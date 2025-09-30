Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin, en un fotograma de la serie. Disney+

'Solo asesinatos en el edificio': vivir, morir y reír en el Arconia

La fórmula de la quinta entrega es la de siempre, pero parece no agotarse: un crimen por resolver que mantiene la tensión en los diez episodios

Rosa Palo

Rosa Palo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:35

Con las pocas alegrías que nos llevamos últimamente en este valle de lágrimas, la vuelta de 'Solo asesinatos en el edificio' a Disney+ pone a ... nuestra disposición un lugar en el que refugiarnos durante este otoño de nuestro descontento. Paradójicamente, no es que el Arconia sea el sitio más seguro del mundo, puesto que en él se cometen más asesinatos que en Cabot Cove, el pueblecito en el que vive Jessica Fletcher, pero sí que es el edificio más divertido de Nueva York. Por eso, y aun a riesgo de acabar asesinada de la forma más abigarrada posible, me mudaría allí mañana mismo.

