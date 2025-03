J. Moreno Madrid Domingo, 16 de marzo 2025, 23:46 Comenta Compartir

Amanda Torres es una prestigiosa abogada que sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. Desde ese momento se convierte en una apestada de la profesión y no le es nada fácil volver a encontrar un trabajo, pero se ve obligada a aceptar un empleo en un decadente bufete donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas. Así arranca 'Perdiendo el juicio', la nueva serie que estrena el 23 de marzo Atresplayer (la plataforma de 'streaming' de Atresmedia), protagonizada por la actriz Elena Rivera (Zaragoza, 32 años), en la que comparte reparto con intérpretes como Manu Baqueiro, Miquel Fernández y Lucía Caraballo.

-Interpreta a una protagonista con trastorno obsesivo compulsivo (TOC). ¿Cómo lo ha afrontado?

-Ahora, incluso viendo cositas que me han ido enseñando, como el tráiler, me está sorprendiendo cómo reacciona la gente, porque me dicen que es un registro que no he hecho nunca. No se ha ido, por decirlo de alguna manera, al cliché, porque esta mujer sufre. Ha sido un trabajo artesano, de ir poquito a poquito, de detalles, porque no se quería que la serie girara en torno al TOC. Ese es el detonante y lo que te explica luego ciertas cosas de por qué ella actúa como actúa o por qué ha hecho cosas que luego se irán viendo. Entre todos teníamos muy claro que aunque era una serie procedimental, porque cada capítulo es un caso diferente y muy agradable para verla todo el público, no se nos olvidara poner el foco en la gente que sufre TOC, que lo pasa mal. En la ficción Amanda sufre y se le crea ansiedad. No sabe si va a ser capaz de reinventarse otra vez y luchar con eso.

-En este primer capítulo vemos el proceso del trastorno y hay un momento en el que la serie detalla las dificultades que encuentran estas personas para buscar trabajo. ¿Le ha hecho replantearse lo difícil que es la vida cotidiana para una parte de la población?

-Yo me he dado cuenta de que el TOC no se queda simplemente en manías, porque es como el cliché que tenemos todo el mundo y lo notaba hasta en el rodaje. La sociedad estigmatiza, aunque no lo hagamos con maldad. Yo también lo hacía antes de abordar la serie. Para ellos no son manías.

Suspense «Hay tramas que estás pendiente de cómo van a terminar o te quedas con la necesidad de ponerte el siguiente capítulo»

-Acostumbrada a hacer últimamente papeles muy dramáticos, como en 'Alba'. ¿Agradece estas pildoritas de humor que deja en 'Perdiendo el juicio'?

-La verdad es que sí. Tenía ganas de que no fuera tanto drama. He tenido dramones como con 'Alba' (interpretó a una joven víctima de una violación grupal), que luego fue una satisfacción tremenda, pero el proceso fue muy duro. Agradezco ahora en 'Perdiendo el juicio' ese toque cómico. Me ayudó mucho el hecho de que fuera cada capítulo un caso distinto. Venían actores con energía muy guay, que te daban un chute, cuando yo ya estaba muy cansada y no podía más, porque han sido meses muy duros, y muchas horas. Han sido personajes muy buenos y raros. Hemos vivido situaciones rocambolescas, pero lo pasamos muy bien. Me he reído mucho.

-Es una serie procedimental donde los casos se van descubriendo poco a poco. ¿Cómo vive los giros de guion?

-Está muy bien, tiene ese suspense que te atrapa, porque es como que no sabes por dónde va a ir. Tampoco se dan situaciones que el espectador pueda intuir. Amanda tiene mucho olfato y se fija en cosas muy raras. El público poco a poco va a ir tirando del hilo y es al final la clave de muchos de los casos. Entonces también sientes que no sabes por dónde va a salir el caso.

Influencias «Tiene algo de 'Ally McBeal' y de 'The Good Wife'. O sea, esta cosa de abogados, pero que no se nos olvide que luego hay una humanidad detrás»

-Seguro que ya le han dicho que la serie recuerda a 'Los misterios de Laura'.

-He sido muy fan de 'Los misterios de Laura'. De hecho, el equipo es el mismo, de la productora Boomerang TV. Pero también veo que tiene algo de 'Ally McBeal' y, de repente, muy 'The Good Wife'. O sea, esta cosa de abogados, pero que no se nos olvide que luego hay una humanidad detrás.

-Dice que es una serie muy familiar, pero vivimos tiempos donde el consumo de ficción está más individualizado que nunca.

-Lo que busca esta serie es entretener. Al final es estar pendiente de ver cómo se va a resolver cada caso. Hay casos que duran toda la temporada también, hay tramas que estás pendiente de cómo van a terminar o te quedas con la necesidad de ponerte el siguiente capítulo porque no te están resolviendo lo que está pasando.