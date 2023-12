'La sociedad de la nieve', nominada al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa

'La sociedad de la nieve' arranca con buen pie su carrera hacia los Oscar. El quinto largometraje de Juan Antonio Bayona, el primero que rueda en castellano en dieciséis años, ha recibido la nominación a los Globos de Oro en la categoría de película de habla no inglesa. Sus rivales serán 'Yo capitán', de Matteo Garrone; 'La zona de interés', de Jonathan Glazer; 'Vidas pasadas', de Celine Song; y 'Anatomía de una caída', de Justine Triet, Palma de Oro en Cannes y una de las grandes sorpresas de estas nominaciones, ya que además del Globo de Oro en la categoría de habla no inglesa aspira a los premios a mejor película, guion y actriz (Sandra Hüller).

'La sociedad de la nieve' es una producción de Netflix con capital mayoritariamente estadounidense en un 90%, que representa a España en los Oscar. El autor de 'Lo imposible' tuvo el honor de ser el primer cineasta español que clausuró el Festival de Venecia con la recreación de la tragedia acaecida el 13 de octubre de 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado como vuelo chárter para llevar a un equipo de rugby de Montevideo a Chile, se estrelló en un glaciar en el corazón de la cordillera andina. Solo 16 de sus 45 pasajeros sobrevivieron. A 4.000 metros de altura, con temperaturas de 30 grados bajo cero, sin abrigo ni comida, se vieron obligados a recurrir a la antropofagia para sobrevivir.

Tráiler de 'La sociedad de la nieve'.

El filme, basado en la novela homónima del uruguayo Pablo Vierci, escrito a partir de los testimonios de los supervivientes, se estrena en poco más de un centenar de cines este viernes 15 de diciembre. El 4 de enero estará disponible en la plataforma. Bayona ha rodado en Sierra Nevada (Granada), Montevideo y en distintas localizaciones de los Andes chilenos y argentinos una epopeya con actores desconocidos y en castellano. Solo Netflix aceptó producir una historia de superación, supervivencia y fraternidad, que cuenta unos hechos que Hollywood ya llevó a la gran pantalla en '¡Viven!', de Frank Marshall.

Los Globos de Oro parecen recuperar el prestigio perdido. La Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) la formaron en los años 40 los corresponsales extranjeros en Los Ángeles con el fin de tener acceso a las estrellas. Los Globos, considerados tradicionalmente la antesala de los Oscar, vivieron su momento más bajo de popularidad hace tres años, cuando sendos reportajes de 'Los Angeles Times' y 'The New York Times' no dejaron títere con cabeza. Las acusaciones de corrupción y falta de diversidad racial pusieron en entredicho unos premios que concedía un club cerrado a nuevas incorporaciones y fácilmente influenciable por los estudios, compuesto por privilegiados periodistas a los que la industria agasajaba para asegurarse nominaciones.

Netflix, Amazon y Warner finalizaron su relación con la HFPA. Lo mismo hizo la NBC, la cadena que llevaba emitiendo la ceremonia de los Globos de Oro desde 1996. Tras la lectura de los nombres a puerta cerrada y sin retransmisión en 2022, la gala de 2023 fue la menos vista de la historia. Desde entonces, el nuevo propietario de los premios es la empresa Eldrige, cuyo dueño, Todd Boehly, es copropietario del Chelsea y posee Dick Clark Productions, que ha producido la ceremonia durante varias décadas. Votan 310 periodistas de todo el mundo (excepto Estados Unidos, con dos españoles: Rocío Ayuso y Juan Claudio Matossian), de los cuales 95 formaban parte de una HFPA que se ha disuelto. De momento, ningún cómico quiere presentar la gala, que se retransmitirá el 7 de enero desde el Beverly Hilton de Los Ángeles a través de la cadena CBS.

Ryan Gosling y Margot Robbie en 'Barbie'.

Los Globos de Oro se han rendido este año a 'Barbie', un inesperado éxito de taquilla que entra dentro de la categoría de fenómeno social. El filme de Greta Gerwig aspira a nueve estatuillas: mejor película (comedia o musical), dirección, guion, actriz para Margot Robbie, actor de reparto para Ryan Gosling, tres candidaturas a la mejor canción y una mención en la nueva categoría 'best cinematic and box office achievement', destinada a premiar los éxitos de taquilla. Le siguen 'Oppenheimer', de Chistopher Nolan, con ocho nominaciones, y 'Los asesinos de la luna', de Martin Scorsese, con siete. La ópera prima de Celine Song 'Vidas pasadas' obtiene asimismo cinco nominaciones a los galardones.

En el apartado de película dramática encontramos como candidatas a 'Anatomía de una caída', de Justine Triet; 'Los asesinos de la luna', de Martin Scorsese; 'Oppenheimer', de Christopher Nolan; 'La zona de interés', de Jonathan Glazer; 'Vidas pasadas', de Celine Song; y 'Maestro', el retrato biográfico del director de orquesta y compositor Leonard Bernstein que Bradley Cooper dirige y protagoniza, también para Netflix. Los títulos en el apartado de mejor comedia o musical son 'Air, de Ben Affleck; 'American Fiction', de Cord Jefferson; 'Barbie', de Greta Gerwig; 'Los que se quedan', de Alexander Payne; 'Secretos de un escándalo', de Todd Haynes; y 'Pobres criaturas', de Yorgos Lanthimos.

Los Globos de Oro también premian las mejores series del año distinguiendo entre dramas y comedias. En la primera categoría compiten '1923', 'The Crown', 'La diplomática', 'The Last of Us', 'The Morning Show' y 'Succession'. En la segunda, 'Colegio Abbott', 'Barry', 'The Bear', 'Jury Duty', 'Solo asesinatos en el edificio' y 'Ted Lasso'.