Siempre me han atraído las series distópicas, por su capacidad (cuando están bien hechas) de analizar la sociedad presente y futura. He disfrutado de 'Black ... Mirror' (más las primeras temporadas que de las últimas, aunque siempre hay algún capítulo destacable) o de 'El cuento de la criada' (solo los episodios que se basan en la novela de Margaret Atwood, después se ha convertido en un despropósito que se alarga sin sentido). Hay más ejemplos: 'Westworld', '3%', The Walking Dead'.

Todo cambió con la también estupenda 'Years & Years', que seguía a la familia Lyon a través de quince años de su vida. Llegó la pandemia y el ascenso de fuerzas de ultraderecha en algunos gobiernos. Y aquello que contaba la ficción de Russell T. Davies ya no nos parecía tan ficción. Lo que en el primer visionado contemplábamos con asombro en una segunda vuelta sería observado con temor, por si se iban cumpliendo todas las tramas como en una profecía. Desde entonces hemos vivido otros acontecimientos que con el tiempo serán recordados como históricos -la dana, el apagón-, que han provocado que mi predisposición hacia las producciones distópicas haya cambiado. Ya no me generan tanto entusiasmo ni soy capaz de verlas con distancia.

No fue buena idea empezar, después de la riada en Valencia, con 'Familias como la nuestra', la obra de Thomas Vinterberg sobre una Dinamarca del futuro inundado como consecuencia del desastre medioambiental. Y fue casualidad que cuando se fue la luz en toda España y Portugal yo acabase de empezar con 'El eternauta', que se inicia con un incidente similar causado, en ese caso, por una nevada mortal que obliga a la población a refugiarse en sus casas. Es lógico que no me haya atrevido todavía con la segunda de 'The last of us'. Por si acaso.