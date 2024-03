Las series que se estrenan este fin de semana

María Gardó Valencia Jueves, 7 de marzo 2024, 23:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Varias precuelas y spin-off llegan a las plataformas digitales durante la segunda semana de marzo, como 'Sexy Beast', 'Belgravia: The Next Chapter' y 'The Gentlemen: La serie'.

Otra propuesta interesante es la producción española 'Un nuevo amanecer', protagonizada por Yolanda Ramos en Atresplayer. Además, la gran Julianne Moore se pone al frente del psicodrama de época 'Mary & George'. Como colofón a la semana, el miércoles 13 de marzo se estrena 'Bandidos' en Netflix con Ester Expósito al frente.

Estas son las series que se estrenan en los próximos días: 1 7 de marzo Netflix 'The Gentlemen: La serie' Guy Ritchie estrena este 7 de marzo en Netflix este spin-off de su película homónima estrenada en 2019. Es el creador, coguionista y productor de esta historia protagonizada por Theo James, quien interpreta a Eddie Horniman, un hombre que hereda inesperadamente la enorme finca rústica de su padre y descubre que forma parte de un imperio del cannabis. Por si fuera poco, varios hampones de Gran Bretaña reclaman su parte. Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie se ve inmerso junto a su hermano en el mundo del crimen. Thriller, acción y comedia se entremezclan a lo largo de ocho episodios: 2 7 de marzo SkyShowtime 'Sexy Beast' Precuela de la película 'Sexy Beast' del año 2000. Narra la historia del origen de Gal Dove, Don Logan y Teddy Bass, mejores amigos y ladrones de poca monta que disfrutan de la buena vida en el este de Londres en los años 90. Deedee Harrison es una cautivadora estrella porno cuyas ambiciones por controlar su propio destino y su historia de amor con Gal Dove la ponen en peligro. Los cuatro primeros episodios están disponibles el 7 de marzo, mientras que los cuatro siguientes llegarán el 25 de abril. 3 7 de marzo Netflix 'La señal' Hay muchas expectativas puestas con esta miniserie alemana que llega a Netflix esta semana. La plataforma vuelve a apostar por los thriller en el espacio. Todo comienza con la desaparición de una astronauta, mientras su familia busca desesperadamente la verdad. Pero cuanto más descubren, mayor es la amenaza que se cierne sobre ellos y el mundo. 4 8 de marzo SkyShowtime 'Mary & George' Julianne Moore encabeza el reparto de este psicodrama histórico. La actriz interpreta a Mary Villiers, una mujer de origen humilde y formidable ambición que educa a su segundo hijo, George (Nicholas Galitzine), para que seduzca al rey Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra (Tony Curran) y se convierta en su poderoso amante. Con una inteligencia por encima de la media, Mary nunca pudo desarrollar todo su potencial, hasta que ve la oportunidad de aprovecharse del voraz apetito del rey por el vino, la compañía y los hombres. Basada en la historia real de la condesa de Buckingham, un personaje que hizo de su familia una de las más influyentes en la Inglaterra del siglo XVII. Y la próxima semana 5 10 de marzo Atresplayer 'Un nuevo amanecer' Yolanda Ramos se pone al frente de esta tragicomedia que cuenta la experiencia de Candela, una actriz y humorista que ha tocado fondo. Además de actriz y showman, también es una mujer y madre que lucha por sobrevivir en un mundo lleno de prejuicios y normas. No daba mucha importancia a sus dosis de alcohol y drogas hasta que se desploma en directo en un programa de televisión. Entonces debe internarse en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Quiere hacerlo en uno para ricos y famosos, pero por sus problemas económicos, acaba en el centro público 'Un nuevo amanecer'. La serie está creada, escrita y dirigida por José Corbacho, a quién acompaña Belén Macías en la dirección. Completan el reparto Cecilia Freire, Vicky Peña, Ágata Roca, Pau Durà y Abril Zamora, entre otros. 6 11 de marzo Movistar Plus+ 'Belgravia: The Next Chapter' Para amantes de las series de época está pensada esta 'Belgravia: The Next Chapter', el spin-off de 'Belgravia', que se estrena 11 de marzo en Movistar Plus+. De los creadores de 'Downton Abbey' y 'La edad dorada', recoge las intrigas, el romance y el glamur de la serie anterior y nos adentra en el turbulento matrimonio entre Frederick y Clara Trenchard. Cada lunes se estrenará un nuevo episodio hasta completar los ocho. 7 11 de marzo Netflix 'Jóvenes altezas' (tercera y última temporada) Netflix estrena el desenlace de esta serie juvenil. Wilhelm, reacio a aceptar sus nuevas responsabilidades como miembro de la realeza, teme que su título le haga renunciar a todo lo que le importa. Los episodios que definirán el futuro del príncipe Wilhem y el carismático Simón estarán disponibles en la plataforma este 11 de marzo. El capítulo final se estrenará el 18 de marzo. 8 12 de marzo Filmin 'Almas robadas' Desde Suecia llega este drama criminal basado en las novelas de la escritora policíaca Emilie Schepp. Cuando un alto jefe de la Agencia Sueca de Migración es encontrado asesinado en su casa, la lista de sospechosos se hace larga. La fiscal adjunta Jana Berzelius pronto se da cuenta de que el asesinato tiene algo que ver con sus propios antecedentes y interviene para participar en la investigación. Mientras asiste a la autopsia de un niño, ve una cicatriz familiar en su cuello. Cortadas en su carne hay marcas que desencadenan en ella un destello de recuerdo de su propia oscura infancia. Para acercarse a la verdad de su horrible pasado oculto, debe encontrar al autor de estos asesinatos antes de que lo haga la policía. 9 13 de marzo Netflix 'Bandidos' Bandidos es una nueva producción mexicana-española que seguirá la misión de un grupo de estafadores para encontrar un tesoro perdido en el Caribe de México. Ester Expósito y Alfonso Dosal son los protagonistas de esta serie de acción y aventuras rodada en los paisajes del Caribe Mexicano.

