Todas las series que se estrenan esta semana

Comedia, drama y acción llegan esta primera semana de febrero a las plataformas de la mano de algunos de los estrenos más esperados. Son días para estrenos interesantes, como la nueva entrega de 'Feud', apellidada 'Capote vs. The Swans' o la adaptación a la pequeña pantalla de 'Mr. & Mrs. Smith', la cinta protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie. Pero también es tiempo de despedidas, la de 'Larry David (Curb Your Enthusiasm)', que con su decimosegunda temporada dice adiós para siempre.

Pandora (AXN Now, 1 de febrero) Hoy mismo comienza la segunda temporada de esta serie ambientada en el año 2199 que ponía el foco en Jax, una joven adiestrada para defender la galaxia de las amenazas alienígenas y humanas. En el primer capítulo de esta nueva entrega, Jax y Xander, que ahora trabajan para los Servicios de Inteligencia de la Confederación de la Tierra, intentan localizar al fugitivo Tierney y descubren que está buscando un arma destructiva que potencialmente puede destruir todo el Universo. Mr. & Mrs. Smith (Prime Video, 2 de febrero) Renovada versión de la cinta de 2005, la nueva serie está protagonizada por Donald Glover como John Smith y Maya Erskine como Jane Smith. En esta versión dos solitarios desconocidos consiguen trabajo en una misteriosa agencia de espías que les ofrece una gloriosa vida de espionaje, riqueza, viajes por el mundo y una lujosa casa en Manhattan. ¿El problema? Deben casarse y convertirse en Mr. John Smith y Mrs. Jane Smith para afrontar una misión de alto riesgo cada semana. Cuando se mezclen los sentimientos, todo saltará por los aires. Alguien como Chu (Netflix, 2 de febrero) Chu Ai es videobloguera en sus ratos libres y en su canal habla de sexo sin tapujos. Lo que pasa es que en la vida real, tocar ese tema le resulta mucho más complicado. Ángel de la muerte (HBO Max, 2 de febrero) En esta historia, la identidad del asesino no es un misterio, pero sus motivos sí. Esta ficción se pregunta qué vincula al culpable con Agnieszka, la comisaria que lo investiga y que en los primeros compases de la segunda temporada está convencida de que ha atrapado al asesino en serie que casi mata a su hija. Found (HBO Max, 4 de febrero) Shanola Hampton, conocida por su papel de Veronica en 'Shameless', encarna a Gabi Mosely, que capitanea un equipo de gestión de crisis, un grupo que insiste en la búsqueda de los desaparecidos olvidados. Larry David: Curb Your... (HBO Max, 5 de febrero) Punto y final para la serie protagonizada por el creador de 'Seinfeld' con una última tanda de diez episodios, en los que el espectador volverá a ver esta versión exageradísima del productor, guionista y cómico que se rueda sin guion para mantener la espontaneidad narrativa. Dice el propio Larry David que ahora que la ficción echa el cierre con su duodécima temporada, tendra la oportunidad de convertirse «en la persona que Dios quería que fuera: el ser humano atento y amable que era» hasta dar vida a este personaje. No nos lo creemos. Carmen Curlers (Filmin, 6 de febrero) Llega a Filmin la segunda temporada de la serie que aborda el invento que cambió la vida de las mujeres de un pequeño pueblo danés en los sesenta: el rizador de pelo, de la mano de Arne Bybjerg. Si en la primera entrega vimos nacer el artilugio en la Dinamarca de los 60, ahora seguimos su posible expansión internacional. Feud: Capote vs. The Swans (HBO Max, 7 de febrero) Tras su etapa en Netflix, Ryan Murphy regresa a FX con una nueva entrega de 'Feud: Capote vs. The Swans'. La serie antológica basa esta vez sus ocho episodios en el bestseller 'Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era' de Laurence Leamer. El libro cuenta cómo el aclamado escritor estableció una relación muy personal con un grupo de mujeres de la élite de la sociedad al que finalmente traicionó, escribiendo una ficción apenas velada de sus vidas, donde exponía sus secretos más íntimos. Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore y Molly Ringwald son 'las cisnes', como las apodó, mientras Tom Hollander da vida a Truman Capote. Trigger Point: fuera de control (Movistar+, 7 de febrero) Lana Washington (Vicky McClure), afectada por los últimos acontecimientos, sigue al margen del trabajo de campo como artificiera. Ahora imparte formaciones rutinarias de prevención y seguridad en ataques terroristas con bombas, y acaba de regresar de liderar un entrenamiento especial para equipos de desactivación de bombas en suelo ucraniano. En mitad de una de sus charlas, una bomba explota en el centro de la ciudad. Luz (Netflix, 7 de febrero) Desde Brasil llega esta ficción para toda la familia que cuenta la historia de Luz, una niña joven e intrépida que se lanza a la aventura para conocer sus orígenes.