Directo La borrasca Claudia llega a Canarias, última hora en directo: el temporal ya se empieza a notar en La Palma
Diego San José entre Carla Quílez y Javier Cámara en el rodaje de 'Yakarta'. Movistar

'Yakarta'

Crítica de televisión ·

Durante los dos primeros capítulos no hay asideros para el espectador

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:15

Comenta

Durante los dos primeros capítulos no hay asideros para el espectador. Si está Diego San José detrás de las cámaras y Javier Cámara con chándal ... de yonqui delante de ellas, 'Yakarta' debe de ser una comedia, ¿no? Tardan las risas y en su lugar surge la incomodidad. ¿Un adulto y una niña durmiendo juntos? Y si es una serie sobre bádminton, ¿por qué no vemos una sola escena de un partido?

