Las series que se estrenan este fin de semana

Las producciones españolas destacan entre las novedades que aterrizan esta semana en las plataformas digitales con la segunda temporada de 'El inmortal' y el estreno de 'Sueños de libertad', la gran apuesta de Antena 3 para las sobremesas. Además, Netflix adapta una nueva historia desde la animación a la acción real con 'Avatar: la leyenda de Aang' y Disney+ estrena su nueva serie de samurais, 'Shogun'.

Estas son las series que se estrenan en los próximos días:

1 22 de febrero Netflix 'Avatar: la leyenda de Aang'

Netflix sigue con su apuesta por las adaptaciones a la acción real de la animación. 'One Piece' ha calado entre los espectadores y la plataforma quiere repetir el éxito con 'Avatar: la leyenda de Aang'.

En esta historia, los hermanos Katara y Sokka despiertan al joven Aang de una larga hibernación y descubren que es un avatar dotado de poderes para derrotar a la malvada Nación de fuego.

2 22 de febrero SkyShowtime 'Ted'

Serie precuela de la película de mismo título. SkyShowtime estrena este jueves 'Ted', que transcurre en el año 1993, cuando los días de gloria del oso Ted (Seth MacFarlane) han quedado atrás. Ahora vive en su localidad natal con su mejor amigo de 16 años, los padres de este y su prima. Puede que Ted sea una pésima influencia, pero tambíen es un amigo fiel siempre dispuesto a darlo todo.

Los cuatro primeros episodios aterrizan el día 22 y los tres episodios restantes llegarán el 11 de abril.

3 22 de febrero Movistar Plus+ 'El inmortal' (temporada 2)

La nueva entrega de la serie original protagonizada por Álex García ('Amar en tiempos revueltos), María Hervás ('La que se avecina') y Jon Kortajarena se estrena este 22 de febrero en Movistar Plus. Un año y medio después de que se estrenase la primera temporada, llegan nuevos capítulos de esta producción española.

En los nuevos capítulos, el universo que ha construido José Antonio se desmorona poco a poco, tanto en los negocios como en su familia. La traición de Fausti, que se ha hecho con el trono en Madrid, desencadena una guerra encarnizada, en la que todos se verán obligados a tomar partido, y donde el objetivo es hacerse con el control del negocio, cueste lo que cueste.

4 23 de febrero Filmin 'Rurangi' (temporada 2)

Esta serie neozelandesa, ganadora del Emmy, trata de un joven que regresa a su pueblo natal tras cambiar de sexo. Los recientes conflictos entre las comunidades agrícolas y maoríes de Rurangi conducen a una situación que hace revivir el pasado.

5 24 de febrero Movistar Plus+ 'Ucrania: los que se quedaron'

'Ucrania: los que se quedaron' muestra la cara más humana y real de las repercusiones de la guerra. Inspirada en hechos reales, cuenta las historias de varias personas que, por una razón u otra, se quedaron en Ucrania durante las primeras semanas de la invasión rusa. Una familia que duda si marcharse, un cantante que debe vivir por primera vez sin su equipo o los encargados de un zoo que se quedan al cuidado de los animales son algunos de los protagonistas.

La serie ha sido escrita, producida, dirigida y protagonizada por un equipo compuesto por ucranios que permaneció en Kiev.

6 25 de febrero Antena 3 'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' es la gran apuesta de Antena 3 para las sobremesas que busca ser el reemplazo de 'Amar es para siempre'.

Contextualizada en 1958, la serie narra la historia de una mujer atrapada en un matrimonio tóxico pero con un porvenir optimista y esperanzador por su incesante búsqueda de la libertad. Natalia Sánchez y Dani Tatay se ponen al frente del reparto.

El primer capítulo se estrena el próximo domingo 25 de febrero de 2024 a partir de las 22.00 horas. Se trata de una emisión especial que permitirá a la cadena dar a conocer su nueva serie diaria en el horario de máxima audiencia: el prime time. Después, la emisión regular de 'Sueños de libertad' será de lunes a viernes a partir de la 15.45 horas, en Antena 3, en combinación con los últimos capítulos de 'Amar es para siempre'. El primer capítulo diario de 'Sueños de libertad' se emitirá el lunes 26 de febrero a las 15.45 horas, pero requiere ver la emisión de la noche anterior.

