UPA Next: Demasiado mayores para volver a ser jóvenes

El día en que se emitió el último capítulo de 'UPA Dance' yo tenía 21 años y me había apuntado a la moda de los calentadores que la escuela de Carmen Arranz había puesto de moda. No existía Twitter, ni veíamos las series con un móvil en la mano, para ir comentando su hashtag. Ahora, con las puertas de las aulas de nuevo abiertas, para empezar un nuevo curso de baile, estoy a punto de cumplir los cuarenta y afortunadamente me deshice a tiempo de las calzas de lana con las que una vez quise ser Lola, el personaje de Beatriz Luengo.

Y es que este año, en la comida de Navidad, no sólo nos reencontraremos con nuestra familia. Es que este 25 de diciembre volveremos a ver a Rober (Miguel Ángel Muñoz), Silvia (Mónica Cruz), Carmen (Lola Herrera) y la propia Lola, volviendo a ponerse las mallas, ahora para dar las master class de danza a unos alumnos que vienen fuerte en Atres player.

Los chicos de 'UPA Dance' son ahora los adultos de 'UPA Next', la última apuesta por las reuniones de exalumnos de Atresmedia, tras el éxito de 'Física o Química: el reencuentro', o 'El Internado'. Lo harán durante una nueva temporada, con ocho capítulos, que la cadena emitirá a lo largo de 2023, en fechas aún sin desvelar, más allá de su estreno.

Y, ahora, los que en su día vimos estas series como adolescentes, somos ya geriatric millenials y estamos volviendo a reunirnos con nuestros compañeros de instituto para celebrar que han pasado 20 años desde que dejamos de compartir pupitre. Casi los mismos que hace que los bailarines de UPA dejaran de desnudarse frente a las taquillas de unos vestuarios que nos descubrieron algunos de los primeros cuerpos de la tele, allá por 2005. De ahí que el principal sentimiento que nos mueva para volver a enchufarnos a sus coreografías, y encima por Navidad, sea la nostalgia. Pero una nostalgia en la que el personaje de Miguel Ángel Muñoz, ('el tito Rober') ya pinta canas y Lola tiene dos hijos. Lo mismo que su público.

Los protagonistas, a excepción de Pablo Pujol, que no forma parte de la nueva temporada, se reúnen en Madrid para organizar un musical en Gran Vía que homenajee el éxito que en su día tuvo el grupo que nos puso a bailar al ritmo de 'Sámbame' o 'Morenita' . Es decir, para buscar a los nuevos UPA, de entre un jovencísimo elenco de jóvenes que buscan en 2022 una oportunidad en el mundo de la danza. Una generación Z que la serie retrata curtida a base de tutoriales de Youtube, que quiere todo para ya y no está dispuesta a pasar años de su vida en una escuela. 'Centennials' que parecen salidos del colegio Las Encinas, de 'Élite', con un lenguaje repleto de slang adolescente en el que te puedes «quedar frozen», o «no estar nada en el mood» de la serie. Y es que los que hemos vuelto a acudir a las coreografías de la serie no somos lo suficientemente jóvenes para empatizar con una jerga y una manera de ver y hacer las cosas que nos pilla demasiado mayores. Nos pasa como a Meghan Markle siendo mestiza, en un mundo de blancos y negros, como relata en su docuserie. «Ni suficientemente blanca para los blancos, ni suficientemente negra para los negros». Así estamos los millenials con 'Un Paso Adelante Next'. Desubicados. Sólo una esporádica intervención de Carolina Iglesias (Percebes y Grelos) y, sobre todo, una magistral vuelta de la gran Lola Herrera, nos hace conectar con esos dos mundos, el del futuro y el del pasado, con una serie que en un momento dado fue la de nuestras vidas.

Yo no me la voy a perder, desde luego, pero ni 'UPA Next' es 'UPA Dance' ni yo voy a volver a sacar los calentadores cuando escuche eso de «Uno, due, tre, quatro»