Aseguró que se había tomado una licencia literaria, pero algo de verdad hay en las palabras con las que ayer el coguionista, junto a Alberto Rodríguez, de películas como 'La isla mínima' o la aún inédita 'Modelo 77' -se podrá ver por vez primera en el Festival de Cine de San Sebastián- y de series como 'La peste' presentó su debut detrás de la cámara: «Estoy 'cagao' y muy contento a partes iguales», dijo en el restaurante sevillano en el que se presentó la ficción, provocando la carcajada de los presentes.

Se trata de 'El hijo zurdo', adaptación de la novela homónima de Rosario Izquierdo, una ficción que Cobos ha creado y escrito y que protagonizará María León en el papel de Lola. Su historia es el epicentro de esta serie que se desmenuzará en seis capítulos de una media hora de duración, de los que Cobos dirigirá dos y Paco Baños los cuatro restantes. Pero, ¿quién es Lola? «Lola representa a todas aquellas mujeres que por ser madres han sido relegadas de la primera línea social y necesitan hacer todo un viaje de reidentificación y desvincularse de los cuidados a los que están atadas para reconstruirse», responde el coautor del libreto de 'El hombre de las mil caras', por el que ganó el Goya a mejor guion adaptado. «A partir de ahí -continúa- tenemos una historia que habla sobre la maternidad, sobre el amor más generoso que existe, que es el amor hacia un hijo, y cómo, a través de ese amor, podemos querernos a nosotros mismos y recolocarnos».

Domingo Corral, responsable de ficción de Movistar Plus+, donde se emitirá la propuesta, concibe 'El hijo zurdo' como la historia de una mujer «que quiere entender a su hijo, comunicarse con él, que no entiende las decisiones equivocadas que toma y que trata de rescatarlo del abismo en el que está cayendo».

Vale, pero seguimos sin saber de qué va y un compañero trata de tirar del hilo. Logra una suerte de sinopis: «La vida de Lola, una mujer de clase alta, estalla cuando descubre que su hijo, un adolescente al borde de los dieciocho años, está relacionado con determinados comportamientos delictivos y está en una situación de crisis y de desamparo», concede Cobos. En ese proceso, conoce a Maru, a la que da vida Tamara Casellas, una mujer de clase más humilde cuyo hijo está pasando por una circunstancia muy similar. Comienza entonces una relación de amistad de dos mujeres que pertenecen a dos mundos socioeconómicos distintos. «Reivindicamos así el papel de estas mujeres a la sombra, en crisis y apartadas», afirma Cobos.

Los desconocidos Hugo Welzel y Germán Rueda dan vida a estos chavales desnortados. Para encontrarlos la agencia de casting se las vió y se las deseó porque «debían tener rasgos muy antitéticos». Por un lado debían ser peligrosos y duros; por el otro, contar con «esa humanidad, sensibilidad y desnortamiento propio del final de la adolescencia», relata Cobos.

El guionista, vinculado hasta ahora a un cine y una televisión basada en el thriller y la trama, se decanta por un proyecto más ligado a los personajes y por una historia «más pequeña y humana». Le gusta decir al flamante director que van a hacer «un thriller emocional», al fin y al cabo asegura haber aplicado «la matemática, la lógica y los mecanismos del thriller» a los personajes y sus relaciones, «manteniendo la tensión y el equilibrio». No puede evitar, sin embargo, sentir algo de vértigo ante su debut detrás de las cámaras, aunque diga entre risas que «lo difícil es escribir».

«Si va mal, plano-contraplano»

Ahora bien, ¿le ha dado algún consejo el cineasta Alberto Rodríguez? «Alberto me ha dicho: 'Si va mal, plano-contraplano'. Ese ha sido su consejo, que no pierda la calma y que confíe en el actor y en el director de fotografía», explica. «Es verdad que mi arma es la acción dramática y la palabra y no la cámara, ahí es donde uno tiene más complejos y va con más cautela, pero creo que si el corazón de la historia está bien uno le perdona a la cámara determinadas cosas», se sincera quien aún no sabe si repetirá como director.

Tampoco lo tendrá fácil María León. El de Lola, afirma Cobos, «es uno de los personajes más ricos y complejos que he escrito y va a demostrar toda la riqueza de registros que María atesora». A su lado la actriz se muestra agradecida pero también cauta. «Este personaje es un regalo, pero también un reto. Creo que me voy a encontrar con muchísimas dificultades y que voy a aprender mucho», explica León que, dice, pondrá todo su corazón «para contar las entrañas de esta mujer».

El rodaje comienza este lunes y se alargará diez semanas y tres días. «Acabaremos a finales de septiembre», apunta José Antonio Félez, productor de Atípica Films. De esta forma, el equipo, que aún recuerda los 47 grados a la sombra en el rodaje de '7 vírgenes', estará todo el verano rodando en una Sevilla contemporánea y actual, que apunta a ser un personaje más en la ficción y que no solo se quedará en el centro sino que se movera por barrios como el Polígono de San Pablo, Los Remedios o Nervión. La plataforma espera estrenarla «en la primera parte de 2023», comenta Corral.

Cabe preguntarse cómo de fiel será la serie a la novela y si la temporada echará el cierre de la misma forma que la obra literaria. La respuesta de Cobos sorprende: «Si te digo la verdad, no recuerdo cómo acaba la novela». El también ganador de un Goya a mejor guion original por 'La isla mínima' asegura haber sido fiel a la obra «en su corazón y en su esencia», pero reconoce que el libro es muy discursivo y reflexivo y poco narrativo «y había que concretarla». De hecho, «he tenido que componerla en un 85 o 90% porque hay muy pocos hitos». En cuanto al final, dice ser partidario «de los finales irónicos, que contengan muchas preguntas y que abran posibilidades y este es un final abierto, pero contundente y satisfactorio. Genera curiosidad, dan ganas de seguir con los personajes, pero hay un mensaje concreto».