Un 70% de los españoles viajará en verano

La subida de los precios y la pérdida de poder adquisitivo serán los frenos para el turismo este verano, para el que, no obstante, un 70 % de los consultados en el Observatorio del Turismo Emisor presentado por Observatur asegura que hará viajes de vacaciones.

Este foro -que agrupa a diferentes agentes del sector, entre ellos Iberia, Amadeus, Ilunion, Mundiplan y las agencia de viajes de Unav- señala que un 40 % de los españoles ya han hecho sus reservas de vacaciones, sobre todo a destinos nacionales de sol y playa, aunque cada vez se mira más el gasto.

La carestía de los viajes (tanto los transportes como los alojamientos) junto con la pérdida de poder adquisitivo derivada de la subida de la inflación son los motivos más aducidos por los encuestados para no viajar, que ya no citan la guerra de Ucrania o las dudas en relación con la covid. Entre los encuestados, siete de cada diez dicen que viajarán este verano, un 16 % lo considera probable y el 15 % restante dice que no se moverá de casa. De estos un 58 % alega razones económicas para no salir de vacaciones.

El gasto medio se sitúa en 625 euros por persona, 15 euros por encima de 2022 y aún lejos de los 714 euros antes del covid

Entre ellos el 28 % señala el aumento de precios como causa para no viajar y un 26 % apunta al descenso de los ingresos del hogar.

Pese a ello, los responsables del Observatorio han explicado que las ganas de viajar se mantienen intactas y se confirma que, como viene ocurriendo tras la pandemia, los viajes y el ocio se sitúan entre las prioridades de los españoles.

Aunque detectan una cierta contención en el gasto, no ocurre lo mismo con otros parámetros como el aumento de los vuelos, que ya se sitúan un 1 % por encima de las cifras de 2019. Sin embargo, la mayoría usará su propio coche para desplazarse en vacaciones.

El gasto medio se sitúa en 625 euros por persona, 15 euros por encima de 2022 y todavía lejos de los 714 euros de antes de la covid. Las mujeres gastan una media de 518 euros por viaje y persona en tanto que entre los hombres la cifra sube hasta los 717 euros.

Aunque ya se había detectado una subida en la contratación de seguros de viaje con la pandemia, la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio, en plena temporada vacacional, ha aumentado esa propensión ante la posibilidad de ser designado miembro de una mesa electoral.

Los viajes al extranjero, donde se busca sobre todo turismo cultural en ciudades europeas, Egipto, Estados Unidos, Tailandia y Albania como destino emergente- todavía no han recuperado los volúmenes de antes de la pandemia, pero crecen con fuerza los grandes cruceros.

Sí han superado los hitos prepandemia los destinos nacionales, donde los más solicitados son las costas de Levante, Andalucía y el norte de España, sobre todo Cantabria.

Casi la mitad de los viajeros (un 48 %) disfrutarán vacaciones de un mínimo de ocho días y un 14 % superará los 14 días.

Al tiempo, un 40 % viajará en agosto y un 30 % lo hará en julio, y se alojarán sobre todo en hoteles (49 %) y apartamentos (30 %).