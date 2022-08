Todo lo que hay que saber sobre 'La Casa del Dragón'

'La Casa del Dragón' ha revolucionado por completo el panorama seriéfilo antes incluso de su estreno. La serie es sin duda una de las grandes apuestas audiovisuales del año, con la que HBO tratará de suplir el hueco que dejó en 2019 'Juego de Tronos', tras un final polémico -y para muchos apresurado- de las ocho temporadas que vivimos en Poniente. El universo creado por George R. R. Martin cuenta con un gran fandom que tres años después aún espera con ansia el retorno de los dragones a sus pantallas y que podrá ver ahora en profundidad la historia de una de las dinastías más importantes de la saga.

Los Targaryen volverán a tomar las riendas de Poniente en 'La Casa del Dragón', una historia que narrará los hechos ocurridos 200 años antes del final del Trono de Hierro y mostrará la caída de una de las familias más poderosas de los Siete Reinos. La trama se centra en el reinado de Viserys (Paddy Considine), que intentará gobernar Poniente tras sustituir a su abuelo, Jaehaerys Targaryen (Michael Carter).

La nueva serie de HBO adapta el libro Fire and Blood (Fuego y sangre) que Martin publicó en 2019 para complementar su saga y en la que se aportan importantes detalles sobre la Casa Targaryen. La precuela será el primer título que nace tras el fenómeno 'Juego de Tronos' y pretende ser la antesala de lo que se prevé una prolífica franquicia, cuya siguiente producción confirmada será un spin-off que seguirá los pasos de Jon Snow (Kit Harington) tras su exilio al final de Canción de hielo y fuego.

Ryan Condal y Miguel Sapochnik se encargan de adaptar al formato audivisual el libro de Martin, que también figura como co-creador. Una tarea destacable porque no se ha basado en una estructura narrativa habitual, ya que la obra no está planteada como una novela sino como un libro de historia que ahora veremos guionizado. Pero esta no será la única gran diferencia de 'La casa del Dragón' respecto a la serie original: en esta nueva entrega no veremos solo las luchas y enredos por conseguir el poder sino que más bien seremos testigos del otro lado de la historia, el derrumbe de los Targaryen tras la elección del nuevo heredero al trono.

¿De qué va 'La Casa del Dragón'?

La serie se centra en el punto álgido de los Targaryen, la familia -hasta entonces- más poderosa de todo Poniente, cuando los dragones planeaban sobre los Siete Reinos y eran el estandarte más importante de todas las Casas. La historia que veremos recrea el periodo en el que transcurre la guerra civil que se conoce en el universo creado por Martin como La Danza de los Dragones, en la que los dos herederos del Rey Viserys I intentarán hacerse con la sucesión a la corona.

La trama explora la reticencia al final del patriarcado (que ya vimos en la historia de Khaleesi) al plantear la dualidad entre el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), el problemático y violento hermano del rey; y la princesa Rhaenyra (Emma D'Arcy y Milly Alcock), hija del rey Viserys y cuyo posible ascenso al trono despierta recelo entre los partidarios del sistema de poder tradicional. La ficción narrará la caída de los Targaryen desde su punto de partida, con la misoginia y las rivalidades intrafamiliares como detonante del declive de la dinastía.

Eso sí, los dragones (aparecerán hasta 17 ejemplares) y el fuego serán lo único que los fans de la saga vean similiar a 'Juego de Tronos', ya que no aparecerá ningún personaje de los conocidos hasta la fecha.

El propio George R.R. Martin parece estar más que satisfecho con el resultado, según él mismo aseguró en la presentación de la serie durante la Comic-Con (Convención Internacional de Cómics) de San Diego a finales del pasado julio: «Estoy muy feliz», llegó a decir el autor de la saga.

Quién es quién en 'La Casa del Dragón'

Hasta ahora conocemos a la última y única heredera de la familia Targaryen: Daenerys, Khaleesi, Madre de dragones o Rompedora de cadenas son algunos de los nombres de una de las grandes protagonistas de 'Juego de Tronos'. Ahora por fin podremos poner cara a más miembros de la Casa que dominó durante siglos Poniente. Estos son los nombres clave para que no te pierdas en la nueva parte de la historia:

- Paddy Considine interpretará al rey Viserys Targaryen, elegido para suceder al anterior monarca, Jaehaerys Targaryen (Michael Carter).

- Matt Smith se pone en la piel del príncipe Daemon Targaryen, hermano menor del rey Viserys, un guerrero que cuenta con gran apoyo entre el pueblo porque se dice que cuenta con la verdadera sangre del dragón.

- Milly Alcock y Emma D'Arcy interpretan a la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey Viserys, con sangre valyria y jinete de dragón, a la que todos consideran una auténtica Targaryen pero no terminan de apoyar como reina por ser mujer.

- Alicent Hightower (Emily Carey y Olivia Cooke) es la Mano del Rey, muy cercana al monarca por su posición de consejera y con fama de ser la más hermosa de los Siete Reinos.

Estreno de 'La Casa del Dragón': cuándo y dónde ver los capítulos

La temporada contará con 10 capítulos que irán publicándose semanalmente cada domingo, la misma fórmula que HBO ya aplicó con 'Juego de Tronos'. La nueva serie podrá verse en la plataforma HBO Max desde el próximo 22 de agosto, cuando se estrenará el primer episodio.

Por el momento no se ha confirmado si será la única temporada que veremos de la serie o si HBO se decantará por exprimir el fenómeno como hizo con su predecesora.