Las series que se estrenan esta semana 'Alien: planeta Tierra' y 'Butterfly' son dos de las novedades más importantes en unos días que arrancan con la precuela 'Outlander: sangre de mi sangre'

I. C. R. Madrid Jueves, 7 de agosto 2025 | Actualizado 08/08/2025 07:35h. Comenta Compartir

Romance, viajes en el tiempo, acción, xenomorfos y salchichas picantonas trufan los estrenos de ficción seriada en una semana que arranca con la precuela de 'Outlander', que lleva como apellido 'Sangre por sangre', en Movistar Plus+, continúa con la primera serie de acción real ambientada en el universo 'Alien' (Disney+) y se entrega a la acción desenfrenada y explosiva de 'Butterfly' (Prime Video). La cuota de animación para adultos la cubre la segunda temporada de 'La fiesta de las salchichas: Frutopía', también en Prime Video.

'Outlander: sangre de mi sangre' (Movistar+, 9 de agosto)

Cuando aún no se ha estrenado la octava y última temporada de un fenómeno de masas como es 'Outlander', llega a Movistar Plus+ la precuela que ya ha confirmado su renovación por una segunda temporada. 'Outlander: sangre de mi sangre' traslada a los espectadores desde los campos de batalla devastados por la Primera Guerra Mundial hasta las extensas Tierras Altas de la Escocia del siglo XVIII, prometiendo dos nuevas historias de amor llenas de lealtad, pasión y deseo, al tiempo que las jóvenes parejas protagonistas desafían a las fuerzas que intentan separarlas.

La precuela explora la vida y la relación de los padres de Claire (Caitriona Balfe), Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) y Julia Moriston (Hermione Corfield) y los padres de Jamie (Sam Heughan), Brian Fraser (Jamie Roy) y Ellen MacKenzie (Harriet Slater). Completan el reparto Tony Curran como Simon Fraser, Lord Lovat, Séamus McLean Ross como Colum MacKenzie, Sam Retford como Dougal MacKenzie, Rory Alexander como Murtagh Fitzgibbons Fraser y Conor MacNeill como Ned Gowan.

'Rebels' (Filmin, 12 de agosto)

El sistema quiere borrar su historia. Ellos están listos para escribirla. Mads Matthiesen está detrás de esta serie danesa que cuenta la historia real tras la demolición de la Casa de la Juventud de Copenhague en 2007. IIben, de 22 años, y su novio Alex, de 20, son figuras clave en la anarquista Casa de la Juventud, un santuario para jóvenes que no encajan en ningún otro lugar. Cuando el estado vende inesperadamente el edificio a una secta religiosa, Iben y Alex, junto con otros jóvenes, deciden actuar bajo prismas bien distintos. Así, mientras Iben intenta involucrar a los políticos y a los medios de comunicación en su lucha, Alex se pone en secreto del lado de una fracción más radical de la casa que ha perdido la fe en las soluciones pacíficas.

'Alien: planeta Tierra' (Disney+, 13 de agosto)

Noah Hawley, creador y guionista de series como 'Fargo' o 'Legión', se pone al frente esta ficción, la primera de acción real ambientada en el úniverso de la franquicia 'Alien'. Estructurada en ocho episodios, la primera temporada tiene lugar dos años antes de los eventos contados en la primera entrega cinematográfica. Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados hacen un fatídico hallazgo que los enfrentará a la mayor amenaza del planeta. Corre el año 2120 y la Tierra está gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta era corporativa, los cíborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) coexisten con los humanos.

Pero las reglas del juego cambian cuando el prodigio, fundador y director ejecutivo de Prodigy Corporation, descubre un nuevo avance tecnológico: los híbridos (robots humanoides dotados de consciencia humana). El primer prototipo híbrido, llamado «Wendy», marca un nuevo comienzo en la carrera por la inmortalidad. Tras el impacto de la nave espacial de Weyland-Yutani en Ciudad Prodigy, «Wendy» y los demás híbridos se topan con misteriosas formas de vida más aterradoras de lo que nadie podría imaginar. Protagonizada por Sydney Chandler, la serie cuenta con un amplio reparto internacional que incluye a Timothy Olyphant, Alex Lawther, Samuel Blenkin o Babou Ceesay.

'Butterfly' (Prime Video, 13 de agosto)

Daniel Dae Kim protagoniza este explosivo thriller en el que da vida a David Jung, un misterioso exagente de la inteligencia de EE UU que vive escondido en Corea del Sur y que ve desbaratarse su vida cuando las consecuencias de una decisión imposible de su pasado vuelven para atormentarlo. Entonces descubre que lo persiguen Rebecca, una joven sicaria despiadada, y Caddis, la siniestra organización espía para la que esta trabaja.

Jóvenes y millonarios (Netflix, 13 de agosto)

Abraham Wapler, Sara Gançarski y Malou Khebizi, entre otros, protagonizan esta ficción francesa que sigue los pasos de cuatro adolescentes de Marsella que ganan 17 millones de euros y hacen realidad sus sueños de libertad y dinero rápido. Sin embargo, el premio trae consigo un caos que nunca imaginaron. Igor Gotesman, Carine Prevot y Mahault Mollaret son los creadores de la serie.

'La fiesta de las salchichas: Frutopía' (Prime Video, 13 de agosto)

Exiliados de su hogar, Frank, Barry y Sammy llegan a Nueva Frutopía, una utopía prometedora tanto para los alimentos, como para los humanos. Pero bajo los frigoríficos brillantes y las sonrisas alegres, se esconde un oscuro secreto que amenaza a toda la sociedad de los alimentos. Es el punto de partida de esta segunda temporada de la serie de animación para adultos que surgió como un 'spin off' de la película estrenada en 2016.

'Ley y orden' (SkyShowtime, 14 de agosto)

Ojo a 'Ley y orden' porque la que se estrena este 14 de agosto en SkyShowtime es la vigesimocuarta temporada de su historia. Detrás de la misma continúa el legendario productor ejecutivo y ganador de varios premios Emmy Dick Wolf, que regresa con una nueva ronda de capítulos inspirados en las principales noticias de la actualidad. Rostros nuevos y algunos de los actores de siempre protagonizan esta ficción que divide sus tramas en dos partes, analizando tanto a los policías que investigan los delitos como a los fiscales que enjuician a los delincuentes.

'Betty la Fea: la historia continua' (Prime Video, 14 de agosto)

Celos, divisiones, encuentros, desencuentros, noviazgos rotos, nuevos noviazgos, amantes apasionados y hasta amores inesperados. ¿Armando y Betty se separan legalmente o, seremos testigos de su amor inquebrantable? ¿Relaciones secretas? Las cosas en Ecomoda empeoran y la empresa queda dividida en dos: El team Betty y team Nacho; ¿logrará la compañía seguir a flote? A todas estas preguntas y a alguna más responderá la segunda temporada de la ficción de Prime Video.