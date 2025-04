'The Split Barcelona': bienvenidas a España

Rosa Palo Lunes, 7 de abril 2025, 20:11 Comenta Compartir

«Tengo miedo de estar con alguien. Tengo miedo de que, cuando mire mi cuerpo, vea lo que yo veo, el cuerpo de una mujer de cincuenta y tantos a la que no le gusta lo que ve. Me da miedo quitarme la ropa delante de alguien. Y me odio por sentir eso, pero lo hago. Y eso me aterroriza completamente y sin remedio». No lo dice Terelu Campos, aunque podría haberlo hecho tras darnos titulares como «Me siento vieja, fea y gorda», sino que lo escribe Abi Morgan para que lo diga Hannah Defoe. También podría decirlo casi cualquier mujer en la cincuentena, porque dibujar personajes reales y complejos con los que nos podemos identificar es uno de los superpoderes de Abi Morgan, la creadora de 'The Split' (Filmin). El otro es contar buenas historias sin necesidad de filigranas narrativas. Que no es poco.

Morgan ya lo hizo como responsable de las series 'The Hour' y 'Eric', y como guionista de 'La dama de hierro', 'Sufragistas' o 'Shame'. Ahora lo vuelve a hacer en un especial de dos episodios tras la tercera y última temporada de 'The Split': en 'The Split Barcelona' recupera a las Defoe, un clan especializado en derecho de familia, para llevárselas a la boda de la hija de Hannah con el heredero de un viticultor catalán. Junto a Hannah, la hermana mayor, están la matriarca, Ruth, una leyenda de la profesión, y Nina, que vive permanentemente en la cuerda floja. La única que no trabaja divorciando a parejas ricas es la hermana pequeña, Rose. A Hannah y sus hermanas, que ya las hemos visto juntas, revueltas y envueltas por la niebla londinense, las vemos bajo el sol de Cataluña en este 'bonus track'. Pero a las Defoe les pasa como a Poirot: si al detective belga le persiguen los asesinatos donde quiera que vaya, a ellas les persiguen los divorcios.

'The Split Barcelona' tiene algún que otro tópico (se oye una guitarra española en lugar de una dulzaina catalana), y algún fallo, como el español con acento raruno que habla el futuro yerno de Hannah. Pero todo se le perdona a Morgan si nos trae de vuelta a las Defoe, sobre todo por la posibilidad de disfrutar de Nicola Walker (Hannah), esa actriz de físico corriente y talento descomunal. Además, Morgan no solo escribe estupendos papeles femeninos, sino también masculinos: tanto el ya ex marido de Hannah, Nathan, interpretado por el fabuloso Stephan Mangan, como el abogado encarnado por Toby Stephens que aparece en esta entrega, son dos personajazos a la altura de las Defoe. Es lo que tiene escribir bien, que no hay género que valga.

'The Split Barcelona' es un divertimento: qué mejor que colocar un divorcio en una boda y aliñarlo con sol, sangría, humor y diálogos ingeniosos, pero también con escenas que te remueven sin pagar el peaje de lo sentimentaloide, de lo cursi. Los personajes de 'The Split' son personas adultas con problemas de personas adultas, cuestiones que, básicamente, se resumen en una: intentar gestionar nuestras vidas según nos vengan dadas. Por eso la serie conecta tanto con el espectador. Y por eso hay que recuperar 'The Split' desde el primer capítulo de la primera temporada, y ver cómo Hannah cruza el Millennium Bridge de Londres una y otra vez con la gabardina puesta hasta que, un día, acaba en Barcelona. Bienvenida a España.