Retrato de un rey 'pringao'

Morir como lo hizo Luis I de España, siete meses y medio después de acceder al trono a causa de la viruela, ya es mala suerte, sobre todo si se tienen apenas 17 años. Pero si, además, tu padre está loco de atar, a veces se cree que es un sapo y otras que está muerto, lo domina una lujuria irrefrenable y, para colmo, siente enormes remordimientos por su acendrada fe católica, las cosas se complican. Así de trastornado estaba Felipe V, duque de Anjou y primer Borbón que reinó en España.

Felipe V, nieto del Rey Sol, pasará a la historia por abdicar en la persona de su hijo, Luis 'El Breve', después de sufrir episodios que estaban a caballo entre lo que hoy consideraríamos neurosis, manía persecutoria y paranoia. Todos estos desatinos regios pueden mover a espanto o a risa, más lo segundo que lo primero si se ven representados unos siglos después en una serie cómica como 'La vida breve', que estrena hoy Movistar.

Cristóbal Garrido y Adolfo Valor son los artífices de esta ficción, producida por Zeta Studios, que posee todos los ingredientes para triunfar: conspiraciones, escenas de cama hilarantes, drama, ambientación de época y alguna que otra referencia a la actualidad que acentúa la impronta satírica de los capítulos. «Hay hechos que no podemos inventar, entre otras cosas porque la realidad ya era muy salvaje en ese momento», dice Adolfo Valor.

La serie, de seis episodios y protagonizada por Javier Gutiérrez, Leonor Watling, Alicia Armenteros y Carlos Scholz, entre otros, aborda el siempre espinoso asunto de la monarquía, en este caso de los Borbones, «con los que siempre está garantizado el sexo», dicho en palabras de Cristóbal Garrido. Su intención no ha sido levantar ampollas ni buscar la risa fácil, aunque, de forma inevitable, al hablar de abdicaciones, resuena en el inconsciente colectivo la renuncia del rey Juan Carlos. «Es verdad que hay muchos paralelismos. Hay familias que están condenadas a cometer una y otra vez los mismos errores. Pero lo cierto es que Felipe V era fiel a su esposa», argumentan los creadores de 'La vida breve', dirigida por Diego Núñez Irigoyen y Valor.

La producción se adentra en uno de los periodos históricos más desconocidos de la historia de España, el reinado de Luis I, al que los creadores no dudan en calificar de 'pringao'. Si su padre padecía «vapores melancólicos», eufemismo amable para decir que estaba como una cabra, su mujer, Luisa Isabel de Orleans, no le iba a la zaga. Luisa, hija del regente de Francia, exhibió pronto costumbres relajadas y dio muestras de mala crianza y de un comportamiento extravagante: eructaba en público, se paseaba semidesnuda por las dependencias palaciegas, era deslenguada y gustaba de holgar con sus damas. Con todo, Alicia Armenteros, que da vida a esta mujer un tanto indómita, ve al personaje más como una «rebelde» que como una «niña caprichosa»: «Si Luisa Isabel perteneciese a la etapa actual, probablemente sería bastante reivindicativa».

Corte dieciochesca

Recrear la corte del siglo XVIII ha exigido un esfuerzo de vestuario y maquillaje. El equipo ha rodado en el Palacio Real de Aranjuez, la Granja de San Ildefonso (Segovia), el Palacio de Santoña, la Cartuja de Talamanca del Jarama, la Finca La Granjilla y el Museo del Prado, entre otros lugares.

Luis I 'El Breve', al que da vida Carlos Scholz, fue obligado a casarse con Luisa Isabel de Orleans cuando esta solo tenía 12 años. Corría el año 1722 y las mujeres eran moneda de cambio en las políticas dinásticas de las monarquías europeas. Por entonces, todos los reyes morían en la cama, pero Felipe V, trastornado por la culpa, un apetito sexual desbocado y las alucinaciones, decidió abdicar, un gesto insólito en la época. Pero más insólito aún es que, cuando murió su hijo Luis, volvió a empuñar el cetro.

«Intenté encontrar ese dolor que acompañaba al personaje, esa tristeza y ese conflicto que se mueve entre el fanatismo religioso y sus ganas de tener sexo casi a todas horas», afirma Javier Gutiérrez, que encarna a Felipe V.

Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, creadores de esta comedia y de otras no menos osadas, como 'Los reyes de la noche' o 'Lo dejo cuando quiera', creen que el audiovisual español aún no está preparado para acometer la recreación de las vidas de los reyes Felipe VI y Letizia. «Hace falta un poco de perspectiva y tiempo. No descubrimos nada si decimos que hablar de los poderes es complicado. En este país se han parado muchas series y reportajes de Juan Carlos I. Ahora se puede porque él ya no está», alegan los guionistas. No obstante, los escritores salen en defensa de 'Felipe y Letizia', la miniserie que protagonizaron Amaia Salamanca y Fernando Gil en 2010.

El poder en la sombra

Leonor Watling interpreta a Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V y mujer autoritaria que ejercía el poder en la sombra cuando su marido padecía una de sus frecuentes crisis mentales. «Las mujeres hemos sido siempre muy prácticas y, como el agua, hemos encontrado el lugar que nos dejan. Si tiene que ser a la sombra, pues a la sombra».

Luis I y Luisa Isabel de Orleans no acaban de entenderse en el lecho conyugal. Él es un inepto en todo lo que se refiere al sexo y a ella le agrada holgar en la cama con otras mujeres. Pese a las dificultades para consumar el matrimonio, un trance que se resuelve en una escena desternillante, los dos entienden que es mejor hacerse cómplices y amigos.

«Existen muchas formas de amor. Ellos encuentran la felicidad en otro tipo de amor que no es impuesto desde arriba por sus padres. Siendo amigos son mucho más felices que intentando algo que no se puede», sostiene Carlos Scholz.