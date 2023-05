Las series que se estrenan este fin de semana

Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo vuelven a la academia de Carmen Arranz 15 años después con el revival de 'Un paso adelante'. Los tres regresan a la escuela de danza, aunque en este caso lo hacen como profesores. 'UPA Next' aterriza en Atresplayer Premium este domingo.

Además, Netflix sirve la precuela de 'Los Bridgerton' con 'La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton'.

Estas son las series que se estrenan esta semana:

1 4 de mayo Netflix 'La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton'

Los fans de 'Los Bridgerton' están de suerte. Esta semana llega a las plataformas la precuela de la exitosa serie, centrada en el ascenso a la relevancia y al poder de la reina Carlota. Los nuevos episodios contarán la historia de cómo el matrimonio de la joven reina con el rey Jorge provocó tanto una gran historia de amor como un cambio social, creando el mundo de Ton heredado por los personajes de 'Los Bridgerton'.

2 4 de mayo Netflix 'El aprendiz de sumo'

Netflix también apuesta por el humor que sirve 'El aprendiz de sumo' desde Japón. La serie está dirigida por Kan Eguchi y protagonizada por Wataru Ichinose, Shôta Sometani y Shiori Kutsuna.

Es la historia de un chico que se revela y termina ganándose al público en un deporte anclado en lo tradicional.

3 4 de mayo AMC+ 'White Sands'

Desde Dinamarca llega otro interesante thriller ambientado en las playas del Mar del norte que narra la investigación de dos policías que se hacen pasar por un matrimonio para resolver el brutal asesinato de un joven surfista alemán en un pueblo costero. A medida que se acercan a los habitantes, a sus circunstancias personales y a sus viejas rencillas, también sienten cómo sus propias emociones despiertan de su letargo.

La producción, compuesta por ocho episodios, está creada por A.J Kazinski, y el reparto lo completan Jesper Asholt y Camilla Bendix.

4 4 de mayo Disney+ 'Star Wars: Visions' (temporada 2)

La franquicia de 'Star Wars' sigue creciendo. Hace escasas dos semanas que nos despedimos de la temporada 3 de 'The Mandalorian', pero 'Star Wars vuelve a Disney Plus con motivo del May the Fourth, el 'Día de Star Wars' celebrado cada 4 de mayo.

Los nueve cortometrajes que componen esta nueva temporada incluyen producciones de Corea del sur, Chile, Sudáfrica, Irlanda, Reino Unido, India, Francia y España, además de una nueva producción japonesa.

5 5 de mayo Apple TV+ 'Silo'

'Silo' es la serie de ciencia ficción por la que apuesta Apple TV+ esta semana. Contextualizada en un futuro ruinoso y tóxico, se centra en una comunidad de un gigantesco silo subterráneo que alcanza cientos de pisos de profundidad. Allí, las personas viven en una sociedad llena de normas que creen que están destinadas a protegerlas.

Rebecca Ferguson interpreta a Juliette, una ingeniera que busca respuestas sobre el asesinato de un ser querido y que se encuentra con un misterio que va mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado.

6 5 de mayo HBO Max 'Unicorn: Warriors Eternal'

HBO Max estrena esta nueva serie supernatural de animación del cinco veces ganador del Emmy Genndy Tartakovsky. Producida por Cartoon Network Studios, sigue a un grupo de héroes que resucitan para luchar a través de la eternidad contra una abominable fuerza. Cuando el renacer de nuestros héroes se manifiesta en los cuerpos de unos huéspedes insospechados, tendrán que encontrar la forma de proteger el mundo frente a la oscuridad amenazante.

7 5 de mayo Disney+ 'Planers'

También hay espacio para la comedia dramática entre los estrenos de esta semana con 'Planers'. La serie sigue la historia de Malena Carregal, una mujer que, tras su reciente divorcio de Marcos Gutiérrez, deja su trabajo en la reconocida agencia de organización de eventos corporativos de su ex-marido. Gracias al impulso de Cali, una enérgica amiga del pasado que llega nuevamente a su vida, emprende un nuevo camino laboral concretando el proyecto que siempre soñó: crear su propia agencia de organización de eventos sociales.

Y la próxima semana

8 7 de mayo Atresplayer Premium 'UPA Next'

Uno de los estrenos más destacados de esta semana es la vuelta de la escuela de Carmen Arranz. Han pasado más de 15 años y Rober regresa desde Estados Unidos con la idea de montar un gran musical y recoger los antiguos éxitos de UPA junto a otros nuevos para brillar como años atrás. Junto a Silvia y Lola pondrán en marcha las pruebas de acceso para la escuela, donde participarán una nueva cantera de alumnos, bailarines, cantantes y compositores, que puedan intervenir en el musical y traer nuevos ritmos al centro. Al equipo docente se unirán Luiso y Sira, que se enfrentarán a una nueva generación de jóvenes, con los que chocarán y se adentrarán en las nuevas culturas y estilos musicales

9 8 de mayo HBO Max 'A ambos lados del abismo'

Otro thriller se suma esta semana a las novedades con esta miniserie alemana de seis episodios que sigue a la agente de policía Luise Berg en el momento en el que se encuentra con Dennis Opitz, el asesino de su hija, que acaba de ser liberado de prisión. Al hilo de más asesinatos, Luise investiga el oscuro pasado de Dennis para descubrir que el joven que ahora parece un ciudadano ejemplar está en realidad sumido en una espiral de venganza. Nadie cree a Luise. Ni siquiera cuando ella, y más en concreto, su hija pequeña Josi, se convierten en el centro del malvado plan de Dennis.

Y además

'Las confesiones de Frannie Langton'Inglaterra, 1826. Frannie Langton, una mujer negra arrancada de sus raíces y vendida como esclava a los Benhams, se enfrenta a un juicio. ¿El crimen? El asesinato de estos. Pero ella estaba enamorada de la señora Benham. Se estrena el 9 de mayo en Filmin.

'Not dead yet'Sitcom centrada en Nell Serrano (Gina Rodríguez), quien, arruinada, acaba de quedarse soltera y se siente vieja, y trabaja para reiniciar la vida y la carrera que dejó atrás hace 10 años. Se estrena el 10 de mayo en Disney+.