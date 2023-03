Las series que se estrenan este fin de semana Destaca 'Espiral', la aclamada producción francesa nominada a los BAFTA, y el esperado final de la cuarta temporada de 'You'

Netflix estrena el final de la cuarta temporada de 'You'. / R.C

Marzo continúa con su calendario de estrenos, entre los que destaca la segunda parte de la cuarta temporada de 'You', una de las ficciones más seguidas de Netflix, y 'Espiral', la aclamada producción francesa nominada a los BAFTA. El mes se presenta cargado de novedades y con la última entrega de 'Succession' como fecha clave, una de las grandes apuestas de HBO que se despide tras su estreno en 2018.

Pero hasta entonces, quedan unos cuantos días para disfrutar de todas las producciones que aterrizan en las plataformas digitales de cara al fin de semana:

1 9 de marzo 'You'

Retomamos la historia de 'You' con el estreno de la segunda parte de su cuarta temporada, perfecta para ver del tirón este fin de semana. La trama continúa con la nueva vida de Joe (Penn Badgley) en Londres, donde intenta dejar atrás su pasado bajo la identidad del profesor Jonathan Moore. Cargada de giros narrativos y bajo la angustiante óptica de su protagonista, la historia sigue a Joe en su búsqueda de Marienne (Tati Gabrielle) y cómo mientras tanto se ve envuelto en el asesinato de Malcom Harding (Stephen Hagan), que aparece muerto en su apartamento. Todo se vuelve más turbio todavía cuando el acosador se convierte en acosado y recibe un misterioso mensaje del propio fallecido.

2 9 de marzo 'Espiral'

Aterriza en AMC España esta serie francesa nominada a los BAFTA, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la pequeña pantalla en el país con ocho temporadas en antena. Aclamada por la crítica y descrita por The New York Times como «la respuesta francesa a 'The Wire'», la producción nos adentra en el día a día de un juzgado parisino, con sus crímenes, intrigas y misterio a través del trabajo y las vivencias de sus contradictorios personajes principales: una capitana de policía (Caroline Proust), un joven fiscal (Grégory Fitoussi), una abogada (Audrey Fleurot) y un juez de instrucción (Philippe Duclos).

3 10 de marzo 'Los enviados'

Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez, esta serie del oscarizado director Juan José Campanella se centra en la misión en México de dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos, el equipo del Vaticano encargado de estudiar y verificar los milagros de potenciales santos. Sus creencias se tambalean cuando dan con una misteriosa colonia psiquiátrica marcada por un inquietante misterio, en el que están implicados todos sus habitantes.

4 10 de marzo 'Abuelo y exconvicto'

Disney + estrena esta comedia estadounidense sobre una terapeuta especializada en solucionar problemas de pareja (Kerry Washington), cuya propia vida es bastante caótica. La experta tendrá que tratar de ayudar a los demás mientras intenta poner en orden sus asuntos y lidiar con su padre (Delroy Lindo), que acaba de salir de prisión.

5 10 de marzo 'La gloria'

La segunda parte de 'La gloria' llega a Netflix este viernes para continuar con la venganza de Moon Dong Eun (Song Hye-kyo), una joven acosada hasta tal punto que tuvo que abandonar sus estudios y ahora no parará hasta hacer pagar a todos los que la maltrataron en el pasado. Tras covertirse en maestra de primaria, acoge al hijo del hombre que más la hizo sufrir para devolverle todo el mal que le causó.

Y además

6 7 de marzo 'Perry Manson'

Perry Mason (Matthew Rhys) ha vuelto con su segunda temporada para trasladarnos al crimen estadounidense de los años treinta, donde tendrá que resolver un crudo asesinado en el sento de una importante familia petrolera. Todas las pistas apuntan a que el asesino habita en uno de los barrios pobres de la ciudad, pero el abogado deberá ir desgranando los entresijos del caso para dar con la verdad. La ficción nos devuelve a su característico noir tres años después de su primera entrega, pero con nuevos guionistas, Jack Amiel y Michael Begler, que toman el relevo a Rolin Jones y Ron Fitzgerald.

7 7 de marzo 'Upright'

También disponibles desde el 7 de marzo están las dos temporadas de 'Upright', una serie australiana que mezcla de comedia y drama y narra el alocado viaje de Lucky Flynn (Tim Minchin) y la adolescente Meg (Milly Alcock). Ella huye de sus problemas familiares y él viaja con su piano como única compañía, hasta que se encuentran y deciden conducir durante ocho días bajo el abrasador sol del desierto australiano de Queensland.

Y la próxima semana

8 13 de marzo 'El quinto día'

La semana que viene llegará una de las series europeas más aclamadas tras su inauguración en la 73 edición de Berlinale Series. La historia se centra en la lucha de los humanos con un organismo marino inteligente que se rebela para conservar su hábitat cuando la humanidad pone en marcha un peligroso tratamiento que pone en riesgo su entorno natural. Será un pequeño grupo de científicos los encagados de conseguir salvar el planeta en medio de este enfrentamiento.

9 14 de marzo 'Marriage'

Sean Bean y Nicola Walker dan vida a un matrimonio de 27 años en esta producción británica que muestra todos los matices de la vida en pareja. Desde la rutina a los miedos e inseguridades, la serie se apoya en situaciones cotidianas para presentar los altibajos por los que pasan las relaciones a largo plazo.