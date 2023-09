Rayland Givens, el último justiciero

Posiblemente a 'Justified' no se le haya hecho la justicia que merecía. A menudo se olvida cuando se citan las grandes series de los últimos años, pese a que aguantó seis temporadas en antena entre 2010 y 2015 y ha resucitado para una nueva tanda de capítulos. Para muchos el mejor western de los últimos tiempos. Para otros un drama policial sin igual. El propio Tarantino cayó rendido ante ella y se planteó incluso participar en su producción o dirigir algún episodio. No es fácil llamar la atención de este modo y menos en un panorama en el que cada vez más títulos compiten y el peso de productos mayores del pasado impide que se valoren lo suficiente los que se van estrenando.

Esta producción está basada en las novelas 'Pronto' y 'Riding the Ra', así como en el cuento «Fire in the Hole», de de Elmore Leonard, autor relevante en el género negro. Ambientada en la ciudad de Lexington sobre un alguacil que impone la justicia como él quiere para tratar de poner orden. Un hombre del pasado atrapado en el presente. Estrenada en marzo de 2010 por FX, bebe de otros títulos como 'The Wire' o 'The Shield', aunque ha sabido encontrar su estilo y plantear nuevos códigos. Ha conseguido desde entonces varios premios aunque nunca ha logrado acaparar ningún palmarés ni colarse en las listas de las mejores series de la historia. Pese a que su protagonista principal sí que ha impresionado por su modo de actuar y de creerse en el derecho de tomar la ley por su propia mano.

Se llama Rayland Givens, se dedica a buscar fugitivos, y no tiene problema en enfrentarse a ellos de cualquier modo, lo que le ha llevado a ser presionado por sus superiores. A pesar de que sus formas de actuar son cuestionadas él piensa que no existe otra manera de mirar cara a cara a delincuentes de cualquier calaña sin temer por su propia vida. Vive en el mundo en el que gana el más fuerte, el que impone mejor su violencia. Y así ha sobrevivido hasta ahora. Es más que un simple justiciero, tras de él existe el afán de ordenar el mundo, de corregir errores estructurales, de solucionar situaciones que nunca debían haberse producido. Seguramente representa todo aquello que nadie quiere ser, que a nadie le gustaría encontrar, pero aún así consigue llamar la atención, poner al espectador de su lado.

El regreso de la serie no ha traicionado al personaje. Y era difícil teniendo en cuenta que han pasado años desde que se emitió el último capítulo y que, sobre todo, la concepción de las series ha cambiado mucho. Ahora todo debe ser más rápido, más efectivo, más evidente también. Los tiempos y el modo de consumo ha cambiado y eso puede influir en la forma en la que se exponen algunas historias y se desarrollan ciertos personajes. Givens se ha salvado de cualquier tropelía. Ha vuelto como se fue, al menos de espíritu. Hemos conocido algo más de él esta vez, puesto que nos han presentado a su hija y eso nos ha permitido acercarnos al personaje de una manera diferente. Hemos descubierto quizás una cara que no esperábamos. La aparición de este elemento no ha llevado a la serie por otros derroteros y de hecho ha permitido actualizarla pero sin perder la esencia.

Timothy Olyphant ha sido el encargado de encarnar al protagonista de esta producción y ha conseguido impactar con su interpretación, que quede asociada a él. Le habíamos visto en la segunda temporada de 'The Mandalorian' pero había ganas de reencontrarse con su rol más clásico para comprobar que no ha perdido méritos.