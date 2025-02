«Pensé que después de 'Amar' me quedaría en casa, pero he tenido mucha suerte»

De la inolvidable y entrañable Manolita de 'Amar es para siempre' a la dura y exigente Brianda. La actriz Itziar Miranda (Zaragoza, 47 años) cambia de registro para interpretar a una profesora del claustro de 'Física o química: la nueva generación', la ficción que estrena hoy Atresplayer, la plataforma de 'streaming' de Atresmedia, con un renovado grupo de alumnos del instituto Zurbarán a los que dan vida los jóvenes actores Rocío Velayos, María Bernardeau y Biel Antón, entre otros. De esta manera, 'FoQ' regresa con una segunda vida tras su éxito en 2008, cuando se convirtió en un fenómeno social en Antena 3.

-La hemos visto en los últimos años como Manolita en 'Amar es para siempre' y ahora cambia totalmente de registro.

-Es un registro muy diferente. Esto ha sido un regalazo, porque yo salgo de una serie mítica con un personaje que creo que es el más querido de toda España, y me meto en otra ficción mítica como es 'Física o Química'. Brianda es un personaje complicado, una mujer que no pide perdón y que está hasta las narices de los adolescentes y sus tonterías. No tiene intención de caer bien y es lo contrario a lo que se ha visto de mí hasta ahora. Lo que más me gusta de Brianda es cómo se acaba transformando gracias a los chavales. A nivel personal, he salido como madre muy acompañada de la serie, porque no es una ficción para que los adolescentes se sientan identificados, sino para que los padres, que tenemos hijas o hijos y están a punto de entrar en esa etapa, sepamos de qué va la vaina y nos sintamos acompañados.

-¿Le ha servido la serie para conocer cómo es el entorno de los adolescentes?

-Tengo dos hijas, una en pubertad y la otra un poco más pequeñita. 'Física o química' me ha dado muchas herramientas. Me asustaron los guiones mucho, pero cuando luego he visto a los adolescentes con su sensibilidad, con sus contradicciones, cómo ellos han enriquecido a sus personajes, les he entendido. De verdad, me ha parecido muy hermoso ver la serie como madre. De hecho me he sentido un poco mal porque Brianda es muy bestia y dura.

-¿Cómo ha sido trabajar con actores tan jóvenes?

-Brutal. Para empezar la ilusión que tenían nos la han contagiado. Después, la naturalidad y la frescura, que a veces tú tiendes a tirar de oficio, si llegas más cansada, no has dormido una noche, tú tienes tus herramientas y ellos son tan frescos que tienes que ponerte las pilas y tienes que ir con tus tres cafés. Me ha sorprendido muchísimo la madurez que tienen siendo tan jóvenes. Y ese discurso maduro, que es tal cual, es lo que te da paz como madre de adolescentes.

-¿Se ha visto reflejada en sus inicios como actriz?

-Pues me hubiera gustado verme más reflejada. Es que la generación de ahora viene muy fuerte. No solo con el compromiso de que saben que son muchos y realmente lo tienen que dar todo, sino además el compromiso de poner toda su sensibilidad a favor del personaje. Yo entré con más miedos a la profesión, tenía más miedo de hacer el ridículo, me protegía más. Ellos no se protegen; se lanzan con una desnudez y una pureza bellísima y les da igual quedar bien, quedar mal o meter la pata. Quieren ser únicos y eso es hermoso de verdad. Jamás he visto eso a gente tan joven, solo lo he visto en esta serie.

-¿Era seguidora de la primera etapa de 'Física o química'?

-A mí me pilló un pelín mayor, yo ya estaba trabajando. Tengo amigos que empezaron a escribir esta serie y yo recuerdo cómo me hablaban de ella. Estaba deseando verla porque nunca se ha hablado de la adolescencia así.

-Justo se va a cumplir un año del final de 'Amar' en Antena 3. ¿Cómo ha cambiado su vida?

-He tenido mucha suerte porque después de 'Amar' tenía el miedo de que igual me tocaba quedarme en casa una temporada esperando nuevos proyectos. Pero fue acabar 'Amar' y al mes siguiente ya sabía que iba a hacer 'Física o química', además de dos películas. Entonces, eché la persiana de 'El Asturiano' (el bar ficticio de 'Amar'), me giré y me encontré con un montón de gente esperando trabajar conmigo. Antes no podía, porque mi compromiso con Manolita era muy grande.

-¿Mantiene contacto con Manu Baqueiro (Marcelino en 'Amar')?

-Muchísimo, es que somos vecinos y lo veo a menudo. Con el equipo hacemos quedadas. Tenemos un chat con el nombre 'Más que una serie' e intentamos vernos una vez al mes. También va gente del equipo técnico porque han sido veinte años de 'Amar'.