El viaje de los Javis: llamadas de Dios, infancias difíciles y amor por el cine

Los Javis regresan a las pantallas a lo grande. Lo hacen con su obra más ambiciosa, en otra plataforma, Movistar (hasta ahora habían trabajado en Atresmedia y Netflix), y tras pasar por el Festival de San Sebastián, de donde incluso se rumoreó que podían salir con premio. Presentan 'La Mesías', drama familiar sobre miedos, traumas y monstruos, reales e imaginarios; una perturbadora historia con la que los populares creadores aparcan su imagen más barroca para plantear una obra más sobria, menos subrayada, con mayor riesgo.

Se ha dicho que este es su trabajo más maduro. Lo cierto es que continúan explorando temas que ya aparecían en sus títulos anteriores, 'Paquita Salas', 'La llamada', 'Veneno' o 'Cardo' (de esta última son productores). En aquellas estaban los asuntos sobre los que les gusta investigar, aunque esta vez han ido más allá en los planteamientos. Se han puesto a prueba. Y salen del examen con buena nota.

Echamos la vista atrás para tratar de vislumbrar el viaje que han realizado Calvo y Ambrossi para llegar hasta aquí, al momento de 'La Mesías', para reconocer qué había en sus propuestas previas que han conducido a esta nueva. Buscamos en los Javis sus obsesiones recurrentes.

1 La religión

La relación de Montserrat e Irene con la religión en 'La Mesías' es complicada. Las monjas de 'La llamada' se enfrentan a la religión de otro modo. RC

Ambrossi sobrevivió a un colegio religioso, aunque todavía guarda secuelas de la educación que recibió allí. Quizá para curarse o sacarse de encima alguna de ellas escribió, junto a su pareja, 'La llamada', la obra teatral convertida después en película donde dibujaban una religión abierta y cómplice, la que a ellos les hubiese gustado vivir. En aquella historia el encuentro con Dios servía a las protagonistas para tratar de ser ellas mismas. En el reverso está 'La Mesías', en la que la religión termina enloqueciendo a una mujer y asfixiando a sus niños. La culpa y el temor a un ser superior que todo lo controla les persigue a lo largo de sus vidas.

La religión se colaba de modo episódico en 'Paquita Salas' cuando en un capítulo la protagonista entra en la iglesia de Borja -la del Ecce Homo- y en 'Cardo', después de que María sale de la cárcel y se refugia en la fe. En ambos ejemplos se recurre a la cuestión religiosa en mitad de dos crisis de identidad.

2 La familia

Ampliar Montserrat junto a sus hijos. RC

Cómo no. La familia es quizá el espacio más visitado en la literatura, el cine y la televisión. Los Javis reivindican las familias escogidas, las de los amigos que sirven de apoyo. Ellos mismos formaron una familia, unida por sus intereses comunes, para sacar adelante 'La llamada' como obra teatral. En el otro lado está la familia castradora, la que maltrata y ahoga, la que no deja crecer. La presentaron en 'Veneno', donde Cristina Ortiz huía de los suyos para vivir siendo quien ella quería ser. Paquita Salas mantiene una relación complicada con su madre, en la que se intuye incomprensión y distancias imposibles de recortar.

Y así llegamos a 'La Mesías', en la que la sobreprotección que propicia la familia solo sirve para aislar a los protagonistas, para infundirles temores, para llenarles de porquería que van a pasar la vida intentando expulsar.

3 La infancia

Las hijas de Montserrat convertidas en Stella Maris. Antes, junto sus hijos mayores huyendo en 'La Mesías'. El niño que sueña con ser Veneno. RC

Todos hemos sido niños. También los Javis, claro. Es posible que, incluso, se sigan comportando a veces como tal, deseosos de jugar. Y eso lo plasman en su manera de crear. De todo lo que sucede en aquella época y de cómo nos marca para el resto de nuestra vida han hablado estos creadores en cada una de sus series. Los insultos, la exclusión y la incomprensión que persiguen a la Veneno siendo niña son complicados de olvidar y de superar a medida que pasan los años, por grandes éxitos que logre acumular más tarde. Volver al lugar de la infancia significa enfrentarse a fantasmas que nunca terminan de irse.

