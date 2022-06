Las series de Marvel que dejaron Netflix se reestrenan en Disney

Daredevil, Iron Fist, Luke Cage y Jessica Jones, los fantásticos Defenders, regresan al reino del streaming. Habrá quien piense que vuelven a casa, a Disney +, donde Marvel campa a sus anchas, pero quien apostó inicialmente por las aventuras y desventuras de estos héroes de papel en imagen real fue la competencia, léase Netflix. Las series protagonizadas por esta pandilla de superhéroes, juntos o en solitario, llamaron la atención de los aficionados al género por esgrimir un tono diferente respecto a la oferta de DC Comics, de mayor éxito hasta entonces, cuyas adaptaciones televisivas se decantaban por el humor y cierto presupuesto menor, con un toque televisivo evidente.

Las tribulaciones de Matt Murdock, el Hombre sin Miedo, sobresalieron, con su violencia seca y el buen desarrollo de los personajes. Fue uno de los signos de distinción de la popular plataforma en sus inicios. Un cameo del abogado ciego con superpoderes, que no todo espectador pilló, en la disfrutona 'Spider-Man: No Way Home', confirmaba las rumores extendidos vía Internet por el entusiasmado fandom. Daredevil, interpretado por Charlie Cox, tiene vida por delante en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Imagen de Daredvil. / RC

Cuando Disney lanzó la noticia de que abandonaba el catálogo de Netflix para crear su propio portal de entretenimiento, más de un aficionado a los superhéroes se quedó perplejo: ¿qué pasaría con las series de Marvel alojadas en su catálogo? De inmediato la compañía de VOD que cotiza en bolsa contraatacó anunciando la compra de la editorial de cómic Millarworld para ofrecer al usuario versiones en carne y hueso de varios títulos bajo la supervisión de Mark Millar, guionista de 'Kick Ass', 'The Ultimates' y 'Kingsman', una maniobra que parece haber pinchado con el fiasco de 'Jupiter´s Legacy'. Ahora las series basadas en superhéroes bajo el sello Marvel que dejaron el menú de Netflix se reestrenan en Disney +, una buena oportunidad para descubrirlas o darles un repaso.

La primera temporada de 'Daredevil' contó con excelentes críticas entre la prensa especializada. Fue bienvenido el barniz de realismo en sus guiones y muchos alabaron el cuidado de su aspecto visual, especialmente llamativo y original ya desde los créditos, así como las impactantes escenas de acción, algo poco habitual en este tipo de producciones. Estas aplaudidas líneas básicas se repitieron en otras versiones audiovisuales de personajes esenciales del universo co-creado por Stan Lee que llegaron después, aunque las tramas estiradas como el chicle y el abuso de roles excesivamente atormentados, con escaso sentido del humor, minaron la paciencia de parte de su audiencia potencial.

En 'Daredevil', estrenada en 2015, destacaban las interpretaciones, especialmente la desempañada por Vincent D´Onofrio, en la piel del malvado Kingpin. Un villano perfecto, pérfido e imparable, cuya aparición estelar en el último capítulo de 'Hawkeye (Ojo de Halcón)' confirmaba también la vuelta de sus tropelías. La segunda temporada de la serie que le dio a conocer al gran público como enemigo de la humanidad apenas contó con su presencia, algo que se notó en el resultado. En la tercera entrega, su vuelta al ruedo subió el nivel de una fórmula con síntomas de agotamiento. Veremos qué pasa en Disney +, donde 'Caballero Luna' ha sembrado cierto desconcierto creativo que ha aliviado el estreno de 'Ms Marvel'.

Los defensores

La serie 'Jessica Jones', con tres temporadas a sus espaldas, gustó en sus primeros pasos a la mayor parte de su target por la contundencia interpretativa de su actriz principal, Krysten Ritter, y un villano excepcional, pero 'Luke Cage' se reveló enseguida como un obstáculo debido a la falta de carisma de su rostro protagonista, Mike Colter, y a una historia cansina con episodios de relleno, un mal extendido en el formato. Su relanzamiento en Disney + permite darle otra oportunidad, ya que su actor protagonista ha ganado enteros gracias a su participación en la genial 'Evil'.

Con 'Defenders', juntando a todos los paladines de la justicia callejera a la vez, intentaron arreglarlo planteando un arco argumental coral de ocho episodios con más movimiento del habitual, yendo al grano, pero propuestas como 'Iron Fist', creativamente dispersa, ya estaban condenadas. El Demonio Rojo de la Cocina del Infierno, con sus problemas de fe, es quien mejor ha mantenido la compostura. La tercera sesión de 'Daredevil' fue muy vista en su día y no podemos dejar pasar, por supuesto, 'Punisher', un personaje que da mucho jugo y cuya serie, con dos temporadas, protagonizada por Jon Bernthal en estado de gracia, se distanciaba del resto con mucho que decir. ¿Retomarán los personajes como los dejaron en futuros proyectos o renacerán de cero? La respuesta depende de la acogida de este esperado regreso al entretenimiento online. El reboot del Hombre sin Miedo ya está en marcha.