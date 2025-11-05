'Yakarta': Diego San José hace terapia

Mikel Labastida Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:22 Comenta Compartir

Si nos guiamos por su trayectoria profesional hubiésemos dicho que el universo en el que mejor se mueve el guionista Diego San José es el de la comedia. Curtido en programas de televisión como 'Vaya Semanita', 'Agitación + IVA' o 'El Intermedio', los primeros guiones en los que colabora son los de la película 'La máquina de bailar' y la webserie 'Qué vida más triste', ambas de corte cómico. A partir de ahí se inicia una trayectoria que le une con Borja Cobeaga, en la que el humor ocupa un lugar predominante, en proyectos como 'Pagafantas', 'No controles' o las supertaquilleras 'Ocho apellidos vascos' y su secuela, 'Ocho apellidos catalanes'. La repercusión de estas últimas -hacía años que el país entero no se reía tanto con el cine español- abrieron la puerta a otros títulos como 'Tenemos que hablar', 'El pregón', 'Fe de etarras' o 'Superlópez'. Son propuestas diversas, una de superhéroes, una de humor negro, una trama romántica… pero todas comedias al fin y al cabo. Si a todo esto añadimos al currículum colaboraciones con los Morancos o con José Mota cómo no íbamos a pensar que en el registro en el que mejor se iba a manejar Diego San José es en el de la comedia.

Pero este autor tenía mucho más que contar, en otros tonos, con otras claves. Y eso lo demuestra en 'Yakarta', un drama singular, que se estrena este jueves 6 de noviembre en Movistar, en el que se explora en los fantasmas de la infancia, el desencanto de los perdedores, en la oportunidad de los mediocres. Todo eso en seis episodios de 30 minutos cada uno y detrás de una trama aparentemente sencilla, la de un entrenador que se empeña en llevar a la primera línea de las competiciones a una joven aficionada al bádminton. Resultaba difícil adivinar lo que detrás de esa sinopsis se escondía, una obra compleja sobre adicciones, frustraciones y gente que decepciona una y otra vez (y que no puede evitar hacerlo).

Quien busque un ápice de comedia en esta ficción sentirá que se ha equivocado de canal. Sobre todo los que elijan este título asociándolo a anteriores trabajos de su creador. Esos seguramente se sorprenderán y se preguntarán qué le pasa a este guionista, qué había ahí dentro que necesitaba sacar. No sé si Diego San José ha hecho terapia a través de esta serie o somos los espectadores los que necesitamos tumbarnos en un diván después de verla. Porque es imposible no quedarse un poco roto después de verla. Igual de rotos que están sus personajes.

Los antecedentes: 'Celeste' y 'Vota Juan'

El caso es que Diego San José ya apuntaba maneras. Su última serie, 'Celeste' (también en Movistar), ha ganado todos los premios en la categoría de comedia (el más reciente el Ondas) pero lo cierto es que costaba encontrar un gag, un chiste, un momento hilarante en alguno de los capítulos. La historia de una inspectora de Hacienda que se afana en demostrar que una estrella internacional ha evadido impuestos en España podía resultar grotesca sobre papel pero cuando salta a la pantalla se convierte en un estupendo relato sobre una mujer a punto de jubilarse que se sabe la mejor en su oficio y que necesita volver a demostrarlo, a ella misma y a quienes le rodean. Luego, el personaje tenía un montón de aristas más: una vida solitaria, una relación fría con su hija, una necesidad de afecto que no se atreve a demandar, alguna forma de actuar turbia. Todo eso defendido por una Carmen Machi increíble (aunque casi siempre lo está, pero esta vez más). Cuando le preguntaban a Diego San José decía que había tratado, con este proyecto, de ensanchar el género de la comedia. Y vaya si lo ensanchó, le metió thriller, drama, terror, hasta hacerla bastante inclasificable.

Anterior a esta es la trilogía 'Vota Juan'/'Vamos Juan'/'Venga Juan' (que firmó junto a Juan Cavestany, al menos las dos primeras). Aquella sí era una serie cómica, aunque estuviese protagonizada por un ser despreciable y con pocos escrúpulos. Y aunque, en ocasiones, generase otras emociones en el espectador, como cuando el protagonista exhibe sus miserias o cuando los que le rodean si las restriegan en la cara.

Y sin tener nada que ver entre ellas aparentemente, 'Juan', 'Celeste' y 'Yakarta' conectan en varios puntos Las tres están protagonizadas por antihéroes, por personas que no llaman especialmente la atención ni son especialmente atractivas. Juan es un político nefasto que sobrevive en ese mundo por su capacidad para aprovecharse de los demás, Sara es una funcionaria de vida gris frustrada por no estar suficientemente reconocida. Y ahora Joserra es un exdeportista cuya carrera se truncó y que ha sido abandonado por todos los que han tenido relación con él. Tres personajes condenados a ser secundarios pero que en manos de San José se reivindican como enormemente ricos. Tres vidas 'normales' que demuestran que no solo las tramas extraordinarias pueden despertar interés.

Ampliar Javier Cámara, junto a Diego San José. RC

'Yakarta' contiene una de las mejores interpretaciones de Javier Cámara en su carrera. Y eso es mucho decir para alguien que hace colección de interpretaciones buenas. Aquí construye un personaje desagradable, que no invita a conciliarse con él y que en ocasiones consigue desatar nuestra ira. Le vamos conociendo poco a poco, a medida que avanza el relato, el viaje hacia la capital de Indonesia, lugar en el que supuestamente se cumplen los sueños. Pero a gente como Joserra no se le cumplen los sueños. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, según le vayamos conociendo y sobre todo sabiendo la mochila que arrastra. Junto a nosotros lo va conociendo Mar, la adolescente a la que él quiere convertir en deportista de élite, a la que la vida tampoco se lo ha puesto fácil. Carla Quílez (que también está en 'Pubertat' en un año muy relevante para ella). Los dos se encuentran, se reconocen e inician una relación determinante para ambos. Para él es una especie de última oportunidad (ya ha gastado muchas vidas). Para ella es una opción de huir de una rutina que no le gusta, y de confiar en ella misma por primera vez.

Y en ese viaje enganchan a un espectador desorientado, que no sabe hacia dónde va a ir. Tampoco hace falta, la verdad. Lo de que las series de Diego San José no tengan un género definido desconcierta, porque uno no sabe por dónde van a ir los tiros. Y lo mejor es dejarse llevar. Es sencillo esta vez. La serie está tan bien escrita y dirigida que no quieres soltarla en ningún momento, hasta comprobar si Joserra y Mar son capaces de llegar hasta su destino. 'Yakarta' nos obliga a mirar a nuestro alrededor, a fijarnos en los seres anodinos que nos rodean (quizá nosotros también lo seamos) y preguntarnos qué hay detrás de esa vida aburrida, de esa mirada perdida, de ese gesto malhumorado. Seguro que también hay una historia, que en buenas manos puede convertirse en un historión.

