Las series que se estrenan este fin de semana

La ficción histórica y la comedia destacan entre los estrenos de esta semana, en la que veremos el regreso a la pequeña pantalla de Ewan McGregor ('Trainspotting', 'Star Wars') como actor y productor de una miniserie ambientada después de la Revolución Rusa. También aterriza el nuevo spin-off de 'The Good Wife' y 'The Good Fight' y la última producción protagonizada por Sam Neil ('Parque Jurásico', 'Peaky Blinders').

Estas son todas las series que se estrenan los próximos días en las plataformas de 'streaming':

1 18 de abril SkyShowtime 'A Gentleman in Moscow'

Ewan McGregor protagoniza uno de los estrenos más fuertes de la semana, 'A Gentleman in Moscow', una miniserie de ocho capítulos basada en la exitosa novela homónima de Amor Towles. Interpreta al Conde Alexander Rostov, quien tras la Revolución rusa descubre que su pasado lo sitúa en el otro lado de la historia. Se libra por los pelos de una ejecución inmediata, pero un tribunal soviético lo confina a un ático en el opulento Hotel Metropol bajo amenaza de muerte si sale. Pasan los años y al protagonista no le queda otra que hacer una nueva vida entre las paredes de su nuevo hogar. Estrena sus tres primeros capítulos, que irán seguidos de uno semanal.

2 18 de abril Netflix 'La familia Upshaw' (temporada 5)

Los Upshaw vuelven a Netflix con su quinta temporada, en la que veremos el día a día de esta familia afroamericana de clase trabajadora que trata de mantenerse a flote como puede. Protagonizada por Wanda Sykes y estrenada en 2021, esta sitcom clásica juega con la multicámara y es una de las apuestas más longevas de la plataforma en comedias de este formato.

3 19 de abril Amazon Prime Video 'Perverso'

Iván Massagué y Kira Miró protagonizan esta nueva serie sobre un retorcido aristócrata que cumple condena por violación y asesinato. Amenazado de muerte por un secuestrador que actúa contra la élite empresarial, el protagonista tratará de hacer acuerdos penitenciarios a cambio de colaborar con la investigación de los secuestros, aunque su objetivo real es la jueza que lo metió en prisión.

4 21 de abril HBO Max 'Sierra Madre: Prohibido pasar'

Los Parra son el hilo conductor de esta serie que retrata el interior de las comunidades de élite de Monterrey, donde nada es lo que parece. La familia trata de mantener las apariencias en San Pedro, uno de los municipios más exclusivos de México, donde el exceso y la extravagancia forma parte del día a día de las personalidades más ricas del país. Un estilo de vida único en el que no faltan los negocios ocultos y vínculos turbios y peligrosos.

5 22 de abril COSMO 'McDonald y Dodds' (temporada 4)

La detective Lauren McDonald y el sargento Dodds se enfrentan a nuevos casos por resolver en Bath, una ciudad aparentemente tranquila en la que diversos sucesos pondrán a prueba el trabajo de estos investigadores. Desde la muerte de una mujer desaparecida hace más de 35 años hasta un asesinato sin testigos en un autobús hasta arriba de pasajeros, pasando por crímenes en serie en distintas bodas, esta cuarta temporada llega repleta de misterios de todo tipo.

6 23 de abril Movistar Plus+ 'Elsbeth'

Esta semana aterriza también 'Elsbeth', el nuevo spin-off de 'The Good Wife' y 'The Good Fight', producido de nuevo por Robert y Michelle King y centrado en la peculiar abogada Elsbeth Tascioni. Su particular punto de vista es infalible para ayudar a la policía de Nueva York a acorralar criminales, así que la veremos como una brillante investigadora que competirá directamente con el respetado capitán C.W. Wagner.

7 23 de abril SkyShowtime 'Apples Never Fall'

Basada en el superventas de Liane Moriarty, la serie se centra en los Delaney, una familia aparentemente perfecta formada por una pareja de exentrenadores de tenis (interpretada por Sam Neil y Annette Bening) y sus cuatro hijos. Después de vender su reconocida y exitosa academia de tenis, los padres están listos para jubilarse y disfrutar de más tiempo pero sus planes cambian cuando una joven herida llama a su puerta. Es entonces cuando los secretos más oscuros del clan salen a la luz.

8 23 de abril AXN 'The Good Doctor' (temporada 7 y última)

Llega la temporada final de este drama médico, basado en la serie surcoreana de 2013 con el mismo nombre, en el que volveremos a ver a Shaun Murphy afrontar nuevos retos profesionales y personales, como su paternidad.

9 24 de abril AppleTV+ 'El premio de tu vida' (temporada 2)

Cuando la misteriosa máquina Morpho aparece en la tienda local de un pequeño pueblo, la vida de sus habitantes cambia por completo. El aparato es capaz de revelar cuál es el verdadero potencial de la vida de cada vecino, y aunque el protagonista, un padre de familia que trabaja como profesor de secundaria, es bastante escéptico, no puede evitar cuestionarse si realmente es tan feliz como pensaba.

Basada en la novela homónima de M. O. Walsh, la comedia pone el foco en un personaje distinto en cada capítulo para mostrar cómo toda una comunidad tendrá que reconciliarse con las metas que no han alcanzado para buscar un futuro mejor.