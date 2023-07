El arte se abre 'Camino'

El arte inmerso en el espíritu jacobeo sigue creciendo en las diferentes variantes del Camino de Santiago. Las Estrellas del Camino, reconocida exposición de arte urbano al aire libre, comisariada por Estrella Galicia, inaugura este año su edición más internacional. A los ya conocidos Camino Francés y Camino Portugués de ediciones anteriores, se incorporan este año nuevos kilómetros expositivos que dan el salto, en esta ocasión, hacia el Reino Unido, el origen del Camino Inglés.

La muestra urbana de este año cuenta con cinco nuevos murales repartidos a lo largo de 126 kilómetros distribuidos en varias etapas, que sigue los senderos de peregrinación que se utilizaban en la época medieval, y que empieza en la localidad de Reading (Reino Unido).

Esta ciudad ha sido seleccionada para acoger la primera obra del itinerario de este año ya que, en la Edad Media, ya era reconocida como centro de peregrinación, concretamente, la Abadía de Reading, que poseía más de 230 reliquias, incluida la Mano de Santiago. Esto la convirtió en el centro del culto de Santiago en la Inglaterra medieval.

Uno de los principales objetivos con los que nace este proyecto es retratar a aquellas personas «anónimas» que representan a todo un pueblo. Miradas de resistencia que conservan su esencia en localidades que están a pie del Camino de Santiago. Gracias a esas personas, el Camino de Santiago, con más de 1.200 años de historia, sigue hoy más vivo que nunca siendo un destino referenciado en todo el planeta.

Ampliar Uno de los murales que retrata a Joaquin Sá, atleta de 74 años que ha hecho el Camino decenas de veces. Está en el pueblo portugués de Rubiaes. R. C.

Para extraer esa esencia y reflejar esas miradas, Las Estrellas del Camino ha contado este año, para el Camino Inglés, con la colaboración de uno de los artistas británicos más icónicos del momento: David Speed.

El artista ha creado su estilo característico único basado en el uso de colores fluorescentes con un carácter casi dramático que cautiva a los espectadores

«La mayoría de mis obras son retratos, además lo que más me gusta es pintar personas, especialmente caras. Me encanta pintar caras interesantes. A medida que avanzas en el proceso de pintar a una persona, llegas a conocerla«, añade Speed.

Cinco nuevas historias

El Camino Inglés está compuesto por cinco nuevos murales, con cinco historias representadas por personas reales que, de alguna manera, han puesto su granito de arena en la conservación y promoción del Camino.

El primero de los murales que inaugura el Camino Inglés, creado por Speed, está ubicado muy cerca del barrio de Abbey. Este primer mural en territorio inglés representa la imagen de la cantante británica Heather Small, conocida vocalista de la banda de música dance de los 90, M People. Heather ya recorrió en su momento el Camino de Santiago para la serie de la BBC, Pilgrimage: The Road to Santiago, en 2018, y desde entonces se ha convertido en toda una embajadora del Camino. »Me encantó hacer el camino. Me fascinó la idea de unir naturaleza, religión y espiritualidad, de estar en comunidad con otras personas. Sin duda, te devuelve la fe en la humanidad».

Ya en Galicia, encontramos los siguientes cuatro murales que componen el Camino Inglés ubicados en Ferrol, Neda, Miño y Ordes. Con la inauguración de este nuevo recorrido, Las Estrellas de Camino se convierte así en una las muestras expositivas de arte urbano más importantes. En su conjunto, el Camino Portugués, Francés y ahora el Inglés dan forma a las tres galerías, con más de 500km de recorrido a pie (o en bici) lo que, sin lugar a dudas, muestra la dimensión de esta iniciativa social y cultural.