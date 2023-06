Las series que se estrenan este fin de semana

Dramas basados en hechos reales y ciencia ficción en grandes dosis imperan entre las novedades que llegan esta semana a las plataformas digitales. El toque de humor lo pone la llegada de la tercera temporada de 'Valeria' a Netflix. Además, destaca el estreno de la serie 'Las invisibles', que cuenta como principal reclamo con Lolita y María Pujalte como protagonistas.

Estas son las series que se estrenan esta semana:

1 1 de junio Netflix 'Los días'

Este drama japonés que aterriza en Netflix este jueves 1 de junio recrea los días posteriores al tsunami de Japón que llegó hasta la central nuclear. Culpables para unos y héroes para otros, los implicados en la central de Fukushima Daiichi afrontan una amenaza letal e invisible: una catástrofe nuclear sin precedentes.

2 2 de junio Netflix 'Manifiest' (segunda parte de la cuarta temporada)

La serie que intenta repetir el éxito de 'Lost' vuelve a Netflix con nuevos episodios. La historia comienza cuando un avión comercial desaparece inexplicablemente durante un vuelo transoceánico, pero reaparece de forma aún más inverosímil cinco años más tarde. Sin embargo, para todos los pasajeros del vuelo, esos cinco años no han existido. Sí para sus familiares, que han tratado de rehacer sus vidas mientras superaban la pérdida de sus seres queridos.

La serie combina una gran trama de misterio con el drama de los personajes, centrándose en la fracturada familia Stone: en el avión viajaban Michaela, una torturada oficial de policía a punto de comprometerse con su novio; su hermano Ben, un padrazo obsesionado con mantenerlo todo bajo control y Cal, el hijo de 10 años de Ben, diagnosticado con una enfermedad terminal y con una esperanza de vida de unos meses.

3 2 de junio Netflix 'Primicia'

'Primicia' es un intrigante drama que llevará a la audiencia a descubrir el reportaje que condujo a una conspiración compleja. Producida por Matchbox Shots, la primera temporada de la serie está inspirada en hechos reales y en el libro de Jigna Vora, 'Behind Bars in Byculla: My Days in Prison'. El terrible asesinato de un periodista lleva a una destacada reportera a investigar la conexión entre la policía, los medios y el hampa de Bombay mientras busca justicia.

La serie se estrena este viernes 2 de junio en Netflix.

4 2 de junio Netflix 'Valeria' (temporada 3)

Los fans de la serie española 'Valeria' contaban los días para ver nuevos episodios de esta comedia romántica. Netflix sirve la tercera temporada de la serie que llega con nuevos triángulos amorosos. Las protagonistas se enfrentan a nuevas fases vitales. Habrá cumpleaños que marcan la llegada de una nueva década. Las mismas cuatro amigas se enfrentan juntas a todo.

Y la próxima semana

5 5 de junio HBO Max 'The Idol'

'The Idol' es una serie cocreada por Sam Levinson ('Euphoria'), Abel 'The Weeknd' Tesfaye y Reza Fahim y protagonizada por The Weeknd y Lily-Rose Depp.

Después de que un ataque de nervios hiciera descarrilar la última gira de Jocelyn, está decidida a reclamar su legítimo estatus como la mayor y más sexy estrella del pop de América. Sus pasiones vuelven a encenderse con Tedros, un empresario de clubes nocturnos con un sórdido pasado. ¿Su despertar romántico la llevará a nuevas cimas gloriosas o a las profundidades más oscuras de su alma?

6 5 de junio SkyShowtime 'Las invisibles'

Lolita Flores y María Pujalte encabezan el reparto de esta serie que gira en torno a un grupo de camareras de piso que limpian las habitaciones de un hotel de lujo en el Mediterráneo, mientras intenta reestructurar sus propias vidas. La historia retrata la realidad de unas mujeres que luchan por ganarse la vida pero que siempre tienen un momento para sonreír.

Sus ocho episodios llegarán semanalmente a partir del lunes 5 de junio.

7 5 de junio Netflix 'Barracuda Queens'

'Barracuda Queens' es una serie sobre robos cometidos por una banda de mujeres en un ambiente de clase alta. Las Barracuda Queens son un grupo de chicas adolescentes que, aburridas de su vida privilegiada en un barrio rico de Estocolmo.

Esta serie sueca dirigida por Amanda Adolfsson y protagonizada por Eddie Nathan Eriksson, Karin Hanser y Jonathan Sand está basada en hechos reales. ¿Quién sospecharía de las niñas ricas?

8 6 de junio Filmin '1985'

Esta serie belga promete arrojar luz a unos hechos nunca antes esclarecidos. En un lapso de tres años, entre 1982 y 1985, 30 personas murieron a manos de la banda criminal de los asesinos de Brabante. A día de hoy, la investigación sigue abierta y no ha sido posible encontrar culpables ni identificar a los miembros de aquella banda. No obstante, lo que sí ha salido a la luz es el estrecho vínculo entre los asesinos enmascarados y ciertos altos cargos de las autoridades del país.

9 6 de junio Disney+ 'Saint X'

Y más drama y terror psicológico trae 'Saint X', serie que a través de múltiples líneas temporales y perspectivas, reinventa el género clásico y explora la desaparición de varias jóvenes en el Caribe.

La historia ahonda en la misteriosa muerte de una joven durante sus idílicas vacaciones que crea un traumático efecto dominó que finalmente empuja a su hermana a una peligrosa búsqueda de la verdad.

Y además

'Candice Reonir'. En este capítulo especial, mientras disfrutan de una lujosa luna de miel en Córcega, Candice y Antoine deben investigar el asesinato de un hombre tras aparecer muerto el día después de haber intentado tener un romance con Candice. Se estrena el 6 de junio en AXN.

'Con amor'. Los hermanos Lily y Jorge Diaz tienen como misión encontrar el amor y un propósito en la vida. Sus caminos se cruzarán con un gran número de vecinos durante sus vacaciones. Se estrena el 2 de junio en Amazon Prime Video.