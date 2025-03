Este año hay tantas películas en el inabarcable Festival de Málaga que la noticia ha pasado desapercibida: Manuel Gutiérrez Aragón ha vuelto al cine. Quince ... años atrás, el director cántabro se despidió con 'Todos estamos invitados', valientísimo testimonio del drama cotidiano de los amenazados por ETA. El cansancio a la hora de levantar proyectos le llevó a preferir la soledad de la escritura, un ejercicio que ya venía practicando en estupendas novelas y ensayos. Gutiérrez Aragón debutó de la mano de Elías Querejeta en 1973 con 'Habla, mudita' y sus fábulas alumbraron en clave metafórica los años de la Transición: 'Sonámbulos', 'El corazón del bosque', 'Demonios en el jardín...

A sus 83 años, el director ha vuelto a ponerse tras las cámaras con el documental 'La Festa', codirigido con Pablo Más y un acercamiento al Misterio de Elche, la única representación medieval que se conserva en Europa de forma intacta desde hace más de 500 años y que la Unesco declaró en 2001 Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

No parece el proyecto que le devuelva a la primera fila del cine español. Gutiérrez Aragón tiene cuatro años menos que Ridley Scott y once menos que Clint Eastwood, pero los productores ya no parecen contar con uno de los grandes autores de nuestra cinematografía. «Uno puede dejar de hacer películas, pero no de ser director de cine», ha reflexionado en Málaga, confesando que «no diría que no» si le ofrecieran regresar. Con la lucidez y mesura que le caracterizan, el director destacó la incorporación de las mujeres al cine en este tiempo, «que aportan otra forma de contar historias», y constató que ahora se hacen «demasiadas películas, en menos tiempo y con muchas cámaras».