'The Bear': nueva temporada a punto de ebullición

Vuelve 'The Bear' (Disney+), vuelve la ansiedad. Y el estrés, los gritos, la adrenalina, el ritmo frenético, las conversaciones cruzadas, las comandas, las quejas y ... las luchas contra el reloj. También, y por obra y gracia de Christopher Storer, creador de la serie, vuelve la buena televisión.

A lo largo de tres temporadas, la serie nos ha contado cómo Carmy Berzatto, un chef de alta cocina en crisis, regresa a su Chicago natal para hacerse cargo de The Beef, el restaurante de bocadillos propiedad de su hermano Mikey, que se ha quitado la vida. Así, Carmy no solo tendrá que luchar por sacar adelante el negocio, sino también lidiar con el duelo por la muerte de Mikey y con sus propios traumas familiares, personales y profesionales, en especial el que le creó el chef David Fields, culpable de buena parte de su angustia y de la erosión de su autoestima al someterlo a un trato humillante y abusivo. Pero Carmy repite esos comportamientos con sus propios empleados, y su neurosis, su perfeccionismo, su ansia de triunfo, su falta de empatía y sus reglas estrictas «no negociables» acaban resultando difíciles de soportar para su primo Richie (Ebon Moss-Bachrach), para su subjefa de cocina Syd (Ayo Edebiri) y para los espectadores, tanto que agradecemos que algunos episodios nos den el respiro de no contar con su presencia.

Con estos mimbres, 'The Bear', que comenzó siendo una mezcla entre comedia y drama, acabó apostando por lo último, ya que las angustias de Carmy dan cualquier cosa menos risa. A pesar de ello, fue incomprensiblemente incluida en los Emmy en la categoría de comedia; algo tan incomprensible como que se haya elevado a Jeremy Allen White, un tipo de ojos bovinos del que han hecho más de una broma diciendo que era «la sustancia» de Gene Wilder, a la categoría de 'sex symbol' tras protagonizar un anuncio de calzoncillos de Calvin Klein.

Nuevas masculinidades aparte, cada temporada de 'The Bear' está marcada por la consecución de un objetivo: en la primera temporada, Carmy se centra en sacar adelante The Beef, en la segunda en convertirlo en The Bear, y en la tercera en conseguir la estrella Michelin. Entre tanto, vemos cómo el desarrollo de los personajes y sus relaciones personales mutan a un ritmo más lento que el que se da en el interior de la cocina al compás frenético del ruido de cazuelas, platos y pequeños electrodomésticos. Todo ello se cuece a través de una narración no lineal que ayuda a explicar la psicología de los protagonistas, y se sirve con un virtuosismo técnico del que se hace gala desde el primer momento, como en 'Review', el famoso episodio de los 18 minutos de plano secuencia de la primera temporada.

Pero hay más episodios destacables; de hecho, en cada entrega hay uno o dos que sobresalen del resto, como 'Fishes' (temporada 2), un 'flashback' navideño donde se refleja la disfuncionalidad de la familia de Carmy y que deja en mantillas al griterío de 'Agosto', la película de John Wells. También en esa temporada pudimos ver 'Forks' (sí, el del primo y los tenedores), mientras que la temporada 3 comienza con un montaje aliñado con 'Together', de Nine Inch Nails, para contar el origen del trauma con el chef Fields y, en un cierre circular, ¿resolver? la cuestión en el último capítulo, cuando Carmy se enfrenta a Fields cara a cara.

Pero quedan sin resolver varias cuestiones. Por un lado, de esa crítica del Chicago Tribune que con tanta ansia espera el equipo de The Bear y que puede marcar que el tío Jimmy (Oliver Platt) continúe financiando o no el negocio, solo vemos una serie de palabras inconexas que pueden ser interpretadas tanto de forma positiva como negativa. Por otro, dejamos a Sid pensando si aceptar la oferta para irse de The Bear, ya que su relación con Carmy hace aguas al discrepar acerca de los menús y la gestión del local, pero, sobre todo, al sentirse ignorada por el chef.

Con un 'Continuará', la tercera entrega acabó a punto de ebullición y con un Carmy que, por si fuera poco, y llevado por esa obsesión por la perfección y el control, había dejado el tabaco. ¿Volverá a fumar en la temporada 4? Esa es la pregunta del millón.