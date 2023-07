17 series para todo un verano

Ni son todas las que están, ni están todas las que son, pero aquí les ofrezco una pequeña selección de algunas series con las que poder divertirse, sufrir, descargar adrenalina y viajar a lugares extraños durante este verano.

1. 'La Unidad. Kabu. (Movistar+).Una de las mejores series españolas de los últimos años culmina con esta tercera temporada, donde agentes de La Unidad se encuentran en Afganistán unos días antes de que Kabul sea tomada por los talibanes y España inicie la evacuación de civiles y colaboradores. En mitad del caos, el equipo sufre un ataque. Mientras algunos deben buscarse la vida huyendo, otros son apresados y torturados. En Madrid, conscientes de que el equipo está en mitad de los enfrentamientos entre muyahidines, talibanes y el ISIS K, Carla decide ir a Afganistán y buscar a los suyos. Sin duda, un final memorable para un equipo inolvidable que nos ha mostrado algunos de los entresijos del espionaje español.

2. 'Slow Horses' (Apple TV).Gary Oldman da vida a Jackson Lamb, el jefe de una sección de MI5 donde van a parar los peores agentes del servicio. Pero ese grupo de incompetentes va a demostrar que son capaces de desmontar las más peligrosas conspiraciones contra su país.

3. 'I am' (Cosmo).Una serie antológica británica que en cada uno de sus episodios narra la extraordinaria historia de una mujer enfrentada a una situación límite en su vida. Las dos primeras temporadas ya están disponibles en Cosmo On y la tercera, protagonizada por Kate Winslet se estrenará en breve.

4. 'Spy/Master' (HBO).En plena Guerra Fría, Víctor Godeanu, la mano derecha del presidente Nicolae Ceaușescu, lleva una doble vida como agente secreto para los soviéticos y tiene una única oportunidad de huir de Rumanía antes de que lo descubran. Víctor decide desertar e irse con los norteamericanos, pero las cosas no siempre son lo que parecen.

5. 'Red Election' (Disney+).La democracia ha muerto. En un clima constante de tensión, dos agentes, una danesa y la otra británica, se ven envueltas en un complot internacional con la intención de desatar el caos. Y si le gustan los finales inesperados, no se la puede perder.

6. 'Las noches de Tefía' (ATRESplayer).España. Años 50 del pasado siglo. En Fuerteventura existe un lugar donde el franquismo encerraba a los detenidos por incumplir la Ley de Vagos y Maleantes, un cajón de sastre donde cabía cualquiera, sobre todo homosexuales. Esta es una historia de esperanza en medio de la barbarie, de cómo el ser humano es capaz de sobrevivir a lo inimaginable. Como aliciente extra, la serie cuenta en su reparto con actores canarios.

7. 'The Witcher T3' (Netflix).La tercera temporada se estrena en dos tandas. La primera vio la luz el pasado 29 de junio y la segunda hará lo propio el próximo 27 de julio. Tras el impactante final de la segunda temporada, el brujo Geralt esconde a Ciri y la lleva con Yennefer para que sea su maestra en las artes de la magia. Pero la traición y la guerra se interpondrán en sus planes.

8. 'Silo' (Apple TV).En una socieda distópica. 10.000 seres humanos viven en un silo bajo tierra. El lugar se rige por normas estrictas, escritas en El Pacto. El origen del silo es desconocido y no se sabe ni por qué ni cuándo se construyó, y cualquiera que intente averiguarlo se enfrentará a terribles consecuencias. Hasta que los habitantes que empiezan a hacerse preguntas mueren de forma casi inmediata.

9. 'La diplomática' (Netflix). La Kate Wyler es una funcionaria estadounidense que se siente como pez en el agua en zonas de conflicto. Ahora, su nuevo destino es Afganistán. Pero a última hora la mandan como embajadora al Reino Unido, un puesto que le viene grande y que, además, ambicionaba su marido, Hal Wyler, un embajador brillante. Lo que no se esperan ni Kate ni Hal es que se van a enfrentar a una conspiración que amenaza la paz mundial y su matrimonio.

10. 'Un espía entre amigos' (Movistar+).En algunas ocasiones, la amistad y la traición van de la mano. En 1963. Nicholas Elliott , un importante agente del servicio de inteligencia británica, recibe la delicada misión de vigilar de cerca a su amigo y colega Kim Philby, tras salir a la luz que ha estado trabajando para la KGB durante más de 20 años. Elliott debe viajar hasta Beirut para traerlo de vuelta y extraer una confesión. Pero Philby deserta a la Unión Soviética sin dejar rastro y Elliott debe volver a Londres con su lealtad bajo sospecha. Demostrar su inocencia va a ser mucho más difícil de lo que Elliot pensaba.

11. 'Agente nocturno' (Netflix).Peter Sutherland es un agente de perfil bajo del FBI relegado a un servicio nocturno en el que revisa informes y está pendiente de un teléfono que, en teoría, solo debe usarse para casos de emergencia y que en la práctica no suena nunca. Hasta que una noche ese teléfono suena. A partir de ahí, Peter se ve envuelto en una espiral de mentiras, asesinatos y tramas ocultas cuyo objetivo final es acabar con la presidenta de los Estados Unidos.

