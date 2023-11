Saga Norén, la mujer que no sabe relacionarse

A Saga la conocimos en un puente. Ese puente da nombre a la serie por la que este personaje se ha hecho famoso, 'Bron/Broen'. Puente en sueco es bron, en danés broen. Fue la encargada de descubrir a quién pertenecía un cadáver encontrado en el puente de Oresund, espectacular construcción de casi 8.000 metros que sirve para unir dos ciudades, Malmö y Copenhague. La particularidad del hallazgo es que el cuerpo estaba cortado por la mitad y colocado estratégicamente para que el torso se ubicase en un país y las piernas en otro, entre Suecia y Dinamarca, lo que complica la investigación y obliga a que intervengan policías de cada territorio para tratar de esclarecer qué ha ocurrido. Y uno de ellos es Saga Norén. Enseguida descubrirán que cada parte pertenece a una persona diferente, entre otras muchas cuestiones de un suceso complejo que no les será fácil de resolver. Con este argumento no es difícil adivinar a qué se debe el éxito de esta ficción escandinava compuesta por cuatro temporadas y estrenada en todo el mundo.

Pero más allá del argumento esta producción consiguió seducir a buena parte de sus espectadores por su protagonista, que no tiene nada que ver con lo que habíamos visto en proyectos de este tipo. Se trata de una detective inusual con la que cuesta empatizar pero a la que no puedes dejar de seguir, siempre expectantes por saber de qué modo reaccionará a una situación o a una conversación. Saga Norén es imprevisible. También es perfeccionista, hasta más no poder, tanto que puede exasperar a quienes le rodean. Y fría. No aplica ningún filtro para decir lo que le pasa por la cabeza y para actuar de manera brusca sin importarle la reacción que sus acciones pudieran provocar. Nos costará entender por qué no sabe relacionarse de un modo convencional y por qué no parece albergar sentimiento alguno hacia nada ni nadie.

Vamos a tardar en comprenderla, o al menos en conocer más cosas sobre ella para que, al menos, tengamos la opción de entenderla, de justificarla, de atar cabos. Aunque nunca ha sido reconocido por sus guionistas Norén padecería un trastorno del espectro austista. Coinciden multitud de patrones de comportamiento: una sinceridad a la hora de hablar que puede herir la sensibilidad de a quien se dirija, una falta de pudor a la hora de manifestar sus necesidades básicas, o una incapacidad para entender la ironía o el sarcasmo y para expresar lo que sienten. Quienes sufren el síndrome de Asperger suelen tener problemas de interacción; les es difícil hacer amigos. Por todo ello incluso asocaciones médicas suelen poner como referencia la serie y recurrir al personaje para explicar determinadas pautas.

A todo esto hay que unir que la vida no se lo ha puesto especialmente fácil. Su hermana se suicidó cuando ella era una niña y la relación con sus padres ha sido siempre distante. A medida que se van destapando todas esas capas nos damos cuenta de que Nora es vulnerable, de que con ayuda y paciencia deja ver su verdadero rostro. Y de que sus intenciones siempre son buenas. Y que se deja la piel por desenmascarar criminales, aunque eso le pase factura.

Sofia Helin alcanzó la fama gracias a este papel, aunque ya había participado en diversos filmes. Su participación en 'Bron/Broen' le permitió entrar en multititud de hogares y de fijar su nombre en la industria. La precisión con la que retrató un personaje con tantas aristas no dejó indiferente a nadie y le propició premios y aplausos, todos ellos muy merecidos.