En el caso de las niñas de 'La Mesías' el mal está dentro de casa. Viven encerradas y atemorizadas por un espacio exterior tenebroso, al que creen es mejor no salir. Es fácil adivinar la metáfora: la cerrazón de algunos padres para impedir que sus hijos elijan su propio camino y admiren un mundo diverso. 'La Mesías' no deja de recordar al espectador lo importante que es lo que sucede en los primeros años de vida, el entorno en el que se crece, y el modo en que pesa en las decisiones que se toman más adelante.

4 Lo masculino

Ampliar Albert Pla como Pep en 'La Mesías'. RC

Hay una masculinidad tóxica omnipresente en las series de los Javis, que se manifiesta de forma violenta sobre otras personas. Los hombres se aprovechan de la Veneno, de sus debilidades y de su necesidad de ser querida, y abusan de ellas en todos los sentidos. También Pep, el personaje interpretado por Albert Pla en 'La Mesías', llega en un momento de la vida de Montserrat (la protagonista a la que interpreta primero Ana Rujas, después Lola Dueñas y finalmente Carmen Machi) en que es vulnerable, y ejerce su poder sobre ella, aislándola, anulándola, cerrándola al mundo e introduciéndole en otro que la va a cambiar por completo.

5 Lo femenino

Montserrat, Veneno y Paquita. RC

La obra de los Javis está plagada de mujeres valientes, que se reinventan ante la adversidad, que se ayudan para salir adelante. Su personaje femenino más emblemático es el de Paquita Salas, representante de artistas venida a menos a la que le cuesta rendirse y que no deja de tender la mano aunque no sea muchas veces correspondida por quienes le rodean. A su alrededor otras figuras singulares como Magüi y Noemí, que han conseguido instalarse en el imaginario colectivo. Nadie supo ver en vida lo que Ambrossi y Calvo vieron en la Veneno muchos años después de su muerte, cuando estaba condenada a quedarse en el olvido convertida en juguete roto televisivo. La serie sobre la colaboradora de programas nocturnos de éxito describe a una mujer imperfecta a la que le toca construirse a base de golpes y con una red de amigas que nunca le dejan sola, que le dan refugio siempre que lo necesita.

En 'La llamada', las protagonistas, María, Susana y Milagros, están descubriendo lo que quieren ser, están confundidas, pero pertenecen a una generación dispuesta a no desperdiciar las oportunidades que se les presentan. Los Javis confiaron, en su primera vez como productores en 'Cardo', en dos mujeres, Ana Rujas y Claudia Costafreda, para que diesen voz a una generación plagada de dudas. Y ellas decidieron poner el foco en María.

El personaje femenino principal de 'La Mesías' es seguramente el más diferente de cuantos nos han presentado estos guionistas. Una figura compleja, víctima y verdugo, que no deja de tomar malas decisiones que repercuten en todos los que le rodean. Montserrat quiere ser libre, sin asumir las responsabilidades que tiene, y termina entrando en la boca del lobo. Es difícil no odiar a Montserrat al ver lo que hace. Pero también es difícil no compadecerse de ella. Por la serie de Movistar desfilan otras mujeres valientes, que plantan cara, que dicen basta en algún momento, como Irene o la tía Rosa.

6 El colectivo LGTBI

Ampliar Los actores que interpretan a los personajes de Enric e Irene en 'La Mesías'.

Reconocen Ambrossi y Calvo que hay una mirada LGTBI en todo lo que hacen, como no puede ser de otra manera. Sus trabajos son autorales, nacen de sus propias experiencias; en ellos vuelcan sus dudas, sus deseos, sus fobias, y por eso es lógico que las reivindicaciones y reflexiones del colectivo cuenten con una presencia importante. Los dos coinciden en que 'La Mesías' es la obra más LGTBI que han hecho, porque habla de vivir encerrado y de la necesidad de escaparse para sentir y expresarse sin ataduras. Esta es quizá la obra más reflexiva sobre este tema, y también la menos evidente. 'La llamada' y 'Veneno' son trabajos en este sentido más explícitos, más militantes. En la primera se reivindica la diversidad, la necesidad de buscar y generar lugares seguros para expresarse en libertad. En la segunda se explica por qué es importante la representación, tener referentes, encontrarse aunque sea en el cine o la televisión.

PS Management es, por supuesto, un espacio LGBT-friendly. 'Paquita Salas' denuncia con humor algunos de los problemas con los que actores y actrices del colectivo se enfrentan y que están basadas en situaciones reales que los Javis han vivido. Si hay un gag recurrente es el de la participación en la serie 'El secreto de Puente Viejo' y de la plumafobia que se detecta en muchos despachos y estudios. «Que se le sube mucho de pluma, ¿qué hago, le bajo la pluma? Ha habido maricones toda la historia de la humanidad, ¿no puede haber maricones en Puente Viejo? ¡El secreto de Puente Viejo! ¡Pues ese es su secreto!», es uno de los diálogos más virales de aquella serie.

