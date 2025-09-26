Las series que se estrenan para cerrar septiembre Una atípica producción española y una buena ración de comedias y thrillers se presentan durante los próximos días

Septiembre se cierra con las plataformas a pleno rendimiento y sin dejar de estrenar títulos para conquistar a sus audiencias. Este mismo jueves entraron en el catálogo de Netflix dos de las propuestas más esperadas, 'La casa Guinness' e 'Incontrolables'. Pero no se vayan todavía que aún hay más. El mes termina con una atípica producción española, que vio la luz tras la primera edición del programa 'Showrunners: Aula de Ficción', una colaboración entre Mediaset y la ESCAC que buscaba promover nuevos talentos. A ellas se unen comedias, dramas y thrillers, que cuentan en sus repartos con reclamos como Glen Powell o Alfie Allen.

'Romi' (Amazon Prime, 26 de septiembre)

Iker Azcoitia e Inés Paris dirigen esta historia en torno a una detective privada de 30 años que cuenta con un don innato para la investigación, su sordera. Esta característica le ha permitido desarrollar una capacidad única para interpretar la comunicación no verbal y detectar la mentira. Al margen de esta circunstancia Romi no se corta a la hora de emplear métodos poco ortodoxos para resolver los casos, lo que contrasta con la forma de actuar de su nueva compañera, Patricia Irureta, más disciplinada y responsable. María Cerezuela y Edurne Azkarate son las protagonistas de un elenco en el que también están Unax Ugalde y Asier Etxeandia.

'Atomic' (SkyShowtime, 26 de septiembre)

Producción británica con Alfie Allen al frente de una trama en la que encarna a un narcotraficante que se dedica a recorrer Oriente Medio. En su camino se cruzará con y Mohammed, un hombre atormentado por su pasado que huye de quienes están decididos a matarlo. Sus caminos convergen en el desierto de Libia cuando se ven envueltos en el complot de un cártel venezolano para transportar uranio con el que fabricar una bomba nuclear. Gregory Burke es el creador de este thriller sobre dos hombres en busca de su propia redención.

'Aguas turbias' (Disney +, 26 de septiembre)

Una importante familia de pescadores de Carolina del Norte se mete en aguas turbulentas para mantener a flote su decadente imperio empresarial. En la anárquica Joseon, el río Gyeonggang se ha convertido en aguas turbias. Siyul esconde un pasado problemático, Choi Eun sueña con convertirse en la mayor comerciante del país, y Jung Chun aspira a ser un oficial recto. Sus destinos se entrelazan al luchar para dar forma a su mundo.

'Mr. Bigstuff' (SkyShowtime, 29 de septiembre)

Comedia británica con Danny Dyer y Ryan Sampson sobre dos hermanos muy diferentes entre ellos. Por un lado está Glen, un ser perfeccionista al que solo le interesa tener una vida ideal, y por otro, Lee, un hombre adicto a los medicamentos que guarda las cenizas de su padre en una lata de galletas. Ambos han permanecido distanciados hasta que Lee irrumpe en la vida de su hermano y su novia cuandoi intenta huir de un pasado que se empeña en perseguirle. A partir de ese momento, los tres -un perfeccionista, una fantasiosa y un anarquista- deberán aprender a vivir juntos bajo un mismo techo.

'El dinero de otros' (Filmin, 30 de septiembre)

Filmin estrena esta serie alemana que cuenta la historia del mayor fraude fiscal de la historia de Europa y de cómo dos mujeres lucharon para ponerle fin. Basado en un caso real presenta una red delictiva en la que están implicados ricos inversores, banqueros y abogados. Todos ellos participaron en un fraude fiscal de 146.000 millones de euros en toda Europa, convirtiéndose en el mayor atraco financiero del continente a los contribuyentes. Este thriller financiero, creado por Jan Schomburg y dirigido por Dustin Loose, fue presentado en la Berlinale.

'Chad Powers' (Disney +, 30 de septiembre)

Ocho años después de que un error imperdonable arruinara su prometedora carrera en el fútbol americano universitario, el talentoso mariscal de campo Russ Holliday intenta revivir sus sueños. Lo que hará es adoptar una nueva identidad, la de Chad Powers, y entrar a formar parte de un equipo sureño en apuros y tratar así de revivir su carrera futbolística.

Glen Powell es el cocreador de la serie y su protagonista. La comedia está basada en el personaje creado por el futbolista Eli Manning para la serie 'Eli's Place'.