Conoce los cines de Canarias donde se celebra la Fiesta del Cine

Desde ayer, tres de octubre, y hasta este jueves se celebra en toda España la XIX edición de la Fiesta del cine. En esta nueva edición participarán 346 cines, que suman un total de 3.030 pantallas, y ofrecerán una cartelera diversa en cuanto a géneros y nacionalidades de las películas que estarán disponibles durante los cuatro días del evento.

Para asistir es necesario registrarse a través de la página web www.fiestadelcine.com, donde se tendrá que rellenar un formulario. Tras este trámite, llegará a la cuenta de correo electrónico que se haya introducido un mensaje con la acreditación. Así, solo habrá que llevarla impresa o en el móvil y mostrarla en la taquilla del cine junto al DNI.

La acreditación es gratuita y permitirá que, a la hora de obtener la entrada para la sesión que se desee, esta tenga un coste de 3,50 euros.

En este caso, no será necesario que realicen este paso los mayores de 60 años y los menores de 14 años.

¿Qué podremos ver?

El cine español estará representado por películas como: '42 segundos', 'Alcarràs', 'El test', 'Jaula, 'La casa entre los cactus', 'La consagración de la primavera', 'La vida padre', 'Los renglones torcidos de dios', 'Modelo 77', 'Objetos', 'Pacifiction', 'Padre no hay más que uno 3', 'Tadeo Jones 3' o 'Voy a pasármelo bien' entre otras.

También estarán disponibles títulos europeos como 'Ali & Ava', 'Cadejo Blanco', 'Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?', 'Fuego', 'Moonage Daydream', o 'The Innocents' entre otras.

Por último, también se podrán ver los últimos lanzamientos de Hollywood como 'Avatar 1 (re-estreno)', 'Bullet Train', 'DC Liga de supermascotas', 'Dragon Ball Super: Super Hero', 'La chica salvaje', 'La huérfana', 'La invitación', 'No te preocupes querida', 'Smile', 'Spiderman: No way home (versión extendida)', 'Top Gun Maverick' o 'Viaje al paraíso' entre otras.

En este listado te dejamos las salas de las islas en las que podrás asistir a la Fiesta del Cine.