perdón, a pesar de lo bestia que fue todo lo que sufrieron a manos de los blancos», apunta henchido de admiración.

Mandela tuvo que hacer frente a sectores críticos dentro de su propio partido, que no estaban dispuestos a perdonar después de tanto sufrimiento. Pero Madiba se decantó por los principios filosóficos que tenían en Desmond Tutu a uno de sus exponentes, denominados Ubuntu, que le dan mucha importancia al otro como reflejo de uno mismo. Para conocer sus entresijos, Antonio Lozano recurrió al libro Ubuntu. Sudáfrica. El triunfo de la concordia (Plataforma Editorial, 2010), de Albert Figueras.

Este novelista asistió la semana pasada al estreno en Mali de la versión escénica de Me llamo Suleimán. Nelson Mandela. El camino a la libertad también contará con un desembarco teatral. Julio Salvatierra trabaja ya en la adaptación que tiene previsto llevar a cabo con la compañía Teatro Meridional.