Y la próxima semana

7 26 de febrero AMC+ 'The Walking Dead: The Ones Who Live'

Andrew Lincoln y Danai Gurira protagonizan otro spin off de 'The Walking Dead', que sigue la historia de amor de Rick y Michonne. Los dos personajes se han visto catapultados a otro mundo, construido en una guerra contra los muertos y, finalmente, una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse el uno al otro y también a ellos mismos en un lugar y situación inéditos? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Si no se tienen el uno al otro, ¿están realmente vivos o descubrirán que ellos también son muertos vivientes?

8 26 de febrero AMC 'Obituary'

Esta comedia negra irlandesa trata sobre una joven periodista que trabaja escribiendo obituarios en un periódico local y que acaba recurriendo a métodos poco ortodoxos para mantener su oficio.

A Elvira Clancy, una escritora de obituarios de 24 años en el pueblo ficticio de Killraven, siempre la ha fascinado la muerte y le encanta escribir sobre ello. Sin embargo, las dificultades económicas hacen que el periódico decida no mantenerla en nómina y empieza a pagarle únicamente por publicación. Un día, mata accidentalmente a un desagradable individuo y descubre que podría tener un instinto sin explotar, decidiendo cruzar nuevos límites para poder seguir escribiendo. Sus nuevos métodos le permiten conservar sus ingresos y mantenerse alejada de las sospechas del nuevo corresponsal de crímenes del periódico, por el que se siente atraída. Este nuevo compañero intenta resolver la muerte de una mujer que murió en el bosque cinco años atrás, y el misterio que envuelve esa historia en la que parece que todo el mundo tiene algo que ocultar.​

9 27 de febrero Disney+ 'Shogun'

'Shogun' es la nueva serie de samurais de Diney+. A través de 10 episodios, adapta la novela de James Clavell.

Ambientada en el Japón de 1600, en los albores de una guerra civil que definirá un siglo, la serie está protagonizada por Hiroyuki Sanada, que encarna a Lord Yoshii Toranaga, quien lucha por mantenerse con vida mientras sus enemigos del Consejo de Regentes se unen contra él. Cuando un misterioso barco europeo aparece abandonado en un pueblo pesquero cercano, su patrón inglés, John Blackthorne, llega cargado de secretos que podrían ayudar a Toranaga a inclinar la balanza del poder y acabar con la enorme influencia de los propios enemigos de Blackthorne: los sacerdotes jesuitas y los mercaderes portugueses. Los destinos de Toranaga y Blackthorne están irremediablemente ligados a su traductora, Toda Mariko, la última de un linaje caído en desgracia. Mientras sirve a su señor inmerso en este tenso panorama político, Mariko debe compaginar su reciente amistad con Blackthorne, su compromiso con la fe que la salvó y su lealtad hacia su difunto padre.

10 27 de febrero Filmin 'Ocurrió a orillas del río'

Este thriller, coproducción de Dinamarca, Suecia y Alemania, transcurre durante el solsticio de verano, cuando el día es más largo que nunca, en un pueblo del norte de Suecia. La oscuridad, sin embargo, se da paso a través de la investigación de un crimen. Basada en la novela negra homónima de la escritora sueca Kerstin Ekman.

11 28 de febrero Netflix 'En la ciénaga' (temporada 3)

La serie polaca 'En la ciénaga' ('Rojst' en polaco) ha cautivado al público por su apasionante argumento. Ambientada principalmente en la década de 1980 en una inquietante y decrépita ciudad polaca, la serie gira en torno a un espantoso asesinato que tiene lugar en un entorno corrupto en el que las tensiones sociopolíticas son elevadas.

La tercera temporada de 'En la ciénaga' llega a Netflix el miércoles 28 de febrero de 2024.