7 La música

Ampliar Las hijas en 'la Mesías', como el grupo Stella Marais.

Comenzar una carrera haciendo un musical es toda una declaración de intenciones. Aunque es probable que Ambrossi y Calvo no tuvieran un plan establecido. Salió así. 'La llamada' no era un musical al uso. Para empezar porque no tenían medios para competir con los que se programan en la Gran Vía madrileña y para continuar porque ellos pretendían hacer aquello que echaban en falta en los teatros. Esa historia ya se ha contado mil veces. Aquello fue un éxito que se ha prolongado hasta nuestros días y que se convirtió en la mejor carta de presentación de la pareja. Desde entonces los momentos musicales se han sucedido en cada una de las series en las que han trabajado y la banda sonora es uno de los apartados que cuidan más. En ocasiones incluso en exceso. La música en 'Veneno' pecaba a veces de subrayar pasajes, de predisponer al espectador, sin que el propio relato lo precisase.

Aquí hay un cambio significativo en 'La Mesías', en la que los Javis han depurado algunas cuestiones estilísticas, o al menos han optado por un planteamiento diferente. Raül Refree se ha encargado de componer una magnífica banda sonora que acompaña al espectador en este viaje a las tinieblas al que invita la serie. La producción no renuncia a momentos musicales mucho más grotescos, teniendo en cuenta que en el centro del relato está ese grupo de niñas que se hace viral por sus canciones religiosas y que recuerdan, irremediablemente, a Flos Mariae, el grupo formado por siete chicas que consiguió millones de visualizaciones por Youtube. Esta historia real ha servido de clara inspiración, ya que esta familia también fue acusada de fundamentalismo extremo y de no haber escolarizado a los niños.

8 El amor por el cine

Ampliar Biel Rossell interpreta a Enric en 'La Mesías'. RC

El cine salva vidas. Porque abre ventanas, porque acompaña, porque despierta inquietudes. Eso los Javis lo proclaman a los cuatro vientos e intentan que lo que ellos firman contribuyan a lo mismo. Paquita Salas era una enamorada del cine, pero los nuevos tiempos en esta industria la dejaron atrás. A Cristina Ortiz le cautivaron los focos. Hubo quien la convenció de que podía ser una estrella como las de Hollywood y ella se lo creyó.

En la historia lúgubre y gris de 'La Mesías' el cine ofrece un poquito de luz, que el espectador agradece. El momento en que el protagonista, Enric, descubre esa vía de escape -a través del musical 'Cantando bajo la lluvia'- y la manera en que él después lo utiliza para calmar a sus hermanas, para darles esperanza, para que lo usen como bálsamo es un bello recurso. Y uno de los mensajes más contundentes de esta última serie de los Javis.

9 La televisión

Ampliar Macarena García, en el rodaje de 'La Mesías'. RC

Ambrossi y Calvo comenzaron sus carreras en la televisión. Ambos en series de éxito, 'Cuéntame' y 'Física o Química', que después sin embargo no les abrieron las puertas que querían. Así que ellos se encargaron de construirlas. Lo que aprendieron sin embargo en aquellos proyectos les ha servido para los guiones de 'Paquita Salas' y 'Veneno', en las que se destapan las trampas y miserias de este medio. La televisión es además un recurso que sirve para situar al espectador. Todo el mundo asocia momentos televisivos a etapas de su vida. Y aquí, sí, una imagen vale más que mil palabras. No hay nadie en este país que no conozca a Pepe Navarro y lo que hacía cada noche en Telecinco. O a María Teresa Campos. O a Belinda Washington. Son cultura pop, de la que los Javis beben a menudo.

En 'La Mesías' todo es más disimulado. Hay teles, si, pero primero escondidas y más tardes puestas a disposición solo de las grabaciones de la madre. En una casa sin ventanas al exterior, este electrodoméstico está vetado. No se consume, no se consulta. Eso priva a las niñas conocer cualquier información de fuera, como por ejemplo la boda del príncipe Felipe. Las teles en 'La Mesías' apenas cumplen un papel anecdótico mientras se muestra en ellas una imagen de la abeja Maya o una referencia al grupo Bom Bom Chip.