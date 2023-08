Las 10 series de verano más refrescantes

El verano suele dejar mucho tiempo libre entre manos y es el momento ideal para aprovechar y hacer un maratón de una buena serie. O por lo menos de alguna que enganche, que no siempre es lo mismo. Hay producciones para cualquier momento, hasta para esos días de calor asfixiante en los que sólo te apete un chapuzón y no moverte del sofá. Así que por aquí va una selección de diez títulos perfectos para refrescarte -aunque sea por la pantalla- y también ponerte al día con las producciones más destacadas que han llegado estas vacaciones a las plataformas de streaming:

1 HBO Max 2 temporadas The White Lotus (2021)

Refrescante, veraniega y con Jennifer Coolidge como mejor baza, 'The White Lotus' es una divertida sátira social que retrata las vacaciones que un grupo de ricos huéspedes pasa en una lujosa cadena de resorts, en una intensa estancia en la que acaba pasando de todo. Esta miniserie antológica, que brilla especialmente en su segunda temporada, mezcla el drama con la comedia y ha sido uno de los últimos triunfos de HBO Max, entre la crítica y también en los Emmy y los Globos de Oro. Su tercera entrega está en marcha, aunque habrá que esperar para conocer más detalles del futuro de esta producción firmada por Mike White ('Enlightened').

2 HBO Max 2 temporadas Big Little Lies (2017)

Reese Witherspoon y Nicole Kidman producen y protagonizan esta serie con un reparto de lujo que completan Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz, Meryl Streep y Alexander Skarsgård. 'Big Little Lies', con guion de David E. Kelley ('The Undoing') y basada en la novela de Liane Moriarty, es otra de las grandes insignias de HBO Max. La historia, que trascurre entre los enclaves paradisíacos de las playas del sur de California, muestra los problemas de tres mujeres cuyas vidas se ven trastocadas de la noche a la mañana por un brutal asesinato en el centro escolar donde llevan a sus hijos. También muy aclamada por la crítica y a pesar de su gran éxito de audiencia, la serie no renovará para una tercera temporada tras la muerte del director de su primera entrega, Jean-Marc Vallée ('Dallas Buyers Club'), a quien Andrea Arnold sustituyó en la segunda.

3 Amazon Prime Video 1 temporada Nine Perfect Strangers (2021)

Siguiendo con las escapadas vacacionales, esta miniserie de ocho capítulos se centra en lo que les ocurre a las nueve personas que acuden durante 10 días al Tranquillum House, un retiro de «transformación total de mente y cuerpo» dirigido por una misteriosa mujer rusa llamada Masha (Nicole Kidman), en el que nada es lo que parece. Basada en otra novela de Liane Moriarty y creada también por David E. Kelley ('Big Little Lies'), está dirigida por Jonathan Levine ('Tell Me Lies'). Su estreno llegó con apenas una semana de diferencia al de 'The White Lotus', que con una sinopsis algo similar la eclipsó ante audiencia y expertos. Aún así, es una buena opción si quieres quitarte la espinita de unas vacaciones de ensueño:

4 Disney + 11 temporadas Futurama (1999)

Las vacaciones de verano también pueden ser el momento perfecto para echarte unas risas con la última temporada de 'Futurama' y su toque caricaturesco de la mano de Matt Groening ('Los Simpson'). Con la ciencia ficción como molde para su humor, la úndecima entrega de la serie de animación se mantiene en su estilo a nivel formal y estético, aunque con un guion más atento a la actualidad del momento que satiriza temas como el streaming , la idiotización del binge-watching o las criptomonedas.

5 HBO Max 2 temporadas From (2022)

Más que refrescante, es la serie perfecta para un maratón veraniego si te gusta el rollo 'Lost' pero con zombies (o algo parecido), sustos y sangre de por medio. Además, acaba de estrenar su segunda temporada. La historia es de esas que atrapan, pensadas para hacer teorías, revisionar capítulos y buscar hilos conectores en una trama que no para de complicarse. Todo comienza en un misterioso pueblo que atrapa a todo el que aparece en él y donde además unos monstruos salen de caza por la noche. Para sobrevivir y poder volver a casa los protagonistas deberán descubrir el origen de ese lugar aislado, propio de una pesadilla y en mitad de un bosque circundante. Creada por John Griffin ('The Twilight Zone', 2019) y con Jack Bender como productor ejecutivo y director ('Lost', 'Game of Thrones'), ya cuenta con una una tercera entrega confirmada y prevista para 2024.

6 Netflix 3 temporadas Paquita Salas (2016)

Siempre es buen momento para ver a Paquita y más si te apetece un rato de risas entre chapuzón y chapuzón. La serie de Los Javis, protagonizada por Brays Efe, Belén Cuesta y Yolanda Ramos, nos muestra los problemas de una representante de actores que trata de ponerse al día con la actualidad de su profesión, después de que su actriz más conocida la abandone por otra agencia.

7 HBO Max 1 temporada Full Circle (2023)

Esta miniserie de Steven Soderbergh y Ed Solomon ('Mosaic') con Claire Danes y Timothy Olyphant a la cabeza es uno de los estrenos veraniegos más potentes de HBO Max. La historia sigue el secuestro de un adolescente de familia adinerada donde nada es lo que parece. La trama cuenta con una buena dosis de conspiración, mafia y secretos que convierten a la producción en un atrapante thriller lleno de giros. Un auténtico rompezabezas perfecto para estar bien entretenido durante las vacaciones.

8 Netflix 2 temporadas Heartstopper (2022)

Esta adaptación de las novelas gráficas de Alice Oseman, que también ha participado de forma activa en el proyecto, encandiló a la audiencia y se convirtió en uno de los últimos éxitos de Netflix. Narra la historia de amor entre Charlie y Nick, dos adolescentes que tratan de lidiar con lo que sienten mientras se descubren a sí mismos. La producción, interpretada por Kit Connor y Joe Locker, ha estrenado este verano su segunda temporada, en la que logra mantenerse fiel al estilo de la primera entrega, transmitiendo de forma casi palpable los sentimientos que mueven a los dos protagonistas.

9 Amazon Prime Video 1 temporada Jury Duty (2023)

Este falso documental que por fin ha aterrizado en Amazon Prime Video es para muchos la comedia del verano. La producción de Jake Szymanski llega con sus ocho episodios a la plataforma de streaming acompañada de mucha polémica después de aparecer en el catálogo a finales de julio sin previo aviso y ser retirada a las pocas horas. Rodada en secreto en 2022, se estrenó en primavera en Freevee, el servicio gratuito de la compañía en Estados Unidos, y por fin puede disfrutarse en España. La comedia ha recibido cuatro nominaciones en los Premios Emmy (que previsiblemente se retrasarán por la huelga de Hollywood) juega con el formato sitcom y reality para mostrar cómo funciona un jurado popular estadounidense durante un juicio.

10 Netflix 1 temporada Midnight Mass (2021)

Si te apetece algo oscuro y con misterio para ver en verano, 'Midnight Mass' te mantendrá pegado al sofá durante sus siete capítulos de terror psicológico, firmados por Mike Flanagan ('La maldición de Hill House', 'La maldición de Bly Manor'). La trama se centra en la llegada de un sacerdote al aislado pueblo de Crockett Island, donde apenas viven un centenar de personas. Extraños milagros comienzan a suceder en la comunidad, donde la fe ciega va moldeando un relato de horror religioso que juega con otros temas como la adicción y las relaciones familiares.