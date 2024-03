13 series para soliviantar a los hombres a los que no les gustan las mujeres con 'demasiado poder'

O santas o putas. Durante décadas, la figura de la mujer en el cine y en las series ha pivotado alrededor de las dos clasificaciones de las que habla la catedrática de Comunicación Audiovisual Begoña Siles: las mujeres negociables, que son las que tienen valor de cambio porque no tienen protagonismo por sí mismas (madre de, hija de, esposa de) y las mujeres consumibles, las que sólo tienen valor de uso, pero no de cambio (prostitutas, vampiresas, golfas...); un binomio chica buena/femme fatale a partir del cual se desarrollan diversas subclasificaciones.

Afortunadamente, esa visión de la mujer constreñida a un par de estereotipos ha pasado a la historia, y hoy la ficción ha dejado de perpetuar esos patrones para promover su cambio y mostrar cómo somos en realidad. Aun así, todavía hay hombres convencidos de que las mujeres, en la vida y en la ficción, hemos de seguir respondiendo a los mismos clichés, aquellos que nos obligan a ser eternamente jóvenes (el «está como avejentada», que dijo Boyero de Jodie Foster) o que no nos permiten tener 'demasiado poder', que es justo lo que critican de 'True detective: noche polar' un puñado de tíos que llevan los calzoncillos sucios porque no tienen tiempo de aprender a poner una lavadora, pero sí de criticar una serie. Para ellos, para los viejos cascarrabias y para los de los calzoncillos sucios, aquí va una lista de series que les pondrán de los nervios.

1 Disponible en Disney 'Las chicas de oro'

Compañeras de casa y de vida, las protagonistas de 'Las chicas de oro'. RC

¿Una serie sin hombres, protagonizada por mujeres y, encima, mayores? Nos hubiera gustado ver la cara de los directivos de la NBC cuando, en 1985, Susan Harris les presentó la idea. Pero, afortunadamente, aquello se materializó en forma de 'sitcom' y se convirtió en un éxito rotundo: deslenguadas, mordaces y extraordinariamente vitales, estas cuatro mujeres no solo nos enseñaron que la sororidad existía antes de tener nombre, sino que podemos envejecer y seguir siendo mujeres deseadas y que desean: cuando Dorothy le pregunta a Blanche cuánto había esperado para volver a tener sexo tras quedarse viuda, Sophia, rápida como un rayo, responde: «Hasta que llegaron los paramédicos».

2 Disponible en Netflix 'Las chicas Gilmore'

Las Gilmore enseñaron feminismo a la primera generación de los 2000. Lorelai es una madre soltera que se aleja de una vida acomodada para valerse por sí misma y sacar adelante a su hija Rory, a la que cría tan valiente y tan independiente como ella. Y si a las dos protagonistas les sumamos los personajes de Lane, la amiga de Rory que busca su propio camino a pesar de tener una madre que intenta imponerle su forma de vida, y de Paris, ambiciosa, audaz y autosuficiente, tenemos una serie en la que los personajes femeninos dejan de ser estereotipos para dar paso a nuevos modelos de mujeres.

3 Disponible en Movistar y Skyshowtime 'The good wife'

La serie de los King gira en torno a las segundas oportunidades y a la posibilidad de cambiar de vida deshaciéndonos de aquello que nos lastra. Es lo que hace Alice Florrick, que deja a su marido tras una infidelidad y vuelve a ejercer la abogacía entre copa y copa de vino blanco y algún que otro romance. A su lado, más mujeres fuertes, profesionales, ambiciosas y maravillosamente vestidas para triunfar, como Lucca Quinn o Diana Lockhart. Y si Lockhart tuvo su propio 'spin-off' en 'The good fight', Elsbeth Tascioni, una descacharrante abogada con la que Lockhart se cruza más de una vez, lo tendrá en 'Elsbeth', que se estrena en abril. El universo de los King continúa. Y qué bien que así sea.

4 Disponible en Netflix 'Glow'

Dos de las integrantes de 'Glow'. RC

El feminismo puede vestirse con trajes de chaqueta de Armani y americanas brocadas de Altuzarra, pero también con mallas. Lo que pudo ser la fantasía calenturienta de un tío (mujeres sudorosas y maquilladas pegándose en un ring) se convierte, por obra y gracia de las creadoras Liz Flahive y Carly Mensch, en una serie donde las mujeres, en un entorno tan extraordinariamente machista como era la lucha libre femenina en los 80, se abren camino en la vida a base de puñetazos. Literal y metafóricamente.