12. 'Gotham Knights' (HBO).Serie perfecta para los jóvenes amantes del universo de Batman y sus enemigos. Empecemos por el principio: Batman ha sido asesinado y el principal sospechoso es Turner Hayes, su hijo adoptivo. El joven, decidido a demostrar su inocencia, debe vivir escondido y se alía con su mejor amiga, Stephanie Brown, una joven rica con una mente privilegiada, Robin, la que fuera ayudante de Batman, Harper y Cullen Row, delicuentes habituales, Duela la hija del Joker. Todos ellos se convierten en los fugitivos más buscados de la ciudad, pero también en sus nuevos héroes al seguir la estela de Batman y luchar contra los criminales. Sin embargo, en su afán por demostrar su inocencia, todos ellos deberán enfrentarse al Tribunal de los Búhos, un grupo secreto que controla en la sombra toda la ciudad quitando de en medio a todo aquel que se cruce en sus malvados planes.

13. 'Jack Ryan' (Prime Video).El analista Jack Ryan, personaje creado por Tom Clancy, saltó en 1990 a la gran pantalla encarnado por Alec Baldwin en 'La caza del Octubre Rojo'. Después hubo varias cintas más y una serie que ahora llega a su cuarta y última temporada. Estrenada el 30 de junio, su emisión finaliza el 14 de julio. En esta ocasión, Ryan está frente a su misión más peligrosa: enfrentarse a un enemigo en su país y en el extranjero. Como nuevo director adjunto en funciones de la CIA, Jack Ryan recibe el encargo de destapar la corrupción interna y, al hacerlo, descubre una serie de operaciones encubiertas sospechosas que podrían dejar en evidencia la vulnerabilidad del país. A medida que Jack y su equipo investigan hasta dónde llega la corrupción, descubre una realidad mucho peor: la convergencia de un cártel de la droga con una organización terrorista, lo que revela una conspiración que pone a prueba la fe de Ryan en el sistema que siempre ha luchado por proteger. Acción y suspense asegurados para despedir a uno de los personajes que más adrenalina nos ha hecho soltar en los últimos años.

14. 'Lo último que me dijo' (Apple TV).Jennifer Garner da vida a Hannah, una artista que trabaja con la madera y que está casada con Owen, un ejecutivo de una empresa de informática que aportó al matrimonio una hija adolescente, Bailey. La relación entre ambas no es nada buena hasta que un día, de repente, Owen desaparece sin dejar rastro. A su hija le hace llegar una bolsa de llena de dinero y a Hannah una nota con un escueto mensaje en el que le pide que no deje que le pase nada malo a Bailey. A partir se ahí, esta serie de misterio va desentrañando poco a poco el desconocido y oscuro pasado de Owen, algo que cada vez pone más en peligro a su mujer y su hija.

Ampliar 'La Unidad. Kabul' es una excelente serie nacional para ver en estos días de canícula y descanso. movistar+

15. 'Viena Blood T3' (Movistar+).Las enseñanzas sobre el comportamiento de la mente según Sigmund Freud y el mundo del hampa se dan la mano en esta serie que regresa este verano a Movistar Plus+ con el estreno de su tercera temporada el miércoles 12 de julio. Tres nuevos e intrigantes casos pondrán a prueba a la pareja protagonista: Max Liebermann, un joven y brillante médico inglés de origen judío, fascinado por el psicoanálisis y el estudio de las mentes criminales y Oskar Rheinhardt, un concienzudo y experimentado detective austriaco. La tercera temporada se desarrolla en la Viena de 1908, una ciudad en pleno esplendor cultural pero donde empieza a aflorar el antisemitismo.

16. 'Invasión secreta' (Disney+). Una nueva creación del universo Marvel protagonizada por el mítico Nick Fury, que se entera de que una facción de los Skrulls que habitan la Tierra quieren quedarse con todo el planeta y acabar con los humanos. Una vez más, Fury deberá poner a prueba sus habilidades, pero la edad, su cojera y la falta de aliados no le pondrán fácil acabar con los planes de los rebeldes.

17. 548 días: Captada por una secta' (Disney+).Una serie documental dura, pero necesaria, que alerta sobre lo fácil que es captar a un adolescente a través de las redes sociales para introducirlo en una secta y apartarlo de su familia. Al cumplir 18 años, Patricia Aguilar desaparece de su casa. Tras varias semanas sin saber nada de ella, sus padres recuperan la esperanza cuando Patricia da señales de vida, pero la alegría se torna en preocupación al percibir que su hija habla y actúa de manera extraña, como si fuese controlada por otra persona. Pronto descubren que Patricia ha huido a Perú seducida por el gurú de una secta que lleva 2 años manipulándola a través de internet. Una historia de amor y superación familiar con tintes de thriller narrada en primera persona por sus protagonistas.