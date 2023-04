'Las buenas madres': las grandes olvidadas en las ficciones sobre la mafia

Desde la Berlinale, y avalada por el premio que el festival otorga a la serie más destacada, ha llegado a Disney+ 'Las buenas madres', una producción italo-británica que, basada en el libro de Alex Perry del mismo título, recoge la historia real de tres mujeres nacidas en el seno de la 'Ndrangheta (la mafia calabresa) que se atrevieron a plantar cara al sistema criminal al que estaban sometidas. Denise Cosco, Giuseppina Pesce y Concetta Cacciola son las tres mujeres que, acompañadas por una cuarta heroína, la fiscal Anna Colace, fueron capaces de enfrentarse a sus propias familias.

Denise es la hija de Lea Garofalo, la primera buena madre, la mujer que testificó siete años atrás contra su marido, Carlo Cosco, y que, desde entonces, vive huyendo. Harta de seguir escondiéndose junto a su hija, acepta un intento de reconciliación y perdón por parte de su marido: necesita creer en su palabra para recuperar su vida, para darle a Denise una adolescencia normal. Pero Lea, tras irse a cenar con Carlo, desaparece. Por otro lado, Giuseppina y su amiga Concetta tienen a sus maridos en la cárcel, y ambas son ninguneadas, maltratadas y humilladas por sus respectivos padres, hermanos y primos (es decir, por todos los hombres de sus familias) hasta extremos insoportables. Tampoco encuentran consuelo alguno en el resto de las mujeres que las rodean: en el mejor de los casos, callan acobardadas; en el peor, imitan esas conductas de maltrato.

Sistema claustrofóbico

La serie, dividida en seis episodios, se recrea en mostrarnos cómo esas mujeres viven encerradas en un sistema claustrofóbico en el que a los dieciséis años intentan casarte para que un hombre te controle, en el que una inocente publicación en Facebook desencadena una paliza descomunal, en el que un rostro maquillado provoca que te encierren en tu habitación, en el que un comentario acaba con tu cara aplastada contra un plato de comida. Dentro de sus casas, sus vidas son un infierno; fuera de ellas, todos las vigilan. Por eso, cuando la avispada fiscal Anna Colace ve en la necesidad de esas mujeres de escapar de su destino una oportunidad para hacer una brecha en la 'Ndrangheta y acabar con ella, el espectador comprende perfectamente que Denise, Giuseppina y Concetta, aun poniendo en riesgo sus propias vidas, estén dispuestas a declarar contra los suyos para acabar con su sufrimiento y evitar que sus hijos corran su misma suerte.

Definitivamente, 'Las buenas madres' no es uno de esos relatos que han contribuido a estilizar la violencia al ritmo de la ópera y a convertir al mafioso en un modelo masculino idealizado, en un tipo con principios y valores. Eso es lo que hacen en 'El Padrino', y por eso la adoramos, como también hacen los mafiosos de verdad. En cambio, es más que dudoso que les guste 'Las buenas madres', al igual que tampoco les gustarán otras series tan descarnadas como 'Gomorra' o 'Suburra'. Pero, a diferencia de las anteriores, 'Las buenas madres' no está protagonizada por las traiciones, las luchas y las venganzas entre los hombres que forman parte de los clanes mafiosos, sino por las mujeres que son asfixiadas y sometidas por ellos. La miniserie es un relato cruel, sucio, oscuro y genuinamente calabrés (la escritura, la producción y la dirección británica no le restan ni un ápice de autenticidad) sobre hombres maltratadores y mujeres convertidas en víctimas. Esa es la principal novedad de la serie: poner el foco en las mujeres, las grandes olvidadas, las que, en este tipo de ficciones, siempre han estado convertidas en meras comparsas. Y no es poco.