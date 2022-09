El humorista Juan Amodeo presenta su espectáculo en el Víctor Jara

Jueves, 29 septiembre 2022, 11:43

Hace ya 10 años que empezaste con tu carrera de cómico. Te hemos visto en televisión, radio, teatro, redes sociales... pero, ¿dónde te sientes más cómodo?

Donde más cómodo me siento es encima del escenario, ya que empecé en las redes para utilizarlas como instrumento para darme a conocer.

Vivimos en un país en el que, por suerte, disfrutamos mucho del humor. Pero, ¿crees que se le da el valor suficiente?

Creo que nunca se le da el suficiente valor al humor, ya que hace tantas cosas por nosotros que no somos conscientes, el problema y la virtud de este país es que lo tenemos tan normalizado en el día a día que no se le da valor. El humor siempre nos salva.

Hoy en día, hacer según que bromas es un poco delicado, ¿crees que hay límites a la hora de utilizar el humor? ¿Consideras que algunas reacciones, con respecto a esto, son desmesuradas?

Cada vez hay más límites en el humor, eso es algo claro, pero siempre los ha habido. Creo que el humorista debe saber moverse en la fina línea de la ofensa y el humor. Creo que las reacciones son muy subjetivas a la vida de la persona que escucha la broma y eso lo convierte en egoísta. Solo me enfado cuando me toca a mi pero si le toca al otro, si me rio.

Si te ofrecieran hacer un espectáculo junto a otro humorista español, ¿con quién te gustaría trabajar?

Me encantaría trabajar con Aarón Gómez, con Kike Pérez y con JJ Vaquero.

En Canarias disfrutamos mucho del humor y tenemos la gran suerte de tener grandes cómicos como Aarón Gómez, Kike Pérez, Omayra Cazorla, Manolo Vieira... ¿Conoces a alguno de ellos?

Los conozco a todos, personalmente solo a Aarón con quien trabajé en la película «Fogueo» de otro canario de pro, David Sainz. A Kike no lo conozco en persona, pero si que hablamos por Whatsapp. Tengo muchas ganas de ver en directo a Omayra y al maestro Manolo Vieira.

Cómo bien has dicho en otras entrevistas, gracias a tu esfuerzo y dedicación, tienes la suerte de poder vivir de esto. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando? ¿Qué pasos debería de seguir si verdaderamente el humor es su pasión?

Que lo intente, que se forme y que vea mucho stand up. Que confíe en si mismo/a y crea mucho en sus posibilidades.

El próximo fin de semana llegas a las Islas Canarias para presentarnos tu nuevo espectáculo Avangelio. Lo presentas como 'una declaración de intenciones donde todas las verdades absolutas serán desmontadas'. Hablas sobre todas aquellas mentiras o verdades a medias que nos han ido contando a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué es lo que te llevo a desarrollar un espectáculo en base a todas esas mentiras?

Una conversación con un amigo, caímos en la cuenta como desde pequeños se nos cuentan verdades absolutas que realmente no son verdad para hacernos sentir seguros y cuando creces te das cuenta que las verdades donde habías construido los pilares de tu vida son mentira. Decidí escribir sobre ellos porque creo que todos compartimos las mismas «verdades absolutas»

Estamos seguros de que disfrutaremos muchísimo con tu nuevo espectáculo. Pero, ¿qué le dirías a todos aquellos que todavía estén pensando en comprar una entrada para alguno de tus espectáculos en Canarias? ¿Por qué no se pueden perder Avangelio?

No pueden perderse Avangelio porque les prometo que cuando salgan del teatro, pensaran diferente, reirán diferente e incluso amaran diferente.

Puedes comprar las entradas para este espectáculo en Canarias7 y Entrees.