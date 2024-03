La segunda temporada de 'La casa del dragón' llega en junio

La segunda temporada de 'La casa del dragón' verá la luz en junio de este mismo año. La ficción será, una vez más, uno de los buques insignia de Max, la nueva plataforma de vídeo bajo demanda que, fruto de la unión entre Warner y Discovery, sustituye a HBO Max y debería desembarcar en más de una veintena de territorios del Viejo Continente en primavera.

Ya en noviembre de 2023, el máximo responsable de Programación de HBO y Max, Casey Bloys, anunció que la continuación de esta precuela de 'Juego de tronos' llegaría en verano de 2024. En febrero de 2024, el gigante Warner Bros. Discovery aprovechó el repaso a sus resultados financieros para anunciar que los nuevos episodios de la serie ambientada en el universo de George R. R. Martin llegarían a la nueva plataforma, que ya opera en EEUU y Latinoamérica, durante el segundo trimestre del año. Ayer mismo, el jefe de Streaming y Juegos de la compañía, Jean-Briac Perrette, indicó en un comunicado al portal especializado Deadline.com que será en junio cuando se estrene la continuación de la serie.

Según explicó Perrette, el estreno de la segunda temporada de 'La casa del dragón' formar parte de una hoja de ruta de cara a los próximos dos años en la cual se estrenarán nuevas entregas de series como 'The Last of Us', 'Euphoria' o 'The White Lotus', tres de las series más exitosas del catálogo actual de HBO. Estos nuevos episodios de 'La casa del dragón' describirían la parte más cruenta de la llamada Danza de los Dragones, el conflicto fraticida que enfrentó a los Targaryen y que debilitaría su posición de liderazgo posteriormente, cuyos inicios se vieron en la primera.