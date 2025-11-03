Programa de las Fiestas del Mirador del Atlántico 2025: horario de galas y actividades
Del 2 al 9 de noviembre, el barrio Mirador del Atlántico celebra sus Fiestas de la Esperanza con conciertos, concursos, desfiles, deporte y actos tradicionales en comunidad
Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:04
Las Fiestas del Mirador del Atlántico han dado el pistoletazo de salida con el pregón, a cargo de la concejala del distrito Betsaida González. Las distintas actividades combinan música, cultura, deporte y tradición para todas las edades.
El discurso inaugural aludió a los lazos afectivos de barrio y al papel de las asociaciones vecinales en mantener viva la ilusión colectiva. La concejala agradeció la labor de las comisiones vecinales y reafirmó el compromiso del municipio con la mejora de espacios públicos y bienestar ciudadano. Tras el pregón se dio paso a la Gala Reina Juvenil y a un concierto del grupo Son D2, actos que marcaron el inicio oficial de las fiestas.
Las celebraciones transcurrirán hasta el domingo 9 de noviembre y abarcan desde jornadas lúdicas infantiles hasta conciertos nocturnos, concursos, desfiles y actos religiosos.
Programa completo de las Fiestas del Mirador del Atlántico 2025
Sábado 1 de noviembre
12:00: Juegos infantiles
19:30: Pregón
20:00: Gala reina juvenil
00:00: Son D2
Domingo 2 de noviembre
09:00: Diana con chocolate y churros
11:00: Pasacalle con papagüevos (Donante Altruista, Diego Betancor Suárez, Avenida De La Feria, Guillermo Santana Rivero, Pacuco Penichet, Donante Altruista)
12:00: Juegos variados
19:00: Gala reina mini e infantil
Lunes 3 de noviembre
16:00: Torneo de ping pong y fútbol (fase 1)
18:00: Torneo de ping pong y fútbol (fase 2)
20:00: Final de torneo
Martes 4 de noviembre
17:00: Juegos infantiles y merienda
20:00: Encuentro de murgas
Miércoles 5 de noviembre
17:30: Juegos variados
19:00: Zumba. Máster bailoterapia. (Vanedance)
Jueves 6 de noviembre
20:00: Gala Drag Queen. A continuación, fuegos artificiales 36 aniversario
Viernes 1 de noviembre
16:00: Concurso de queques
20:00: Gala Reina Lady y Gran Dama
00:00: Son de la isla
Sábado 8 de noviembre
09:00: desayuno-chocolate y churros
11:00: pasacalle con papagüevos (Donante Altruista, Diego Betancor Suárez, Avenida De La Feria, Guillermo Santana Rivero, Pacuco Penichet Agustín Melián Cabrera, Virgen Del Pilar, Edificio Pantera Rosa Y Plaza Hermano Pedro)
14:00: Paella popular (fiesta solajero) + DJ Kulen y actuación de Ayoze el Chino
23:00: Aseres
Domingo 9 de noviembre
08:00: Diana floreada y chocolate con churros
10:00: Elaboración de alfombras
19:00: Salida de la virgen