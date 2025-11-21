Las series que se estrenan este fin de semana La adaptación de la novela de Javier Cercas, 'Anatomía de un instante', es el estreno más interesante en las plataformas de 'streaming'

También la serie 'Landman' estrena su segunda temporada en SkyShowtime, con Billy Bob Thornton y Demi Moore como estrellas de su reparto.

Estas son las series que se estrenan a lo largo de la semana:

1 Jueves, 20 de noviembre Movistar Plus+ 'Anatomía de un instante'

Movistar Plus+ sirve una de las series más interesantes de esta semana. Protagonizada por Álvaro Morte y Eduard Fernández, repasa uno de los momentos más tensos de la democracia española: el golpe de Estado del 23-F.

Partiendo de este día histórico y a partir de la novela de Javier Cercas, 'Anatomía de un instante' disecciona la transición democrática. Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.

La serie está dirigida por Alberto Rodríguez, ganador en los Premios Goya por 'La isla mínima' (2014) o 'El hombre de las mil caras' (2016).

2 Jueves, 20 de noviembre Netflix 'Un hombre infiltrado' (segunda temporada)

Ted Danson regresa a Netflix con la segunda temporada de esta comedia creada por Michael Schur y basada en el documental chileno 'El agente topo'.

La serie sigue a Charles, un jubilado que encuentra una nueva razón para vivir cuando es reclutado por un investigador privado para infiltrarse en una residencia de ancianos sospechosa de abusos.

3 Jueves, 20 de noviembre Syfy 'Resident Alien' (cuarta y última temporada)

La serie de ciencia ficción 'Resident Alien', creada por Chris Sheridan y protagonizada por Alan Tudyk, estrena su cuarta temporada en Syfy.

Harry (Alan Tudyk) y su bebé Bridget están atrapados en prisión en la base lunar de los Greys, mientras un alienígena cambiaformas conocido como Mantid (también interpretado por Alan Tudyk) ha tomado posesión de su cuerpo en la Tierra, haciéndose pasar por el verdadero Harry Vanderspeigle. Harry logra escapar de los Greys y regresa a la Tierra para enfrentarse al alienígena Mantid, pero pronto descubre que puede que no tenga lo que necesita para acabar con él. Asta y D'Arcy luchan por mantener un secreto ante Ben y Kate, quienes están desesperados por encontrar respuestas sobre lo que les ha estado ocurriendo. El sheriff Mike y la ayudante Liv intentan resolver unas misteriosas muertes en Patience que el sheriff empieza a sospechar que no han sido causadas por nada humano

4 Viernes, 21 de noviembre SkyShowtime 'Landman' (segunda temporada)

Basada en el podcast 'Boomtown', la serie 'Landman' estrena su segunda temporada en SkyShowtime. Taylor Sheridan, creador de 'Yellowstone', da forma también a esta historia que cuenta con Billy Bob Thornton como protagonista y Demi Moore en su reparto.

Ambientada en las proverbiales ciudades en auge del oeste de Texas, se trata de un drama sobre la búsqueda de la fortuna en el mundo de las plataformas petrolíferas. En la segunda temporada, a medida que el petróleo brota de la tierra, también lo hacen los secretos y el punto de fisura de Tommy Norris (Thornton) puede estar más cerca de lo que él cree. Ante la creciente presión de M-Tex Oil, Cami Miller (Moore) y la sombra de sus familiares, la supervivencia en el oeste de Texas es brutal.

5 Lunes, 24 de noviembre La 1 'Ena'

Otra adaptación de una novela española se estrena esta semana en forma de serie. Javier Olivares se basa en un libro de Pilar Eyre sobre Victoria Eugenia de Battenberg para contar la vida de una joven que nunca soñó con ser reina de España, pero lo fue. En su viaje, deja atrás a su familia, sus costumbres y su cultura. Tiene que renunciar a su religión para vivir en tierra extraña en la que, lo primero que sufre, es un atentado el mismo día de su boda. Nunca se sintió aceptada ni querida, pero jamás se rindió y luchó siempre para conseguir ambas cosas. Además, cuando descubre las continuas infidelidades del rey Alfonso XIII, no deja de ejercer como reina. Y lo hace con discreción y, sobre todo, resiliencia.

Además de contar la vida de Victoria Eugenia, la serie es el retrato de una época que cambió el mundo: la primera mitad del siglo XX, desde 1905 hasta 1945. La serie está compuesta por seis capítulos y protagonizada por Kimberley Tell y Joan Amargós.

6 Martes, 25 de noviembre Filmin 'Los misterios del Hotel Finse'

El universo de Agatha Christie y el del cine nórdico convergen en este thriller sueco en el que una joven agente de policía tendrá que investigar las misteriosas muertes de un hotel.

La historia comienza cuando durante una fuerte tormenta de nieve, un tren que viaja de Estocolmo a Narvik choca contra una avalancha. Todos los pasajeros deben refugiarse en un antiguo y aislado hotel en las montañas cercanas. Entre ellos se encuentra la perspicaz y taciturna agente de policía Hanne Wilhelmsen y, cuando comienzan a producirse misteriosos asesinatos en el hotel, a pesar de estar temporalmente suspendida de la policía, Hanne comienza a investigar.