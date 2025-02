Las series que se estrenan esta semana 'Shetland' o 'Dulces magnolias' son algunos de los títulos destacados en una semana en la que 'The Agency' se lleva el protagonismo con su reparto de lujo

Richard Gere y Michael Fassbender protagonizan 'The Agency'.

D. Merino Jueves, 6 de febrero 2025, 23:03

Las plataformas digitales continúan su particular goteo de estrenos con algunas novedades y otros contenidos con cierta solera como la séptima temporada de 'Shetland', thriller británico centrado en el detective Jimmy Perez, o la cuarta entrega del drama romántico basado en las novelas de Sherryl Woods 'Dulces magnolias'. No obstante, el protagonismo se lo lleva el estreno de 'The Agency', serie de espionaje político que cuenta con un reparto de lujo con estrellas como Michael Fassbender o Richard Gere.

Otras novedades son 'Cassandra', serie de ciencia ficción que aborda la siempre inquietante relación entre máquinas y humanos, o 'Vinagre de manzana', inspirada en la historia real de la influencer Belle Gibson, que saltó a la fama en el año 2013 al engañar a sus seguidores haciéndoles creer que tenía un tumor cerebral terminal pero se había curado mediante terapias naturales.

Estas son las series que se estrenan a lo largo de la semana:

1 6 de febrero Netflix 'Cassandra'

Miniserie alemana de ciencia ficción que aborda la siempre inquietante relación de los humanos con la inteligencia artificial. En esta ocasión, una familia se muda a una casa inteligente y descubre que está bajo el control de una asistente virtual que intentará todo para que no vuelvan a salir.

2 6 de febrero Netflix 'Vinagre de manzana'

Inspirada en el caso real de la influencer australiana Belle Gibson que fue un éxito en la red social Instagram por haber asegurado que había superado un tumor cerebral terminal sólo con métodos naturales. En el caso de la ficción de Netflix, la historia se centra en dos mujeres decididas a curar sus enfermedades mortales mediante una vida saludable. Algo que a la postre demostrará ser una filfa.

3 6 de febrero Netflix 'Los crímenes de Are'

Adaptación de las novelas de la sueca Viveca Sten, una de las autoras más reconocidas del 'nordic noir'. En al ficción, una policía de Estocolmo sometida a una investigación interna se va a una estación de esquí para desconectar, aunque la desaparición de una chica le obligará a volver al trabajo.

4 6 de febrero Netflix 'Dulces magnolias' (Temporada 4)

Cuarta entrega de una de las series más exitosas de Netflix. Este drama romántico basado en las novelas de Sherryl Woods vuelve a centrarse en la vida de tres amigas de toda la vida como son Maddie, Helen y Dana Sue, quienes comparten un vínculo inquebrantable.

5 7 de febrero Amazon Prime Video 'Newtopia'

Serie coreana ambientada en un apocalipsis zombie. Newtopia cuenta la historia de una pareja que rompe justo antes de la invasión de los archiconocidos muertos vivientes. Pura supervivencia entre el drama romántico.

6 10 de febrero SkyShowtime 'The Agency'

Una de las series más destacadas de la semana. La serie cuenta con un reparto estelar con nombres como Michael Fassbender, Richard Gere, Jeffrey Wirght o Jordi Turner-Smit. Se trata de la adaptación de la serie francesa 'Le Bureau des Legendes'.

La trama sigue a Martian, un agente encubierto de la CIA al que le ordenan abandonar su vida secreta y regresar a la comisaría de Londres. Cuando el amor que dejó atrás reaparece, el romance se reaviva. Su carrera, su verdadera identidad y su misión se enfrentan a su corazón, lanzando a ambos a un juego mortal de intriga y espionaje internacional.

7 11 de febrero Filmin 'Shetland' (Temporada 7)

Thriller británico elegido en 2016 como la 'Mejor serie del año' en los Bafta escoceses. Considerada un clásico popular en Reino Unido, esta serie de detectives se empezó a emitir en la BBC hace once años y hasta ahora, con la recuperación de Filmin, era casi imposible de ver desde España.

Douglas Henshal se mete en la piel de Jimmy Perez, un detective que regresa a su pueblo natal tras varios años fuera. Precisamente las islas Shetland, que dan nombre a la ficción, son el hogar del protagonista. Años después vuele dispuesto a defender a sus compatriotas de cualquier mal que amenace su tranquila vida.

8 11 de febrero Movistar Plus+ 'So long, Marianne' (Temporada 7)

Miniserie que refleja al detalle el romance real entre el poeta y cantautor canadiense Leonard Cohen y Marianne en la paradisíaca isla griega de Hydra, llena de artistas y escritores.

9 12 de febrero Disney+ 'Entre paredes'

Comedia romántica mexicana que sigue a Marga y Martín, que conectan en una app sin saber que son vecinos. Cuando lo descubren, la relación llega a su fin antes de comenzar y acuerdan ser buenos amigos. Pero donde hubo fuego, cenizas quedan y con el paso de los meses no les será fácil ocultar sus sentimientos detrás de la pared que los separa.