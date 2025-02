'The Pitt': la serie que parece 'Urgencias', pero no lo es (ni falta que le hace)

De los críticos de televisión nunca harán series: ver cómo echamos barriga sentados en el sofá con el mando en la mano no es una ... premisa muy atractiva para el espectador. En cambio, hay muchas, muchísimas ficciones sobres abogados, policías y médicos. Si hablamos de estas últimas, es inevitable nombrar a 'Urgencias' como uno de los grandes referentes del género. Y si hablamos de 'The Pitt', todavía más. Porque la serie, recientemente estrenada en Max, viene de la mano de R. Scott Gemmill y John Wells, artífices de 'Urgencias, y está protagonizada por Noah Wyle, el famoso doctor Carter. A partir de esas coincidencias, la viuda de Michael Crichton, heredera de los derechos del creador de 'Urgencias', ha aprovechado para demandar a los responsables de 'The Pitt'.

Pero, demandas oportunistas aparte, 'The Pitt' va más allá. Al espectador actual, curtido en mil plataformas y cientos de series, no se le puede ofrecer lo mismo de siempre. Y 'The Pitt' no lo hace al apostar por un formato novedoso: la temporada está concebida como un turno de quince horas en un hospital de Pittsburgh, a capítulo por hora. Comienza a las siete de la mañana con la llegada del doctor Michael 'Robby' Robinavitch (Noah Wyle) a la sala de urgencias y, si las cuentas no fallan, en dicha sala permanecerá encerrado hasta las diez de la noche.

Este formato, además de marcar un ritmo acelerado en la acción (frenético a veces, pero extraordinariamente bien coreografiado), contribuye a mostrar la presión y la rapidez bajo las cuales los sanitarios han de tomar decisiones vitales. Y no lo hace solo a base de carreras por los pasillos o de puertas que se abren de par en par a golpe de camilla, sino también a través de detalles pequeños, casi cómicos, como que Robby tarde un capítulo entero en encontrar treinta segundos para ir al baño.

No es extraño que Robby no tenga tiempo: es el responsable de las urgencias del hospital, lidia tanto con la gerente como con los enfermos y supervisa a un grupo de médicos, enfermeras y estudiantes a los que vamos conociendo por la forma en la que se relacionan entre ellos y con los pacientes, ya que la información personal nos la dan a cuentagotas. Porque en 'The Pitt' apenas hay tiempo para la vida personal; no es «un instituto con bisturíes», como describía Callie Torres el lío que se traían en el hospital de 'Anatomía de Grey'.

En 'The Pitt', por el contrario, hay realismo, un sistema sanitario en crisis, dilemas morales y la alargadísima sombra de una pandemia que todavía pasa factura entre los sanitarios, en especial sobre Robby: el día que se desarrolla a lo largo de los quince episodios es el aniversario de la muerte por covid del doctor Adamson, su maestro y mentor, algo que añade una pátina de tristeza y cansancio. Todo ello convierte a 'The Pitt' en algo más que en una simple actualización de 'Urgencias'. Y se agradece.