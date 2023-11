Muere Eduardo Ladrón de Guevara, cocreador de 'Cuéntame', el mismo día en el que se emite su final

El día en el que 'Cuéntame cómo pasó' emite su capítulo final ha fallecido a los 80 años Eduardo Ladrón de Guevara, quien fue uno de sus creadores junto a Miguel Ángel Bernardeau y Patrick Buckley. Desde 2001, desarrolló el formato, escribió y coordinó gran parte de sus guiones durante diecisiete temporadas, abandonando la serie en 2017. Según ha explicado RTVE, ha muerto a causa de una isquemia.

Desde la cuenta oficial de X del sindicato de guionistas de España han comunicado la noticia: «Despedimos a Eduardo Ladrón de Guevara (Madrid 1943-2023), fallecido hoy. Fue uno de los creadores de 'Cuéntame', serie que finaliza su emisión esta noche. Agradecemos su talento y su trabajo en una larga trayectoria como #guionista. Descanse en paz.».

Empezó su vida laboral como periodista en los diarios 'Informaciones' y 'El Pueblo'. También colaboró con Colpisa y Fax- Press. Esta faceta le sirvió para inspirar algunas de las tramas del personaje de Toni Alcántara en 'Cuéntame'. Desde RTVE lo definen como un «excelente dialoguista» que «disfrutaba especialmente con la comedia, y las tramas que escribía para los personajes infantiles, Carlitos, Josete y Luisito dan prueba de ello».

Estuvo comprometido con la izquierda durante el franquismo y abandonó España para vivir en Londres un tiempo. Algo que también quiso mostrar en 'Cuéntame', relatando algunas situaciones que vivió de cerca: detenciones en los sótanos de la DGS en la Puerta del Sol, las cargas policiales o el movimiento vecinal.

Ha escrito más de veinte obras de teatro y en televisión títulos como Farmacia de guardia, Los ladrones van a la oficina, Tío Willy, Eva y Adán Agencia Matrimonial, Querido maestro, Siete días de amor, Manolito Gafotas y Gente encantadora.

Como guionista, fue galardonado en diversos premios nacionales e internaciones: New York Festival, Ondas, Fotogramas, Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión, el Premio Nacional de Televisión en su primera edición y finalista en 2003 de los Emmy.

Recientemente, participó en un coloquio organizado por ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, donde valoraban la evolución de la serie. Allí, aprovechó para defender a sus compañeros ante algunos de los comentarios que habían realizado actores como María Galiana, que aseguró que tuvieron que parar los pies a los guionistas ante sus propuestas: «He leído, no hace mucho, unas manifestaciones de algún actor hablando pestes de los nuevos guionistas que me ha dejado perplejo por la falta de respeto. Me imagino que se habrán sentido muy afectados porque es muy injusto».

Añadió que «hubo actores con poca educación» que pusieron problemas para el desarrollo de la ficción: «Yo he sufrido mucho porque, en lo que se llama la mesa italiana, nos reuníamos y leíamos los guiones, los actores se convirtieron en los grandes inquisidores. Eso no está bien porque crea mucha inseguridad al guionista y convierte a la serie en un circo».

Guevara incluso fue más allá y dio el nombre concreto de Irene Visedo (Inés en 'Cuéntame): «Al principio, debía ser el capítulo tres o cuatro, llegamos a la mesa para leer el guion y una actriz, cuando íbamos a empezar, saca de su bolso un guion que había escrito ella. La actriz se llama Irene Visedo, y me quedé atónito. Ante eso, o das un puñetazo y dices: 'Vaya usted a paseo'. Ahí me parece que la productora no actuó bien. Fue la primera vez que los actores, me refiero a los primeros, que por cierto son excepcionales, se subieron a lomos de todo y así nos fue en muchos momentos».