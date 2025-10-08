Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

'Pubertat'

Crítica de televisión ·

Si 'Adolescencia' alertó a unos padres incapaces de conectar con sus hijos, 'Pubertat' incide en esa brecha generacional que las pantallas se encargan de agrandar

Oskar Belategui

Martes, 7 de octubre 2025, 23:14

Si 'Adolescencia' alertó a unos padres incapaces de conectar con sus hijos, 'Pubertat' incide en esa brecha generacional que las pantallas se encargan de agrandar. ... Leticia Dolera, creadora y directora de esta serie de HBO Max que va por el tercer capítulo, tiene la inteligencia de jugar con su imagen de icono feminista. Su personaje, una madre periodista y activista, concienciada hasta el tuétano, quizá no conozca del todo a su hijo de 13 años, acusado en redes junto a otros dos chavales de una agresión sexual durante una verbena.

  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  2. 2 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  5. 5 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  6. 6 La Aemet mantiene el aviso amarillo en Canarias hasta la llegada de un nuevo manto de tierra
  7. 7 Operación Opson XIV: investigan a una empresa de Alicante por vender bananas como plátanos de Canarias
  8. 8 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja, al menos, tres muertos
  9. 9 STEC-IC convoca huelga general en el sector educativo de Canarias contra el genocidio en Palestina
    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»