5 'The bold type'

Esta serie pasó injustamente desapercibida, quizás porque, a priori, parecía la típica historia de amigas que trabajan en una revista de moda y que se pasan el día bebiendo cócteles y hablando de trapos y de chicos. Y no: en 'The bold type' se abordan temas como la homosexualidad, el racismo, el acoso, la maternidad o el placer femenino mientras se muestra cómo las mujeres jóvenes intentan triunfar en sus entornos laborales y la forma en la que se ayudan para conseguirlo. Porque no, las mujeres no nos odiamos entre nosotras.

6 Disponible en HBO 'Girls'

Sí, Lena Dunham fue «la voz de su generación», la de unas mujeres que querían vivir como les daba la gana, que no tenían miedo a mostrar su cuerpo ni a darle lo que les pedía, que eran contradictorias y complicadas, pero que, sobre todo, estaban hartas de que el porno, las comedias románticas, las revistas y todo el entramado dedicado a constreñir a las mujeres le dijeran qué tipo de chica tenían que ser.

7 Disponible en Movistar 'I am'

Kate Winslet y Mia Threapleton en 'I am'. RC

Vicky McClure, Samantha Morton, Gemma Chan, Suranne Jones, Lesley Manville, Letitia Wright y Kate Winslet son las impresionantes actrices que aparecen en 'I am', una serie que, en cada uno de sus capítulos, expone a una mujer frente a conflictos como la manipulación emocional, la ansiedad, la maternidad, la sexualidad o el enganche a las redes sociales. Detrás de las pequeñas historias cotidianas de mujeres siempre hay una realidad que merece ser contada. Y más si se hace con autenticidad.

8 Disponible en Prime 'La maravillosa señora Maisel'

O de cómo Miriam 'Midge' Maisel, un ama de casa judía de clase alta que vive en el Nueva York de los 50, se convierte en una monologuista al grito de «¡Tetas arriba!», que es lo que le dice Susie, su representante, justo antes de salir al escanario. '¡Tetas arriba!' es sal ahí y cómetelos, sal ahí y reclama tu parte, sal ahí y no pidas perdón, sal ahí y demuestra quién eres, sal ahí y ríete de todo y de todos. 'Tetas arriba' es un grito de guerra feminista.

9 Disponible en HBO y Prime 'El cuento de la criada'

Qué decir sobre la trascendencia de una serie que ha hecho que el atuendo de la criada, muestra de la apropiación por parte del estado del cuerpo de la mujer, haya sido resignificado por el feminismo convirtiéndolo en un símbolo de la lucha: miles de mujeres de todo el mundo se han manifestado cubiertas con el traje rojo escarlata y la cofia blanca.

10 Disponible en Prime 'Fleabag'

Phoebe Waller-Bridge en 'Fleabag'. RC

Phoebe Waller-Bridge es nuestra antiheroína favorita: «Tengo la horrible sensación de que soy avara, pervertida, egoísta, apática, cínica, depravada, una mujer moralmente en bancarrota que ni siquiera se puede llamar feminista». Pero sí, lo es, y de la forma compleja, real y contradictoria en la que somos feministas, que aquí también hay estereotipos. Para enmarcar, el diálogo entre Phoebe Waller-Bridge y Kristin Scott Thomas, una de las conversaciones más ácidas y lúcidas sobre feminismo que hemos escuchado jamás.

11 Disponible en HBO 'Killing Eve'

De nuevo, Phoebe Waller-Bridge a los mandos de lo que se ha calificado de 'thriller feminista' porque subvierte los roles de género: para variar, son las mujeres las que encarnan los papeles de asesino y perseguidor. Y de qué forma tan jugosa.

12 Disponible en HBO 'Podría destruirte'

Basada en una vivencia de su creadora, Michaela Coel, 'Podría destruirte' cuenta la historia de una escritora que, tras ser drogada en un bar y violada posteriormente, no recuerda nada con claridad e intentar reconstruir los hechos. Con esta premisa como punto de partida, la serie pone el foco en las agresiones sexuales, en los abusos y el consentimiento sexual, y lo hace mostrándonos a una mujer que, después de tomar conciencia de lo sucedido, no quiere que eso la defina y procura seguir con su vida. Sí, es una mala víctima porque no se queda encerrada en casa llorando. ¿Les suena de algo?

13 Disponible en Movistar y HBO 'True detective: noche polar'

Las críticas feroces recibidas por la cuarta temporada de 'True detective' debido al protagonismo de mujeres con 'demasiado poder' demostró, una vez más, que el machismo sigue presente. Como reza una pancarta feminista, «I can't believe we still have to protest this shit» («No puedo creer que todavía tengamos que protestar contra esta mierda»), ni tampoco publicando artículos sobre series feministas en 2024. Pero sí. Habrá que seguir peleando.