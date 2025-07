Las series que se estrenan este fin de semana

María Gardó Valencia Jueves, 17 de julio 2025, 23:49 Comenta Compartir

Aunque no son muchos, las plataformas digitales ofrecen títulos interesantes esta semana. Llegan dos biografías bien distintas. Por un lado, Netflix estrena la esperada historia de Tamara (Yurena), producida por Los Javis. Por su parte, Filmin aborda la vida de Ruth Ellis, la última mujer juzgada y condenada a muerte en Reino Unido.

Además, llegan dos nuevas adaptaciones literarias. Disney+ sirve 'Washington Black', inspirada en la novela homónima, y AMC+ emite nuevos episodios de 'The Secrets She Keeps', basados en el libro de Michael Robotham.

Estas son las series que se estrenan a lo largo de la semana:

1 Viernes, 18 de julio Netflix 'Superestar'

Producida por Los Javis y dirigida por Nacho Vigalondo y Claudia Costafreda, 'Superestar' es una de las series más esperadas de este año en Netlix. La producción gira en torno a los comienzos artísticos de la cantante Yurena, que se dio a conocer como Tamara, un fenómeno que se convirtió en un auténtico icono popular del inicio de la década de los 2000 tras el lanzamiento de la canción 'No cambié' y de su posterior álbum 'Superestar'.

Cada uno de los seis episodios de los que consta la miniserie está dedicado a un personaje: Margarita Seisdedos, Leonardo Dantés, Loly Álvarez y Arlekín, Paco Porras, Tony Genil y la propia Yurena.

Ingrid García-Jonsson es la protagonista que se pone en la piel de Tamara y comparte reparto con actores como Natalia de Molina, Secun de la Rosa, Pepón Nieto, Carlos Areces, Julián Villagrán y Rocío Ibáñez, entre otros.

La serie es de las que no deja indiferente a nadie, adentrándose en el universo del tamarismo con toques surrealistas.

2 Martes, 22 de julio Filmin 'El caso Ruth Ellis'

Otra biografía, bien diferente a la de Tamara, estrena Filmin. En esta serie se aborda la vida de Ruth Ellis, la última mujer juzgada y condenada a muerte en Reino Unido. Durante su proceso se puso en tela de juicio el trato a las mujeres, la violencia de género y la pena capital en la sociedad británica de la época.

Lucy Boynton es la protagonista de esta miniserie británica ambientada en el Londres de los años cincuenta que explora el ascenso de Ruth Ellis como joven gerente de club nocturno y su relación abusiva con el piloto de carreras David Blakely. La joven acabó disparando y matando a Blakely.

3 Miércoles, 23 de julio Apple TV+ 'Acapulco' (temporada 4 y úlyima)

Apple TV+ estrena la cuarta temporada y última de 'Acapulco'. En los nuevos epidosios Máximo Gallardo Ramos (Eugenio Derbez) rememora el año 1986, cuando fue ascendido a jefe de operaciones del hotel Las Colinas. En la línea temporal del pasado, Máximo (Enrique Arrizon) es informado por el copropietario del hotel, Alejandro Vera (Jaime Camil), de que Las Colinas ha perdido el título de mejor hotel de Acapulco frente a Alma del Mar. Ante esto, Alejandro organiza una operación secreta para descubrir qué está haciendo la competencia que ellos no.

La comedia, creada por Austin Winsberg, Eduardo Cisneros y Jason Shuman, se estrena el miércoles 23 de julio con dos episodios, y a partir de entonces lanzará uno nuevo cada miércoles hasta el 17 de septiembre.

4 Miércoles, 23 de julio Disney + 'Washington Black'

'Washington Black', adaptación de la novela homónima, sigue a un joven esclavo fugitivo en el siglo XIX. En esta historia, George Washington Black es un niño de 11 años nacido en una plantación azucarera de Barbados, cuya prodigiosa mente científica le encamina hacia un destino inesperado. Cuando un trágico suceso obliga a 'Wash' a huir, se ve inmerso en una aventura por todo el mundo que desafía y reconfigura su concepción de la familia, la libertad y el amor. A medida que navega por tierras desconocidas y obstáculos imposibles, Wash encuentra el valor para imaginar un futuro más allá de los confines de la sociedad.

5 Jueves, 24 de julio AMC+ 'The Secrets She Keeps' (temporada 2)

'The Secrets She Keeps' estrena su segunda temporada en AMC+. La serie australiana es una adaptación del libro de Michael Robotham.

La nueva temporada retoma la historia del secuestro del bebé de Meghan a manos de Agatha Fyfle. Empieza dos años más tarde con Agatha en prisión. A la vez que Meghan trata de superar el trauma del rapto de su hijo Ben y las tensiones en su matrimonio, la aparición de una periodista obsesionada desentraña nuevas revelaciones que amenazan con reabrir heridas.