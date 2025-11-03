Programa de las Fiestas del Mirador del Atlántico 2025: horario de galas y actividades

CANARIAS7 Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:04 Comenta Compartir

Las Fiestas del Mirador del Atlántico han dado el pistoletazo de salida con el pregón, a cargo de la concejala del distrito Betsaida González. Las distintas actividades combinan música, cultura, deporte y tradición para todas las edades.

El discurso inaugural aludió a los lazos afectivos de barrio y al papel de las asociaciones vecinales en mantener viva la ilusión colectiva. La concejala agradeció la labor de las comisiones vecinales y reafirmó el compromiso del municipio con la mejora de espacios públicos y bienestar ciudadano. Tras el pregón se dio paso a la Gala Reina Juvenil y a un concierto del grupo Son D2, actos que marcaron el inicio oficial de las fiestas.

Las celebraciones transcurrirán hasta el domingo 9 de noviembre y abarcan desde jornadas lúdicas infantiles hasta conciertos nocturnos, concursos, desfiles y actos religiosos.

Programa completo de las Fiestas del Mirador del Atlántico 2025

Sábado 1 de noviembre

12:00: Juegos infantiles

19:30: Pregón

20:00: Gala reina juvenil

00:00: Son D2

Domingo 2 de noviembre

09:00: Diana con chocolate y churros

11:00: Pasacalle con papagüevos (Donante Altruista, Diego Betancor Suárez, Avenida De La Feria, Guillermo Santana Rivero, Pacuco Penichet, Donante Altruista)

12:00: Juegos variados

19:00: Gala reina mini e infantil

Lunes 3 de noviembre

16:00: Torneo de ping pong y fútbol (fase 1)

18:00: Torneo de ping pong y fútbol (fase 2)

20:00: Final de torneo

Martes 4 de noviembre

17:00: Juegos infantiles y merienda

20:00: Encuentro de murgas

Miércoles 5 de noviembre

17:30: Juegos variados

19:00: Zumba. Máster bailoterapia. (Vanedance)

Jueves 6 de noviembre

20:00: Gala Drag Queen. A continuación, fuegos artificiales 36 aniversario

Viernes 1 de noviembre

16:00: Concurso de queques

20:00: Gala Reina Lady y Gran Dama

00:00: Son de la isla

Sábado 8 de noviembre

09:00: desayuno-chocolate y churros

11:00: pasacalle con papagüevos (Donante Altruista, Diego Betancor Suárez, Avenida De La Feria, Guillermo Santana Rivero, Pacuco Penichet Agustín Melián Cabrera, Virgen Del Pilar, Edificio Pantera Rosa Y Plaza Hermano Pedro)

14:00: Paella popular (fiesta solajero) + DJ Kulen y actuación de Ayoze el Chino

23:00: Aseres

Domingo 9 de noviembre

08:00: Diana floreada y chocolate con churros

10:00: Elaboración de alfombras

19:00: Salida de la virgen

Programa de las fiestas de Mirador del Atlántico 2025 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria