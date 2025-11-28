Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen promocional de 'I Love LA'. HBO Max

'I love LA': el TikTok o la nueva tragedia contemporánea

La serie de HBO puede desconcertar (y desconcierta) por su retrato de una generación que parece ir a la deriva, pero encuentra su valor en la ambivalencia y en los destellos de humanidad

Rosa Palo

Rosa Palo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:57

Comenta

Tras ver el primer capítulo de 'I Love LA' (HBO Max), uno podría pensar, como diría Rosa Belmonte, que es una serie anticonceptiva. Sus protagonistas, ... jóvenes cercanos a los 30, se muestran superficiales, egocéntricos y obsesionados por los horóscopos, el karma, los vínculos virtuales y la validación en redes sociales. En su universo, lo que no se comparte en TikTok no existe. Por eso, para quienes quedamos fuera de ese mundo por aquello de la edad, la serie nos hace pensar que si esta es la generación que tiene que pagar nuestras pensiones, es muy probable que tengamos que seguir trabajando cumplidos los 70.

